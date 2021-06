ESAF 2022 Pratteln: Vizepräsident Rolf Klarer im Interview

Nähkästchen Ehemaliger Spitzenschwinger und ESAF-Vize Rolf Klarer: «Solche Traditionen gehen mir sehr nahe» Der 52-jährige Muttenzer plaudert aus dem Nähkästchen über alte Erfolge, neue Herausforderungen und prominente Bekanntschaften. Bojan Stula 26.06.2021, 05.00 Uhr

Rolf Klarer beim Nähkästchen-Interview in seinem Basler Büro der Hans Leutenegger AG am Steinengraben. Zu seinen Aktivzeiten holte der Vater zweier erwachsener Töchter an vier Eidgenössischen Schwingfesten einen Kranz, was ihn zum bis heute erfolgreichsten Basler Schwinger der Neuzeit macht. Juri Junkov

Rolf Klarer, welchen Begriff haben Sie aus dem Nähkästchen gezogen?

Rolf Klarer: Rustikal. In welchem Sinn ist das jetzt gemeint?

Wörtlich übersetzt heisst es «bäuerlich».

Sehr gut. Für mich ist das extrem wichtig, in Bezug auf die Heimat, die Natur, die Landschaft. Natürlich drückt sich darin auch die Verbundenheit zu meinem Sport, dem Schwingen, aus. Dabei bin ich im Gundeli geboren.

Umso erstaunlicher, dass Sie der bekannteste und erfolgreichste regionale Schwinger der vergangenen Jahrzehnte geworden sind.

Nicht unbedingt. Meine familiären Wurzeln liegen im Appenzellischen. Mein Grossvater und Vater waren beide sehr erfolgreiche Schwinger, ich habe dieses Heimatgefühl und die Liebe zum Schwingen in die Wiege gelegt bekommen. Ich war von Anfang an vom Schwingen fasziniert. Auch fühle ich mich heute noch stark zu Appenzell hingezogen.

Dann ist das Bäuerliche für Sie als Stadtkind keineswegs nur irgendeine abstrakte Sehnsucht?

Im Gegenteil, sie ist sehr real. Meine ältere Tochter ist Landwirtin und in diesem Sommer zum zweiten Mal mit 50 Kühen auf der Alp; in Habkern oberhalb von Interlaken. Sie macht dort ihren eigenen Käse. Im vergangenen Sommer habe ich sie besucht und mitgeholfen. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Als ich Kühe gemolken, den Stall ausgemistet und das «Chäschessi» ausgewaschen habe, merkte ich, wie emotional nahe mir solche bäuerlichen Traditionen, diese Heimatverbundenheit gehen. Mit dem Alter wird mir das sogar immer wichtiger.

Als einer von drei OK-Vizepräsidenten des Eidgenössischen Schwingfests 2022 in Pratteln müssen Sie sich nun auch von Amtes wegen mit Traditionen befassen. Viele bringen einen solchen Urschweizer Anlass aber nur schwer mit einer städtischen Agglomeration in Einklang.

Was völlig falsch ist. Basel war lange Zeit eine Hochburg im Schwingen. Alfons Thurneyesen und Gotthold Wernli zählten zu den ersten Schwingerkönigen, später kamen der Muttenzer Peter Vogt und Eugen Holzherr hinzu. Noch vor 20, 30 Jahren hatten wir mit Jörg Schneider einen Mann im Schlussgang des «Eidgenössischen». Ich selber stand im Schlussgang des Eidgenössischen Jubiläumsfests in Flüelen und am Kilchbergschwingfest.

Rolf Klarer mit dem Siegermuni nach seinem Erfolg am Baselstädtischen Schwingertag vom 24. Mai 2001 auf der Sandgrube.

Rolf Jenni

Vergangene sportliche Erfolge sind das eine, die Identifikation der Bevölkerung aber etwas ganz anderes.

Natürlich haftet dem Schwingen der Ruf des ländlichen Sports an, aber ich finde, er passt sehr gut in die Stadt. Erst recht in eine Stadt wie Basel, die ihre eigenen Traditionen, den Vogel Gryff, die Zünfte, die Fasnacht derart hochhält. Am Baselstädtischen Schwingertag in der Sandgrube haben wir immer 5000 bis 6000 Zuschauer; nicht zu vergessen das «Eidgenössische» 1977 im alten Joggeli vor 33’000 Zuschauern. Aber es lässt sich nicht bestreiten, dass sich momentan der Basler Schwingsport in einer Baisse befindet. Dem ist so, wir haben in den letzten Jahren leider den sportlichen Anschluss verpasst. Das Sportangebot in der Stadt ist extrem vielfältig. Da haben es die ländlichen Regionen beim Nachwuchs einfacher, wo es im Dorf nur einen Turnverein und Schwingverein hat und die Menschen heimatverbundener als in der Stadt sind. Umso mehr ist es ein Ziel des Prattler OK, die Jungschwinger zu begeistern und die Basler Jugend wieder in die Schwingkeller zu bekommen.

Welche Ziele verfolgen Sie darüber hinaus?

Wir wollen generell die Bevölkerung begeistern und den Schwingsport viel näherbringen, als es durch eine blosse TV-Übertragung möglich wäre. Wir werden in diesem Bereich sehr viel unternehmen; mit Persönlichkeiten, mit Rundgängen, mit einem Schwinganlass mitten in der Stadt. Wir wollen ausdrücklich alle Altersschichten und auch die ausländische Bevölkerung und Expats ansprechen, besonders jene in Pratteln selbst. Der erste öffentliche Anlass für die Bevölkerung wird ein grösseres Fest im Kuspo in Pratteln am 28. Augst sein, also genau ein Jahr vor dem «Eidgenössischen».

Die Baselbieter Ehrendamen in der traditionellen Festtagstracht beim Fotoshooting im Prattler Schloss. Barabara Sorg/Esaf 2022

Was wird am «Eidgenössischen» 2022 spezifisch baselbieterisch sein?

Wir werden einen besonderen Fokus auf das Regionale und seine Vielfalt setzen. Wir wollen uns vom Fest in Zug 2019, das eine hohe Messlatte vorgelegt hat, bewusst unterscheiden. Gerade haben wir das Fotoshooting mit den Ehrendamen in der Baselbieter Festtagstracht im Prattler Schloss gemacht. Dass meine beiden Töchter unter den zwölf Ehrendamen sind, macht mich sehr stolz. Für sie ist es ebenfalls ein Highlight in ihrem Leben. Wir vom OK tragen die Baselbieter Sonntagstracht, was mir ebenfalls sehr viel bedeutet. Es ist der Ausdruck dessen, dass wir die hiesige Tradition nach aussen tragen wollen.

Von der Grösse her ist Pratteln 2022 als zweitgrösstes Schwingfest aller Zeiten mit 400’000 Zuschauern angedacht. Im Moment lässt der Gedanke an solche Menschenmassen aber eher erschaudern als Vorfreude aufkommen. Wie geht es Ihnen dabei?

Eigentlich genau gleich. Ich bin eher der vorsichtige Mensch, der sich wegen Corona eine langsame Öffnung wünscht. Niemand will eine weitere Pandemiewelle. Aber wir müssen hier ja auch nicht von 0 auf 100 springen. Im Sommer fällen wir den definitiven Durchführungsentscheid; dabei müssen wir ohnehin darauf hören, was der Bundesrat, die Gesundheitsbehörden und der Eidgenössische Schwingerverband sagen.

Es gibt auch eine grundsätzliche Gigantismus-Kritik an den «Eidgenössischen», die immer grösser werden.

Ich verstehe jeden, der sagt, dass dieser Anlass wieder kleiner werden muss. Dank der TV-Übertragungen ist das Interesse explosionsartig gewachsen. Wir haben einen Anfang gemacht mit einem um rund 5000 Plätze kleineren Stadion als in Zug vor zwei Jahren. Anderseits ist es extrem schwierig, sich diesem Hype zu verschliessen. Der Wille, ans Eidgenössische zu kommen, ist in allen Bereichen extrem gross. Wir mussten bereits vielen Leuten und Unternehmen absagen, die am Anlass teilhaben wollten. Viele werden wir enttäuschen müssen, die kein Ticket bekommen. Hier ist es schwierig, den richtigen Mittelweg zu finden, denn die Grösse entspricht einem gesellschaftlichen Bedürfnis, anderseits kostet ein solcher Anlass viel Geld, das erwirtschaftet werden muss.

Was ist Ihre genaue Aufgabe als Vizepräsident?

Ich stelle als Botschafter das Bindeglied zwischen den Schwingern und dem Organisationskomitee dar. Meine Aufgabe ist es, den «Schwingergroove» ins OK zu bringen, da nur die wenigsten der rund 150 OK-Mitglieder Schwinger sind. Damit verbunden sind auch repräsentative Aufgaben. Ich staune manchmal selbst darüber, wie viele Leute mich noch kennen und in der Öffentlichkeit ansprechen, obschon ich seit 2001 sportlich weg vom Fenster bin. Wie viel Zeit wenden Sie für dieses Amt auf? Das kann ich nicht sagen. Bei mir haben sich seit jeher das Private, Sportliche und Berufliche verschmolzen. Zum Glück habe ich einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber, so kann ich nötige Telefonate vom Geschäft aus führen.

«Hausi» Leutenegger zusammen mit Schwingerin Sonia Kälin am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest am 24. August 2019 in Zug. Rolf Klarer über den Boulevard-Liebling: «Er ist und bleibt einfach der Patron, eine wahnsinnige Persönlichkeit.»

Andy Mettler/swiss-image.ch

Was wiederum eine spannende Geschichte ist. Beruflich sind Sie der Geschäftsführer der Hans Leutenegger AG Basel/Pratteln, des Personalvermittlungsunternehmens von Boulevard-Liebling «Hausi» Leutenegger. Wie haben Sie ihn kennen gelernt?

Über den Sport natürlich. «Hausi» war selber Schwinger und Nationalturner und ist immer an die Feste gekommen. Konkret wegen des Jobs habe ich ihn an der Muba angesprochen, wo er auch immer war. Als ausgebildeter Sanitär-Spengler hat das gepasst. Bis heute stehen wir im engen Kontakt, obschon er in der Firma inzwischen alle Funktionen abgegeben hat. Er ist und bleibt einfach der Patron, eine wahnsinnige Persönlichkeit. So begleite ich ihn regelmässig an die Olma und andere Anlässe. Für ihn ist es wichtig, dort eine vertraute Person neben sich zu haben, da er bei grossen Menschenmassen sehr sensibel reagiert und Platzangst bekommt.

Rolf Klarer in seinem Duell mit Leo Betschart am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Nyon am 25. August 2001.

Werner Schelbert

Übrigens: Viele Menschen verstehen unter «rustikal» eher ruppig oder rau. Waren Sie zu Aktivzeiten mehr der technische oder der rustikale Schwinger?

Ich war eher der technische Schwinger und überhaupt nicht rustikal! Einige schöne Erfolge konnte ich trotzdem feiern.