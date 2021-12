Aesch wertet sein Birsufer auf

Natur und Erholung Aesch entdeckt seine Birs neu – aber die Umgestaltungsideen sind noch unscharf Im Aescher Budget 2022 sind grad drei Aufwertungsprojekte für das Birsufer enthalten. Vorerst geht es darum herauszufinden, was denk- und machbar ist. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Derzeit noch etwas eintönig, womöglich bald aufgewertet: Das Birsufer in Aesch. Nicole Nars-Zimmer

Wenn die Aescher Gemeindeversammlung am kommenden Donnerstag das Budget behandelt, geht es darin grad drei Mal um die Uferbereiche der Birs. Die drei Budgetposten haben nicht direkt miteinander zu tun, bilden aber faktisch eine regelrechte Aufwertungsoffensive, mit der Aesch seinen Fluss neu entdecken soll. Gemeindeverwalter Roman Cueni sagt:

«Die Gemeinde will das Potenzial der Birs und des Naturraums besser ausschöpfen.»

Ein Auslöser für die neu entdeckte Liebe zur Birs ist die Wohnüberbauung Stöcklin. Nach dem Wegzug der Firma Stöcklin wird ihr Parkplatz zwischen Dornacherstrasse und Birsuferweg nicht mehr gebraucht. Die Gemeinde soll das Areal entlang der Birs kaufen und für die Öffentlichkeit umnutzen, so die Idee des Gemeinderats.

Experten sollen aufzeigen, was machbar ist

Zudem will die Gemeinde den Aescher Uferbereich südlich der Nepomukbrücke aufwerten. Für beide Projekte beantragt der Gemeinderat am kommenden Donnerstag Planungskredite von insgesamt 250'000 Franken. Die Gemeindeversammlung weiss am Donnerstag allerdings noch nicht, was aus den beiden Planungsprozessen hervorgehen soll. Denn die Idee ist, dass erst die Experten darlegen, was an den beiden Orten möglich und angebracht wäre.

Der Gemeinderat verzichtet zum jetzigen Zeitpunkt bewusst darauf, eigene konkrete Ideen aufzuwerfen. Für die Ideenfindung und die Konkretisierung sei der Planungskredit vorgesehen, sagt Cueni. «Es gibt viele Möglichkeiten, wie man aufwerten kann.» Mögliche Themen seien dabei verbesserte Zugänglichkeit, Erholung, Freizeit, aber auch Artenvielfalt und Ökologie. «Wir planen bewusst ergebnisoffen», sagt er. «Und es lohnt sich, die Bedürfnisse der Anspruchsgruppen einzubeziehen» – also der aktuellen und zukünftigen Nutzer des Birsufers.

Einige fundierte Gedanken über ein umgestaltetes Aescher Birsufer hat sich die Birsstadt gemacht. Bereits 2016 beschrieb ihr «Aktionsplan Birspark Landschaft», wie man sich eine durchgehende Aufwertung vom Birsköpfli bis ins Laufental vorstellen könnte. Die Umgestaltung soll koordiniert zwischen den Anrainergemeinden ablaufen, um das Gleichgewicht zwischen Erholung und Schutz der Natur zu wahren, so die erklärte Absicht.

Planungshoheit liegt nicht bei der Birsstadt

Im Abschnitt über Aesch ist unter dem Titel «Erholungszone Birsufer schaffen (Aesch)» die Rede von einem «Vorrang Erholung mit Bademöglichkeiten, Grillgelegenheiten» und von «extensiven Spielwiesen». Angesprochen wird aber auch das Naturpotenzial, mit «Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung, sowohl was Feuchtbiotope als auch Trockenstandorte betrifft», und zwar «auch bei einer so genannt urbanen Gestaltung».

Allerdings liegt die Planungshoheit für all die Areale nicht bei der Birsstadt, sondern bei den Gemeinden. Cueni sagt, dass man wie bisher auch im Austausch mit der Arbeitsgruppe Birspark Landschaft der Birsstadt bleiben werde.

«Vorerst geht es darum aufzuzeigen, was machbar und finanzierbar ist, und darum, eine zeitliche Priorisierung festzulegen.»

Konkreter ist das dritte Birs-bezogene Projekt, das im Aescher Budget 2022 enthalten ist, nämlich die Aufwertung der Kuhweid. Rund um die dortige Grundwasseranreicherungsanlage wird das Gehölz durch einheimische Arten ersetzt, sodass ökologischer Mehrwert entsteht. Zudem ist ein Turm mit Aussicht auf die Birslandschaft vorgesehen.

Es handelt sich um eines der von der Birsstadt initiierten «Leuchtturmprojekte» entlang des Flusses. Die Gelder dafür hat Aesch bereits in früheren Jahren gesprochen. Umgesetzt werden soll das Vorhaben laut Cueni im Verlauf des kommenden Jahres.

