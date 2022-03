Schauspielerin und Sängerin Viola von Scarpatetti im Nähkästchen

Nähkästchen Schauspielerin und Sängerin Viola von Scarpatetti: «Ich wollte immer wissen, was hinter der nächsten Kurve liegt» Die Basler Schauspielerin und Musikerin Viola von Scarpatetti plaudert aus dem Nähkästchen: Über Veränderung, Rollenwechsel und eine Welttournee mit dem Segelschiff. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Viola von Scarpatetti hat den Begriff Veränderung aus dem Nähkästchen gezogen. Nicole Nars-Zimmer

Viola von Scarpatetti, welchen Begriff haben Sie aus dem Nähkästchen gezogen?

Veränderung. Das passt perfekt, sowohl zu meiner aktuellen Lebensphase als auch zu meinem ganzen Leben.

Welche Rolle spielte die Veränderung denn bisher für Sie?

Eine sehr grosse, nur schon durch das viele Zügeln. Ich wurde in Binningen geboren, meine Familie zog dann aber nach Südfrankreich und nach Fribourg, wo ich mehrheitlich aufwuchs. Fürs Studium ging ich nach Zürich, dann nach Kanada und nun wieder nach Basel. Veränderungen sind für mich zur Normalität geworden. So sehr, dass es für mich eigentlich die grössere Herausforderung ist, mir privat einen Ruhepol aufzubauen (lacht). Das versuche ich nun aber zu tun.

Inwiefern?

Ich lebe in Südfrankreich und in Binningen. Unser Haus in Südfrankreich saniere ich momentan. Es ist ohnehin ein Ort, der mir viel innere Ruhe gibt. Vor zwei Wochen fand ich dort einen ausgesetzten Hund, den ich seitdem bei mir aufgenommen habe, was natürlich auch vieles verändert. Beim Ziehen des Zettelchens habe ich übrigens fest an meinen Hund gedacht – vielleicht war es also Schicksal, dass wir über Veränderungen sprechen.

Wären Sie vor ein paar Jahren schon für ein Leben mit Hund und Haus bereit gewesen?

Ich denke nicht. Früher prägte mich der Drang nach Veränderungen sehr stark, ich wollte immer wissen, was hinter der nächsten Kurve liegt. So kannte ich lange etwa auch nicht wirklich ein Gefühl von Heimat, weil es mich immer in die Ferne zog. Nun ist das anders, ich fühle mich in Basel und Südfrankreich daheim, ich kann mich niederlassen. Das ist ganz klar das Resultat einer inneren Veränderung.

Auch beruflich dreht sich bei Ihnen aktuell vieles um Veränderung.

Ja, genau. Die letzten 14 Jahre waren die Schauspielerei und das Filmemachen mein Metier, jetzt möchte ich einen neuen Schritt wagen, indem ich im Frühling mein erstes Album «Fais un pont» als Chansonsängerin veröffentliche. Trotzdem werde ich die Schauspielerei weiterverfolgen, weil meine Passion dafür noch immer riesig ist und das wohl auch immer bleiben wird.

Man kannte Sie bisher vor allem als Schauspielerin. Dort müssen Sie sich von Rolle zu Rolle verändern. Wie gelingt Ihnen das?

Jede Annäherung an eine Rolle ist für mich auch immer ein Stück Selbstkonfrontation. Wenn man Charakteristiken einer Rolle annehmen will, muss man zuerst seine eigenen kennen. Diesen Prozess fand ich immer enorm anziehend. Das ist nun wohl auch die grösste Veränderung, denn sobald ich auf der Bühne singe, dann bin ich ich selbst und kann keine Rolle mehr spielen.

Zur Person Viola von Scarpatetti ist Schauspielerin, Drehbuchautorin und Sängerin. Sie wurde in Binningen geboren und lebt heute dort sowie in Frankreich. Bekanntheit erlangte Sie durch diverse Film- und Fernsehrollen, so etwa in der Serie «Tag und Nacht». Von Scarpatetti veröffentlicht im Frühling ihr Debütalbum «Fais un pont» und tritt am 2. April im «Parterre One» auf.

Nun setzen Sie also vermehrt auf die Musik. Macht Sie diese Veränderung auch ein wenig nervös?

Ich erwarte eigentlich nie einen Senkrechtstart. Seit dem Release meiner ersten Single Anfang Jahr ist mir, musikalisch und menschlich, schon so viel Schönes passiert, das ich so nie erwartet hätte. Von dem her gehe ich einfach mit viel Optimismus aber auch mit viel Geduld an diese Veränderung heran.

Als Bilingue können Sie Ihre Chansons auf Französisch singen, so wie man dieses Genre kennt. Würden Chansons Ihrer Meinung nach auch auf Baseldeutsch funktionieren?

Das würde es sicher. Und es ist sogar etwas, das ich für zukünftige Alben im Hinterkopf habe.

Sie schreiben Ihre Songtexte selbst. Was verarbeiten Sie darin?

Mehrheitlich eigene Erfahrungen, eigene Emotionen. Beim Schreiben gehe ich aber gerne auch einmal in eine Bar oder setze mich auf eine Bank und beobachte die Menschen. Und plötzlich kommt mir einmal die Inspiration für einen nächsten Satz, einen Refrain oder eine Melodie. Deshalb trage ich auch immer ein kleines Notizbuch bei mir, um diese Gedanken festzuhalten. Das habe ich von der Folkmusik gelernt.

Sie schreiben nicht nur Songs, sondern auch Drehbücher. Wie unterscheidet sich das Schreiben hier?

Drehbücher sind viel strukturierter und näher am Schauspiel, bei Songtexten hingegen ist man deutlich freier. Zwischen diesen Modi abzuwechseln, ist nicht immer einfach. Mir ist es dabei ein Anliegen, insbesondere mit der Musik eine Nähe und eine Beziehung zu meinem Publikum aufzubauen. Deshalb möchte ich nun auch in der Region bleiben – ein Flugzeug werde ich lange nicht mehr besteigen.

Eine musikalische Welttournee planen Sie also demnächst nicht?

Nein (lacht) – und wenn, dann mit einem Segelschiff. Wobei ich mir das eigentlich, auch als Filmprojekt, sehr gut vorstellen könnte. Mal sehen, wo mich all diese Veränderungsprozesse noch hinführen. Langweilig wird es mir auf jeden Fall nicht.

Gibt es eigentlich Momente, in denen Sie gänzlich zur Ruhe kommen?

Ja, aber auch das erst seit kurzem. Zum Beispiel heize ich zu Hause mit Holz – ich sitze dann abends vor dem Feuer und schaue in die Flammen. Das gibt mir enorme Ruhe.

Feuer verbindet man doch eher mit Leidenschaft und Impulsivität?

Das schon. Aber vielleicht ist es ja ganz gut, wenn für einmal nicht ich brenne, sondern ein Stück Holz (lacht).

