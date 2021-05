Nähkästchen U17-Weltmeister Kofi Ntiamoah Nimeley: «Ums Geld ging es mir nie, ich wollte zur Vereinslegende werden» Kofi Ntiamoah Nimeley über das Leben als Weltmeister, seine berufliche Neuorientierung und Lehrer, die nie an ihn geglaubt haben. Maximilian Karl Fankhauser 08.05.2021, 05.00 Uhr

Kofi Ntiamoah Nimeley, welche Schlagworte haben Sie gezogen?

Kofi Ntiamoah Nimeley: Wir reden heute über berufliche Neuorientierung. Das passt ja richtig gut zu meinem Werdegang (lacht).

Erzählen Sie.

Zum zweiten Mal in meinem Leben kann ich von mir behaupten, dass ich meinen Traumberuf so lebe, wie ich ihn mir vorstelle.

Wie kommt es dazu?

Nun, da muss ich etwas ausholen. Wenn man meinen beruflichen Werdegang genauer unter die Lupe nimmt, sieht man, dass er aus zwei Schwerpunkten besteht. Da wäre einerseits meine Fussballkarriere und andererseits meine jetzige Arbeit im Immobiliengeschäft. Auf den ersten Blick sind das zwei völlig unterschiedliche Felder. Doch was die beiden verbindet, ist die Leistungskultur, die vorherrscht. Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht sind völlig egal, nur die Resultate, die du bringst, zählen.

Beginnen wir von vorne. Wie ist es, als hoffnungsvolles Talent im Nachwuchs des FC Basel und der Schweizer Nati zu spielen?

Ganz ehrlich? Es war ein wunderbares Leben, welches ich zu dieser Zeit führen durfte. Wie gesagt, durfte ich damals meinen Traumberuf ausführen. Ich konnte kurze Zeit in der Sport-WBS und danach in der Minerva davon profitieren, neben meiner Ausbildung trainieren zu dürfen. Ich habe diese Zeit richtig genossen. Es war eine wunderbare Zeit.

Sie haben über die Vorzüge dieser Zeit gesprochen. Wie hart war es aber gleichzeitig als junger Spieler?

Wir sitzen auf dem Sportplatz Bäumlihof. Da ich nahe von hier aufgewachsen bin, kenne ich die Tartanbahn rund um den Platz auswendig. Den Weg zum Stadion Rankhof könnte ich mit verbundenen Augen joggen. Jede Linie des Kunstrasenfeldes im Rankhof kann ich Ihnen im Schlaf benennen. Ich war damals sehr besorgt um meine Form während der Saisonpausen, denn ausser Form zum Trainingsstart zu erscheinen, war kein Thema für mich.

Wie waren die Lehrer Ihren Karriereplänen gegenüber eingestellt?

Da fällt mir eine Anekdote ein. Als wir im «Bäumli» in der Schule waren, meinte ein Lehrer zu mir und Granit Xhaka: «Ihr werdet eh nie Profis, aber es gibt sicher noch einen Job im McDonalds für euch.» Diese Aussage und unsere Reaktion darauf werde ich nie vergessen. Ich wehrte mich natürlich vehement, doch Granit sagte wie aus der Pistole geschossen: «Ich werde Profi.» Er ist noch immer ein guter Freund von mir und ich durfte viele schöne Momente mit ihm erleben.

A propos Erlebnisse. Einer Ihrer Karrierehöhepunkte war die U17-Weltmeisterschaft in Nigeria. Wie erlebten Sie diese Zeit?

Es war unglaublich. Wir hatten eine tolle Truppe zusammen und waren ein verschworener Haufen. Bei der EM in Deutschland durften wir ja schon internationale Turnierluft schnuppern, aber Nigeria toppte noch einmal alles. Die Menschen, die Euphorie, die Polizeieskorten – wir durften uns damals wie Profis fühlen.

Sie hatten bei der Weltmeisterschaft nur Teileinsätze. Wie war es für Sie, diese WM in der ungewohnten Rolle von der Bank aus mitzuverfolgen?

Das war eine sehr spezielle Geschichte. Ich kam von einer Verletzung zurück, eigentlich war ich als Stammkraft gesetzt. Trainer Dani Ryser suchte vor dem Turnier das Gespräch mit mir und gab mir zu verstehen, dass er mich dabei haben will, wenn auch nur als Reservespieler. Das war sehr eindrücklich für mich, dass sich ein Trainer so um das Wohlergehen seiner Spieler schert. Er nahm sich die Zeit, erklärte mir die Situation so, dass ich mir sagen musste: «Okay, jetzt stellst du dein Ego beiseite und stellst dich in den Dienst der Mannschaft.»

Wie haben Sie das geschafft?

Sie müssen sich die Situation vor Augen führen. Der Trainer bringt mir solch ein Vertrauen entgegen in einer Situation, in der ich es völlig verstanden hätte, wenn er mich nicht aufgeboten hätte. Zudem war Pajtim Kasami, mittlerweile Lenker und Denker im FCB-Mittelfeld, mein Back-up und in den hatte ich vollstes Vertrauen. Ich habe in der U-Nationalmannschaft schon mehrere Male mit ihm zusammen im Mittelfeld gespielt und es hat immer sehr viel Spass gemacht. Er ist ein toller Spieler. Und in der Retrospektive hat er das Vertrauen auch mit seinem Einsatz und wichtigen Toren zurückgezahlt, so wie er dies heute auch noch tut.

Wieso hat die Schweiz bei Ihrer erstmaligen Teilnahme an einer U17-Wetmeisterschaft den Titel geholt?

Da gab es viele Faktoren, die perfekt zusammenspielten. Einerseits waren wir ein verschworener Haufen. Andererseits hatten wir mit Dani Ryser einen Trainer, der genau wusste, wie er die Spieler packen muss. Rein aufstellungstechnisch musste er einigen Spielern beibringen, dass sie nicht auf ihrer angestammten Position spielen. Vom Mindset her hatten wir fast 21 Gleichgesinnte in der Mannschaft. Wenn du das Kunststück vollbringst, all diesen Persönlichkeiten, die nicht immer einfach waren, deinen Matchplan beizubringen, dann bist du ein grosser Trainer. Und das ist Dani Ryser in meinen Augen.

Wie bewerten Sie die Ambitionen, die Sie damals als Spieler hatten?

Das grosse Geld und ein Schritt ins Ausland hatten damals nie oberste Priorität für mich. Mein grosses Ziel war es, zur Vereinslegende beim FCB zu werden.

Irgendwann kam der Moment, als Sie eine Entscheidung treffen mussten. Weiterhin den Weg als Profifussballer verfolgen oder die berufliche Neuorientierung? Wie schwer war diese Entscheidung?

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dieser Schritt einfach war. Ich spielte damals für den FC Black Stars und rief Granit Xhaka an, der gerade zum FC Arsenal London wechselte, um ihm dazu zu gratulieren. Er bestärkte mich wie viele andere ehemalige Weggefährten in meiner Entscheidung, einen neuen Berufsweg einzuschlagen, was mich positiv stimmte.

Zuerst waren Sie in einem Callcenter im Versicherungswesen tätig, jetzt sind Sie Leiter Kundenmanagement und Vorgesetzter von rund 40 Personen in der grössten Immobilienfirma der Schweiz. Was sind die Beweggründe für diesen Weg?

Neben dem Fussballerdasein hatte ich immer den Traum, einmal an die Wall Street zu gehen. Die Motivation dazu war der gleichnamige Film mit Michael Douglas. Ich wollte so sein wie Gordon Gekko, nur ohne die Gefängnisgeschichte. Mein Mentor bei der Versicherung meinte, er mache einen Profi aus mir, aber nur, wenn ich das wolle. Das hat an meinem Ego gekratzt, denn wenn ich herausgefordert werde, dann will ich mich auch beweisen. Während meiner Zeit bei den Black Stars habe ich mich in einem Fernstudium in mehreren Sprachen weitergebildet und die Ausbildung nachgeholt, die ich früher leider nicht abgeschlossen habe.

Haben Sie sich komplett vom Fussball abgewendet?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe mit einem guten Freund, den ich aus früheren Duellen gegen die Grasshoppers kenne, eine Trainingsfirma gegründet. Wir bieten bei Training4U Einzeltrainings für Profis und Nachwuchsspieler an, welche sich während und zwischen der Saison fit halten wollen, an. Es gibt einige Super-League-Spieler, die sich in unserem Programm befinden.

Sie hatten das Ziel, beim FCB zur Legende zu werden. Könnte dies nun als Trainer ein Thema werden?

Nein, ich denke nicht. Grundsätzlich stehe ich nicht gerne im Scheinwerferlicht. Wenn, dann wäre ich gerne in der Position des Assistenztrainers. Doch das bringt eine grosse Problematik mit sich: Jeder Trainer hat seine Lieblinge, und wenn die Einsatzzeiten nicht mehr leistungsbezogen sind, dann könnte ich nicht auf mein Maul sitzen. Ich persönlich sehe mich eher im Talentmanagement im Nachwuchs- oder im Scoutingbereich.

Kofi Ntiamoah Nimeley. Warum mussten Sie den Traum vom Profifussballer aufgeben?

Puh, diese Frage musste ja kommen (lacht). Im Endeffekt fehlten mir die letzten zwei Prozent beim Mindset. Mein Vater erinnerte mich nach dem Weltmeistertitel an eine Aussage aus meiner Kindheit. Damals hatte ich das Gefühl, dass man nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft oder der Champions League alles erreicht hat. Laut meiner Aussage konnte es nach dem Titel in Nigeria nicht grösser werden. Granit Xhaka hatte die letzten zwei Prozent zum Beispiel. Für ihn war immer klar, dass er mit dem Fussball sein täglich Brot verdienen wird. Ich hatte immer den Gedanken im Hinterkopf, dass ich mir eine zweite Karriere aufbauen kann.

Was würde Kofi von heute dem Kofi von damals ans Herz legen?

Schau mehr auf dich selbst. Wenn ein Angebot aus dem Ausland kommt, dann nutz es. Sammle Erfahrungen, geniess die schönen Momente und mach das Beste daraus!