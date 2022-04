Nähkästchen Pfarrerin Annina Rast: «Ich erlebe Glaube als etwas Entspannendes» Die Pfarrerin in der Reformierten Kirchgemeinde Münchenstein plaudert aus dem Nähkästchen. Ein Gespräch über Frieden, Auferstehung und Perspektivenwechsel. Salomé Lang Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Annina Rast, Pfarrerin und Mutter, hat den Begriff «Frieden» aus dem Nähkästchen gezogen. Roland Schmid

Sie haben den Begriff «Frieden» gezogen. Was assoziieren Sie damit?

Annina Rast: Das ist ein Klassiker, der zur aktuellen Situation passt. Eigentlich passt er immer, da er oft fehlt, auch oder gerade politisch gesehen. In der Kirche und mit meinem Beruf als Pfarrerin ist es immer ein Thema. Frieden ist etwas, das alle Menschen beschäftigt, weil der entweder da ist oder eben fehlt.

Ist Frieden bei Ihrer Arbeit ein aktuelles Thema?

Es ist ambivalent. Irgendwo braucht es immer Unterstützung. Gerade jetzt steht der Krieg in der Ukraine aber im Fokus und beschäftigt auch die Menschen hier in Münchenstein mehr als andere Krisengebiete, was auch berechtigt ist. Dann schaut man, wie man reagieren und helfen kann. Wir müssen allerdings auch das grosse Ganze im Blick halten. Die Solidarität ist jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg sehr gross, was super ist. Gleichzeitig dürfen wir alle anderen Orte, an denen der Frieden auch fehlt, nicht vergessen.

Was sind das für andere Orte, an denen Frieden fehlt?

Im weltpolitischen Sinn gibt es natürlich viele verschiedene Bereiche, doch wir Pfarrerinnen und Pfarrer erleben es auch im Persönlichen, zum Beispiel bei Menschen in schwierigen Familiensituationen. Auch die Coronakrise hat bei vielen auf seelischer und psychischer Ebene Spuren hinterlassen. Wir haben weiterhin Abdankungen, das bringt die Menschen aus dem Gleichgewicht und macht etwas mit ihnen. Da fehlt dann der innere Frieden.

Haben Sie eine persönliche Friedensquelle?

Ja, sogar mehrere. Die letzte Instanz, die mich immer auffängt, ist der Glaube. Doch wenn wirklich alles aus dem Gleichgewicht geratet und ich eine persönliche Krise habe, beispielsweise in der Familie, dann ist das Gebet manchmal nicht das Erste, woran ich denke. Wenn ich mich dann daran erinnere, gibt es mir wieder festen Boden unter den Füssen. Es gibt aber auch viele andere Orte, an denen ich Frieden finde. Zum Beispiel in der Freude an den Kindern, wenn sie vor Energie nur so sprudeln. Alles, was die Perspektive wieder zurechtrückt, verhilft zu Gleichgewicht und kann Frieden schaffen.

Wer hilft Ihnen, die Perspektive zurechtzurücken?

Es ist unterschiedlich. In jedem Fall die Familie. Auch das Pfarrteam, wobei es dann mehr um berufliche Fragen geht, die einem durchaus auch nahe gehen und aus dem Gleichgewicht bringen können. Manchmal ist es auch gut, jemanden zu haben, der weiter weg ist und nicht in der persönlichen Situation mit drinsteckt.

In Ihrer Kirchgemeinde sind Sie mit 34 die jüngste Pfarrerin. Spüren Sie das?

So ganz explizit ist mir das noch nie begegnet. Ich bin zuständig für Kinder, Familien, Religionsunterricht und Konfirmanden. Meine Kollegen sind für Seniorenarbeit und Erwachsenenbildung zuständig. Das gibt schon eine andere Perspektive, da wir mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben. Von der Kollegialität her habe ich nicht das Gefühl, dass der Altersunterschied eine grosse Rolle spielt.

In Ihrer Kirchgemeinde sind Sie mit 34 die jüngste Pfarrerin. Spüren Sie das?

So ganz explizit ist mir das noch nie begegnet. Ich bin zuständig für Kinder, Familien, Religionsunterricht und Konfirmanden. Meine Kollegen sind für Seniorenarbeit und Erwachsenenbildung zuständig. Das gibt schon eine andere Perspektive, da wir mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben. Von der Kollegialität her habe ich nicht das Gefühl, dass der Altersunterschied eine grosse Rolle spielt.

Bringen Kinder Frieden?

Ja. Kinder haben eine wohltuende Unbeschwertheit. Sie wissen vieles nicht oder ordnen ihr Wissen anders ein, gehen anders damit um. Sie leben einfach ganz im Jetzt, das ist sehr ansteckend. Jetzt gerade haben wir ein Kinderlager über Ostern, ich höre sie oft spielen und lachen. Man ist dann eingeladen, in ihre Welt einzutauchen und weltpolitische Probleme für einen Moment zu vergessen.

Wie ist es, an Ostern Pfarrerin zu sein?

Dieses Jahr habe ich an Ostern frei. Wenn ich nicht arbeite, erlebe ich das Fest unbeschwerter. Den Tod und die Auferstehung bewusst zur Sprache zu bringen und die theologischen Zusammenhänge für den Gottesdienst zu durchdenken, gibt auf diese Zeit eine psychologisch schwere Perspektive.

Wie erleben Sie das Thema Tod und Auferstehung?

Ich bin immer sehr froh, wenn der Frühling kommt. Ich merke dann, wie anstrengend der Winter war mit seiner Dunkelheit und Kälte. Sobald es wärmer wird und Leben in die Natur zurückkehrt, kann ich wieder aufatmen. Da das mit Ostern zusammenfällt, hat die abstrakte Ebene des Osterfests mit Tod und Auferstehung für mich eine konkrete Entsprechung in der Natur und im Alltag.

Finden Sie in diesem Erwachen neuen Frieden?

Auf jeden Fall. Der Frühling zeigt, dass man sich das bei allen eigenen Anstrengungen manchmal einfach auf den Moment warten kann, in dem der Frieden wiederkommt.

Was braucht es für mehr Frieden in der Welt?

Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, ein grosser Teil fängt bei einem persönlich an. Wenn man mit sich selbst im Lot ist, trägt man das auch nach aussen, zu anderen Menschen. Das zieht dann immer weitere Kreise, wie wenn ein Stein auf die Wasseroberfläche fällt und Wellenkreise sich ausbreiten. Ich glaube, dass man im persönlichen Bereich vieles erreichen könnte.

Ist das mit dem Glauben verbunden?

Ein Blick von sich selbst weg auf ein grösseres Ganzes kann hilfreich sein. Ich erlebe Glaube als etwas Entspannendes. Wenn alle meine Bemühungen nicht reichen, gibt es da noch etwas, auf das ich vertrauen kann. Mich erdet das, es gibt mir einen Boden unter den Füssen. Diese Erfahrung wünsche ich mehr Menschen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen