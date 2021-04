Nähkästchen Liestaler Rottenchef Domenic Schneider: «Die Frauen fehlen mir am Banntag nicht» Der Vollblutbanntägler, der den diesjährigen Grenzumgang im Namen aller vier Rottenchefs soeben absagen musste, redet über den umstrittenen Brauch, über Rassismus und seine grösste Krise. Andreas Hirsbrunner 17.04.2021, 05.00 Uhr

Domenic Schneider zog den Begriff Grenzen aus dem Nähkästchen. Kenneth Nars

Herr Schneider, worüber reden wir?

Über Grenzen. Da kommt mir als erstes der Banntag in den Sinn.

Nur zu.

Am Banntag kontrollieren wir entlang der Grenzen, ob der böse Nachbar die Grenzsteine nicht verschoben hat – zumindest war das früher so. Ältere Männer kommen bei der Berg- und Talwanderung teils aber auch an ihre körperlichen Grenzen. Andere überschreiten Grenzen, weil sie einen über den Durst trinken. Und ich muss aufpassen, dass ich bei meiner Znünihalt-Rede auf der Kiste keine verbale Grenze überschreite.

Gibt es denn Tabus bei der traditionellen Rede des Rottenchefs?

Ich setze mir selbst Grenzen. So will ich niemanden persönlich angreifen. Personen, die im öffentlichen Licht stehen, müssen etwas mehr einstecken, aber beleidigend darf es nie werden.

Sie machen sich übers Jahr regelmässig Notizen, die Sie dann in Ihre Rede einfliessen lassen. Was wäre am diesjährigen Banntag der rote Faden gewesen?

Ich habe beobachtet, dass in etlichen Mitmenschen Züge des abgewählten amerikanischen Präsidenten stecken, sei es im Verhalten oder bei der Wortwahl. Das fällt mir besonders im Landratssaal auf, auch wenn das Liestaler Parlament dort tagt.

Auch vorne auf der Regierungsbank?

Vielleicht, aber ich nenne jetzt keine Namen.

Und in Ihnen selbst, steckt da auch ein kleiner Trump?

(überlegt lange) Ja, ich überfahre manchmal Leute im Geschäft oder in der Fraktion, indem ich sage, so jetzt machen wir und diskutieren nicht noch lange. Aber wir haben da eine gute Kultur und ich werde schnell mit einem «stopp» wieder heruntergeholt.

Wenn Sie auf Ihrer Banntagskiste stehen und den Blick über Ihre 200-köpfige Rotte schweifen lassen, fehlt Ihnen da etwas?

(lacht) Ich weiss schon, auf was Sie raus wollen. Nein, die Frauen fehlen mir am Banntag nicht. Es wäre nicht mehr der gleiche Anlass, wenn sie dabei wären. Es gibt auch Anlässe oder Vereine nur für Frauen. Und das ist doch gut so. Für Familien bietet die Bürgergemeinde den 1.-Mai-Bummel an. Und wenn es um Frauenrechte geht, muss man andernorts ansetzen. Ich denke in erster Linie an Lohngleichheit oder an die Tausenden von misshandelten Frauen.

Aber der Ausschluss der Frauen vom Liestaler Banntag ist ein alter Zopf aus dem späteren Mittelalter. Jetzt leben wir über ein halbes Jahrtausend später mit einem ganz andern Rollenverständnis. Soll das ewig so weitergehen?

Ich glaube ja. Ich halte diese und andere Konstanten für richtig und erachte es als wichtig, dass man an alten Sachen festhält und zurückschaut, was passiert ist. Wir feiern auch andere uralte Traditionen wie den 1. August, Weihnachten oder Ostern. Wir dürfen stolz sein, dass wir über viele Jahrhunderte hinweg solche Bräuche aufrechterhalten konnten.

Sie sitzen auch im Liestaler Bürgerrat als reinem Männergremium. Ist Ihnen wohler ohne Frauen?

Ich fände es mega schön, wenn eine, nein mehrere Frauen dabei wären. Ich habe im Vorfeld der Wahlen im Mitte-links-Lager aktiv nach Kandidatinnen gesucht, aber keine gefunden. Der Bürgerrat ist leider kein Abbild der Bevölkerung. So bin ich mit 53 Jahren auch der jüngste.

Als OK-Mitglied des Liestaler Integra-Festes, das periodisch stattfindet und Kulturen verbinden will, versuchen Sie auch, Grenzen abzubauen.

Wir sind eine Welt und müssen aufhören, Menschen aufgrund ihrer Herkunft und Kultur auszugrenzen. Das ist mir schon als kleiner Bub eingefahren, der in einem Gastrobetrieb aufgewachsen ist. Zuerst hatten wir italienische Serviceangestellte und viele Leute schimpften über die Tschinggen. Dann kamen die Jugoslawen, und es wurde gegen die Jugos gewettert. Später waren die Spanier an der Reihe, heute sind es die Moslems. Wir brauchen offenbar ein Feindbild. Und je besser es uns geht, desto mehr Angst haben wir, dass uns etwas weggenommen werden könnte.

Und die, die weniger haben, haben weniger Angst?

Genau. Ich habe auf jeden Fall noch nie einen Randständigen kennen gelernt, der rassistisch veranlagt ist.

Haben Sie auch schon Grenzen überschritten?

Ja, die krasseste Überschreitung war, als ich vor zehn Jahren in ein Burnout schlitterte. Bei meinem damaligen Arbeitgeber begann mit dem Wechsel des Geschäftsführers ein grosses Gerangel und meine umgesetzten Projekte wurden munter aufgeteilt. Es belastete mich sehr, zu sehen, wie meine mehrjährige Arbeit einfach so zerstört wurde. Ich wechselte meinen Job, erhielt unmöglich viele Zuständigkeitsbereiche, aber keine Unterstützung. Irgendwann konnte ich nicht mehr schlafen, vergass zu essen und konnte nicht mehr aufnehmen, was mit mir geredet wurde. Am Schluss hatte ich vor allem und allen Angst, sogar vor meiner eigenen Frau. Ich brauchte dann fast ein Jahr, bis ich wieder gesund war.

Sie sind in Liestal fast omnipräsent vom Banntag über die Fasnacht bis hin zur Politik. Ist das nicht riskant mit Ihrer Vorgeschichte?

Wer einmal ein Burnout hatte, ist in der Tat gefährdeter. Aber ich habe mittlerweile Warnlämpchen und die leuchteten bis jetzt zum Glück nie.

Kennen Sie noch andere Grenzerfahrungen?

Wer Kinder hat, der kommt immer wieder an seine Grenzen. Das ist bei mir nicht anders. Kinder zu haben, ist zwar wunderbar, aber es fordert einen wahrscheinlich ein Leben lang. Deshalb wage ich zu behaupten: Jeder Vater, der sagt, er habe seine Kinder noch nie verschenken wollen, der lügt. Dann habe ich in meinem persönlichen Bereich noch eine andere Grenze überschritten und ich muss mit meinem Körper wieder klar kommen.

Was meinen Sie damit?

Ich muss abnehmen, jetzt nach der ganzen Homeoffice-Zeit mit wenig Bewegung noch mehr. Aber ich kämpfe seit der Kindheit mit meinem Gewicht. Ich glaube, als Wirtefamilie hat man keine vernünftige Esskultur.