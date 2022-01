Landrätin von Sury im Nähkästchen-Interview

Nähkästchen Landrätin Béatrix von Sury: «Bei uns zu Hause gab es zwei Themen – Zweiter Weltkrieg und Politik» Die Baselbieter Mitte-Politikerin plaudert im Nähkästchen-Interview über den Glauben, Familie – und ihre kriminalistische Ader. Bojan Stula und Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Sie würde auch der Nationalrat interessieren: Landrätin Béatrix von Sury. Kenneth Nars

Frau von Sury, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Béatrix von Sury: Ich habe überraschenderweise die CVP gezogen. (lacht)

Was ist Ihnen dabei als Erstes in den Sinn gekommen?

Dass sich der Name geändert hat. Wir heissen jetzt Die Mitte und nicht mehr Christlichdemokratische Volkspartei (CVP).

Wie stark hat Sie der Namenswechsel beschäftigt?

Er hat mich schon sehr beschäftigt, weil das «C» für mich in der Partei ganz wichtig ist. Es ist auch der Grund, weshalb ich überhaupt in der Partei bin. Ich bin in einer CDU-nahen Familie in Deutschland aufgewachsen. Dort ist die ganze Identifikation schon vorhanden gewesen. Als ich damals von der Politik angefragt wurde, ob ich in eine Partei eintreten will, kam die Anfrage von der CVP. Dass das passt, war keine Diskussion.

Nur weil ein Buchstabe wegfällt, fallen nicht gleich die Werte weg.

Das ist richtig. Die Verpackung ist einfach anders. Wenn ich zum Beispiel Ovomaltine nicht mag und ich verpacke sie anders, mag ich sie trotzdem nicht.

Welche Verpackungsänderungen müsste Ihre Partei aus Ihrer Sicht machen?

Ich glaube, wir müssen versuchen, die jungen Leute mehr anzusprechen. Unsere Wählerschaft sind schon eher die älteren Generationen. Es ist wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass sich auch die Jungen mit unseren Werten und Ideen identifizieren. Christliche Werte sind Universalwerte. Ob ich an die Kirche oder an sonst etwas glaube, sie sollten überall gelten. In den meisten Kulturen sind diese Universalwerte überall ähnlich.

Wie hat Sie das Aufwachsen in einem CDU-Haushalt beeinflusst?

Mein Bruder ist im Gemeinderat in Waiblingen, wo ich aufgewachsen bin, seit er 25 ist. Mit 75 ist er ein Urgestein. Meine Mutter war politisch sehr aktiv. Mein Vater war parteimässig gesehen eher der Liberale, aber auch CDU-nah. Wenn Wahlkampf war, haben wir Flyer verteilt. Ich kenne es gar nicht anders. Bei uns zu Hause gab es zwei Themen – Zweiter Weltkrieg und Politik.

Wieso Zweiter Weltkrieg?

Weil mein Vater den ganzen Krieg als Soldat mitmachen musste. Das war für ihn ein Riesentrauma.

Und Politik?

Da ging es vor allem um die Zeit des Kalten Krieges. Die Angst vor dem Kommunismus, vor Russland – und dass man froh war, dass die Amerikaner da waren. Politik war bei uns an der Tagesordnung.

Hat Sie Politik auch damals schon fasziniert?

Für mich war es selbstverständlich, weil ich so aufgewachsen bin. Es liegt mir im Blut. Es gibt aber auch Kinder, die nicht darauf ansprechen. Zumindest meine Tochter ist viel apolitischer als unser ältester Sohn, der im Einwohnerrat ist, oder als der jüngste, der als Gardist nach Rom gegangen ist. Ich denke es ist wichtig, dass Eltern versuchen, mit ihren Kindern über Politik zu sprechen, und auch, dass in der Bildung sehr viel passiert.

Wie möchten Sie die Jungen als Politikerin erreichen?

Man müsste eigentlich auf den sozialen Medien aktiv sein. Das ist nicht meine grosse Stärke. (lacht) Ich glaube aber, man müsste auch vermehrt Themen suchen, welche die Jugend spezifisch ansprechen.

Sie haben Ihren jüngsten Sohn erwähnt. Ist er immer noch in Rom?

Er ist letztes Jahr zum Vizekorporal befördert worden, kommt aber Ende Juni nach Hause. Er war dann dreieinhalb Jahre lang in Rom und muss irgendwann an seine eigene berufliche Karriere denken. So gerne er dort ist, er hat gesagt, wenn er jetzt den Abflug nicht schafft, dann bleibt er dort. Die Welt ist noch so gross, da gibt es so viel zu tun. Wir sind alle sehr stolz auf ihn.

Hat sich dadurch Ihre Beziehung zum Papst und zum Vatikan verändert?

Nein. Ich habe extrem viel Respekt vor ihm. Ich weiss von meinem Sohn, dass Franziskus eigentlich nur am Arbeiten ist. Er schläft kaum. Es ist wahnsinnig.

Auch Sie sind jemand, der viel arbeitet. Ist es manchmal zu viel?

Ja, ich muss aufpassen. Jetzt bin ich wirklich an der Limite von dem, was vernünftig ist und was man auch noch anständig bearbeiten kann.

Wie sieht Ihre politische Zukunftsplanung aus?

Ich würde natürlich sehr gerne wieder für den Landrat kandidieren. Die Arbeit ist sehr interessant und macht mir Spass. Für den Gemeinderat werde ich im 2024 sicher auch nochmals kandidieren, sofern das alle wollen. Auch der Nationalrat würde mich sehr interessieren.

Über Ihren Berufsweg haben wir noch nicht gesprochen.

Ich habe Polizeiwissenschaften und Kriminologie in Lausanne studiert. Weil ich als Ausländerin in der Schweiz nicht in diesem Bereich arbeiten durfte, bin ich an die Uni Genf, wo ich einen Professur-Assistentenposten bekommen hatte. Dann habe ich meinen Mann kennen gelernt und geheiratet. Danach kamen sehr schnell die Kinder und ich habe meinen Beruf an den Nagel gehängt. In der damaligen Zeit war die Vereinbarung zwischen Familie und Beruf, gerade im Bereich der Spurensicherung, nicht möglich. Ich habe auch Momente verpasst. Ich hätte nach meiner Promotion die Möglichkeit gehabt, zur Bundesstaatsanwaltschaft zu gehen.

Bereuen Sie es heute?

Ja, schon. Ich wollte nicht mit Kleinkindern von Zürich nach Bern hin- und herreisen. Aber jetzt würde ich meiner Tochter ganz klar sagen: Mach das! Wenn du die Möglichkeit hast, mach es. Die Vereinbarkeit mit Kindern ist heutzutage immer irgendwie möglich.

Wo dringt heute Ihre kriminalistische Ader durch?

Ich schaue mir natürlich sehr gerne Krimis an. (lacht)

Noch eine letzte Frage: Sie sind die einzige Landrätin, die Deutsch spricht. War das jemals ein Nachteil?

Ich kann mir schon vorstellen, dass dies gewisse Personen eher als einen Nachteil sehen. Ich habe die Reaktionen an meiner ersten Landratssitzung gemerkt. Als ich das Wort ergriffen habe, sind bei einigen Personen die Rollläden runtergerasselt. Das war so offensichtlich, das fand ich sehr speziell. Liegt es an der Sprache, am Namen? Mir haben viele gesagt, dass sie mit dem Namen, den ich habe, nicht verstehen können, dass ich am linken Flügel der Partei unterwegs bin.

Das Adlige. Ein weiteres Vorurteil.

Genau, aber so bin ich aufgewachsen. Bei uns zu Hause war immer klar, dass man sich für die sozial Schwächeren einsetzt. Da sind wir wieder beim «C».

