Basel: Nationalrätin Sarah Wyss ist gegen Gratis-ÖV für alle

Nationalrätin Sarah Wyss Für Kinder und Jugendliche kostenlos, für Erwachsene nicht: «Gratis-ÖV für alle widerspricht der Idee der möglichst kurzen Wege» Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss engagiert sich im Initiativkomitee, das in der Stadt ein Gratis-U-Abo für Kinder und Jugendliche fordert. Damit sollen Familien entlastet werden. Gleichzeitig sieht Wyss aber den kostenlosen ÖV für alle Einwohnerinnen und Einwohner skeptisch. Hans-Martin Jermann 27.08.2021, 05.00 Uhr

Autos vs. Tram: In der Region wird derzeit darüber diskutiert, ob das U-Abo des Tarifverbunds Nordwestschweiz gratis sein soll und damit der ÖV gegenüber dem Autoverkehr weiter vergünstigt wird. Nicole Nars-Zimmer

Soll der Öffentliche Verkehr gratis sein? Und wenn ja für wen? Darüber wird derzeit in der Region Basel intensiv diskutiert. Die bz hat in einer viel beachteten Analyse dargelegt, weshalb ein erfolgreicher ÖV kosten muss und umgekehrt Gratis-ÖV für alle auch für die Umwelt schlecht wäre. Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss plädiert im Interview für einen Zwischenweg: Demnach sollen Kinder und Jugendliche gratis ein U-Abo für den Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) erhalten, nicht aber alle Einwohner.

Sarah Wyss, Sie engagieren sich im Initiativkomitee, das im Stadtkanton das Gratis-U-Abo für Kinder und Jugendliche bis 20 fordert. Weshalb?

Sarah Wyss: Wir wollen mit unserer Initiative Familien und ganz konkret auch die Kinder und Jugendliche, beispielsweise in Ausbildung, finanziell entlasten. Für sie würde die Stadt als Wohnstandort damit attraktiver. Auch könnte das Gratis-U-Abo Kinder und Jugendliche in einem frühen Alter an den umweltfreundlichen ÖV binden. Ein erfreulicher Nebeneffekt wäre, dass sie die Region besser kennen lernen. Eine Herzensangelegenheit für mich.

Das klingt schön und gut. Doch weshalb sollen auch Kinder von Millionären vom Gratis-U-Abo profitieren?

Diese Kinder und Jugendlichen sind ja nicht Millionäre, sondern deren Eltern. Auch gibt es Jugendliche, die ihr U-Abo selber mit ihrem monatlichen Taschengeld bezahlen. Zudem würde es bei uns das U-Abo auf Antrag geben. Es wird also niemand gezwungen es in Anspruch zu nehmen. Und davon gehe ich auch aus, dass sehr wohlsituierte Familien dies auch nicht in Anspruch nehmen werden. Zentral ist aber etwas anderes: In unserem Kanton profitieren einkommensschwache Familien von zahlreichen Vergünstigungen und Entlastungen. Dazu stehe ich als Sozialdemokratin. Viele Mittelstandsfamilien können davon allerdings kaum profitieren. Ich finde es wichtig, dass wir auch für sie etwas tun. Das Gratis-U-Abo ist dafür eine sehr gute Massnahme. Denn es kommt direkt den Familien, respektive deren Kindern zu Gute.

Differenziert: Die Basler SP-Nationalrätin will einen starken und kostengünstigen ÖV, ist aber gegen Gratis-U-Abos für alle. Handout / bz Zeitung für die Region

Was nichts kostet, ist nichts wert, lautet ein bekanntes Sprichwort...

Ich denke nicht, dass wir die Debatte entlang dieser Frage führen sollten. In unserem modernen Wohlfahrtsstaat gibt es einige für das Individuum vom ersten Blick aus gesehen kostenlose Leistungen und diese werden von den Einwohnern sehr wohl als wichtig und wertvoll geschätzt. Es ist letztlich eine sozialpolitische Frage: Werden solche Leistungen über Steuern finanziert oder zahlt jedes einzelne Individuum separat dafür. Als Sozialdemokratin bin ich im Zweifel für steuerfinanzierte Leistungen, da damit ein gesellschaftlicher Ausgleich hergestellt werden kann.

Demnach wären Sie auch für ein Gratis-U-Abo für alle Einwohner?

Nein, nicht unbedingt. Ein Gratis-U-Abo für alle sehe ich eher skeptisch. Der Trend geht ja in eine andere Richtung: Für den Klimaschutz und eine effiziente Nutzung der vorhandenen Verkehrskapazitäten diskutieren wir derzeit über Mobility Pricing. Dies betrifft zwar vorerst eher den motorisierten Strassenverkehr, könnte aber streng genommen auch den ÖV beinhalten. Als Sozialdemokratin plädiere ich klar für einen kostengünstigen und attraktiven ÖV. Ein Gratis-ÖV könnte meines Erachtens aus ökologischer Sicht auch kontraproduktiv sein.

Weshalb?

Mobilität ist eine zwiespältige Sache. Neben durchaus positiven und gewünschten Effekten hat sie eben auch negative Konsequenzen. Das unterscheidet die Mobilität von anderen staatlichen Leistungen wie etwa der Bildung oder Sicherheit. Gratis-ÖV für alle widerspricht der Idee der möglichst kurzen Wege und dem Trend, dass man wieder vermehrt dort wohnt, wo man auch arbeitet. Ich finde deshalb, dass die finanzielle Unterstützung der Mobilität durch den Staat durchaus Grenzen haben darf.