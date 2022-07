Wirt Felix Mühleisen plaudert im Nähkästchen über Schnapsideen

Nähkästchen Liestaler Patron Felix Mühleisen: «Ich bin als ‹Luuscheib› bekannt» Aus der elterlichen Backerei machte er eine verrauchte Disco – dann ein gesetztes Café. Er spielte Alphorn in Indien. Und er hatte einen Bundesrat bei sich zu Besuch. Felix Mühleisen setzt seine Schnapsideen um. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Wirt Felix Mühleisen hatte schon einige Schnapsideen. Juri Junkov

Felix Mühleisen, Sie haben den Begriff «Schnapsidee» gezogen. Kein schwieriger Begriff für Sie.

Nein, ich habe viele Schnapsideen. Das begann schon in meiner Jugend. Ich bin in meinem Restaurant, das früher eine Bäckerei war, aufgewachsen, und weil meine Eltern so beschäftigt waren, hatte ich viele Freiheiten.

Erzählen Sie!

Ich hatte eine Menge Ideen, spielte viele Streiche. Im Jahr 1970 übernahm ich die Bäckerei meiner Eltern. Von da an verbrachte ich die meiste Zeit mit dem Wirten. Als die Bäckerei mir gehörte, hatte ich die Idee, eine zweistöckige Diskothek daraus zu machen. Viele Leute dachten sicher, das sei eine Schnapsidee. Für Liestal war eine Disco damals etwas Neues. Auch mein Vater war zuerst unglücklich. Ich sollte die Bäckerei in seinem Stil weiterführen. Aber die Disco hat eingeschlagen. Die jungen Leute kamen. Die Stimmung war gut. Es war eine wilde Zeit.

Heute ist das «Mühleisen» ein Café. Wie kam es dazu?

Ich habe in meinem Leben immer mutige Schritte gewagt. Trotz gutem Umsatz stellte ich 15 Jahre nach der Eröffnung der Disco alles auf den Kopf: Aus der Disco wurde ein Nichtraucher-Café. Das war ungewöhnlich für diese Zeit. Ich war ein Pionier. Doch über die Umstellung waren viele unglücklich. Ich hatte 80 Prozent Raucherkundschaft. Diese hätten mich wahrscheinlich am liebsten ans Liestaler «Törli» gehängt. Aber in der Zwischenzeit habe ich Recht bekommen.

Wieso haben Sie den Schritt trotzdem gewagt?

Ich dachte mir damals, wenn ich ein alter Mann bin, will ich immer noch auf Berge steigen. Ich will nicht mit 75 Jahren eine Raucherlunge haben. Jetzt bin ich 76 und immer noch viel unterwegs. Ich wandere, fahre Mountainbike und E-Bike.

Sie sind einerseits ein Unternehmer, andererseits ein origineller Kopf. Steht das im Konflikt?

Der Job des Geschäftsführers bedingt eine gewisse Seriosität. Aber ein Geschäft muss leben. Und man belebt ein Geschäft mit Schnapsideen. Wenn verrückte Ideen ausbleiben, wird es schnell langweilig. Zum Glück habe ich meine Frau. Sie lässt mir zwar meine Freiheiten, doch sie bremst mich auch.

Was macht einen guten Beizer aus?

Ein guter Beizer muss kochen können. Er muss freundlich sein. Er muss eine gute Stimmung schaffen – sowohl beim Personal, als auch unter den Gästen. Aber er muss auch die Finanzen im Griff haben. Und ein Beizer muss mit Leidenschaft und Freude arbeiten. Sonst bleibt der Erfolg aus. Man muss ein bisschen dafür geboren sein. Meine Tochter beispielsweise wollte das nie. Sie wählte den Weg zur Gymnasiallehrerin. Ich habe mich aber immer für das Wirten interessiert. Ich mag es, wenn die Post abgeht.

Viele probieren es in der Gastrobranche. Und haben nur kurzfristig Erfolg. Was ist Ihr Geheimnis?

Um in der Gastrobranche langfristig erfolgreich zu sein, braucht es Ausdauer und Durchhaltewille. Wenn es nicht läuft, muss man andere Sachen ausprobieren.

Sie spielen jeden Tag Ihren Gästen auf dem Alphorn etwas vor. Ist das Ihre Methode, Kundschaft anzulocken?

Das Alphorn hat sicher Werbewirkung. Die Leute werden aufmerksam. Aber man muss das Alphorn schön spielen. Es muss kein schwieriges Stück sein, aber nur wenn man die Töne trifft, zieht man Gäste an. Ich habe deshalb letztens einen Alphornkurs im Wallis absolviert, im Goms. Ich darf aber nur kurz spielen, sonst gibt es Reklamationen und ich brauche auch noch Zeit zum Kochen.

Wie kamen Sie darauf, Alphorn zu spielen?

Ich habe früher Trompete gespielt. Mein Trompetenlehrer fand dann, dass das Alphorn besser zu mir passen würde. Meine Schwester schenkte mir daraufhin mein erstes Alphorn.

Mit dem Alphorn sind Sie weit gekommen.

Wir wurden nach Indien eingeladen. Ans Weltkulturfestival im Jahr 2016. Über Beziehungen hatten wir die Chance, vor einem Millionenpublikum zu spielen. Das war überwältigend. Eine riesige Bühne. Ein grosses Orchester. Tänzerinnen links und rechts. Es war ein unglaubliches Erlebnis. So etwas vergisst man nie. Was ich auch immer in Erinnerung behalten werde, war als Bundesrat Guy Parmelin in unser Café kam. Ich lud ihn zum Chienbäse ein, auch eine meiner Schnapsideen. Ich hatte ein gutes Verhältnis mit dem damaligen Stadtpräsidenten Lukas Ott und über ihn habe ich Parmelin erreicht. Parmelin konnte dann von meinem Café aus den Umzug schauen. Wie es der Zufall wollte, hatte ich an diesem Tag noch Geburtstag.

Zu Ihren Ideen gehört auch eine verkehrsfreie Zone vor Ihrem Restaurant. Kämpfen Sie aus Eigennutz?

Ich wünsche mir vor dem «Törli», einem Baselbieter Wahrzeichen, eine gute Stimmung. Und ich erhoffe mir, dass das Café Mühleisen an die Rathausstrasse angebunden wird. Ich glaube, das ist nicht nur mein Wunsch. Das Baselbieter Volk hätte bestimmt Freude, wenn der Platz verkehrsfrei wird.

Woher kommt Ihre Motivation, sich so einzusetzen?

Ich habe Liestal einfach gerne. Ich möchte, dass wir Liestal als Kantonshauptort vermarkten. Und dem Volk eine Freude machen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und wenn es dann absolut nötig wäre, hätte ich noch eine Hellebarde im Keller (lacht).

