Regionales Projekt Idee aus der Schublade gezogen: Schon 2028 könnte es einen Baselbieter Naturpark geben Eine Projektgruppe präsentiert ihre Vorstellungen für einen Regionalen Naturpark Baselbiet. Dieser könnte frühestens 2028 eröffnet werden. Simon Tschopp 24.01.2022, 17.40 Uhr

Blick vom Chilchzimmersattel, der sich zwischen Langenbruck und Eptingen befindet, in Richtung Diegtertal. Nicole Nars-Zimmer

Ein gescheitertes Projekt wird neu aufgegleist. Nachdem Ende 2010 die Gemeinde Diegten mit ihrem zweiten Nein dem geplanten Jurapark Baselland den Todesstoss versetzt hat, unternimmt der Verein Erlebnisraum Tafeljura jetzt einen neuen Anlauf. Das Vorhaben firmiert unter «Naturpark Baselbiet». Erarbeitet wird es von einer sechsköpfigen Projektgruppe unter der Leitung der Kulturschaffenden Barbara Saladin. Der genaue Perimeter des Parks ist noch offen, muss jedoch eine Mindestfläche von 100 Quadratkilometern aufweisen. Bis 2028 soll der Naturpark realisiert sein.

«Keine zusätzlichen Auflagen und Verbote»

Florence Brenzikofer ist Präsidentin des Vereins Erlebnisraum Tafeljura und Mitglied des Projektteams, welches das Vorprojekt an der gestrigen Medienkonferenz im neu eröffneten Hotel Sonne in Sissach präsentiert hat. Sie sagt, Aufbau und Betrieb eines Regionalen Naturparks seien nach wie vor in ihren Vereinsstatuten verankert. Sie hätten nun den Puls gefühlt und dabei viele kritische, aber auch positive Stimmen vernommen. «Mit dem Naturpark Baselbiet gibt es keine zusätzlichen Auflagen und Verbote» für Bewirtschafter und Nutzer, betont die Grünen-Nationalrätin. Alle Interessengruppen – Verbände, Gemeinden, Politik – würden frühzeitig eingebunden. Aufgrund einer Projektskizze erwartet die Projektgruppe von Playern neue Inputs.

In einem Jahr wird eine Machbarkeitsstudie gestartet. Liegt diese vor, könnte der Trägerverein mit den teilnehmenden Gemeinden gegründet werden. Von einem Naturpark profitieren sowohl Natur als auch Menschen. Mit dem geplanten Naturpark Baselbiet soll der obere Kantonsteil gezielt gestärkt und gefördert werden. Barbara Saladin zieht «Erfolgsmodelle in anderen Regionen». Der Tafel- und Kettenjura sei fürs Oberbaselbiet charakteristisch und bilde eine abwechslungsreiche Landschaft. Das Projekt orientiert sich an einem vierblättrigen Kleeblatt: Ökologie, Ökonomie, Bildung und Gesellschaft.

In der Bildung sieht Brenzikofer enormes Potenzial. Hier befinde man sich an einem anderen Ort als noch vor gut zehn Jahren.

«Wir haben den Managementplan des Juraparks Baselland studiert und neue Erkenntnisse daraus abgeleitet.»

Sie hätten Gründe und Ängste für die damalige Ablehnung unter die Lupe genommen und liessen sie in ihre Planungen einfliessen. Auch Simon Czendlik, Leiter des Forstbetriebs Frenkentäler, sieht im Naturpark Baselbiet grosse Möglichkeiten für Bildung und Umwelt, was zu einem Schwerpunkt werden soll. Schulen und Lehrlinge sollen vor Ort für Natur und Wald sensibilisiert werden. Er fordert:

«Alle Beteiligten müssen mitmachen.»

Gemeinsam gehe es einfacher. Dem pflichtet Florence Brenzikofer bei:

«Wir müssen weg vom Gärtchendenken.»

Im Park müssen Natur und Freizeitgestaltung nebeneinander Platz haben. Was Labels von regionalen Produkten betrifft, wird die Zusammenarbeit mit anderen Playern gesucht, denn «wir wollen keine Parallelstrukturen aufbauen», verspricht Brenzikofer.

Zur Finanzierung des Naturparks Baselbiet steuert der Bund maximal die Hälfte der Kosten bei. 20 Prozent muss der Trägerverein bestreiten, der Rest kommt von Kanton und involvierten Gemeinden, die pro Einwohner fünf Franken beitragen müssten. Das jährliche Budget dürfte bei rund 1,7 Millionen liegen, in etwa der Höhe des Juraparks Aargau.

So sieht der momentane Zeitplan aus

Bis Ende dieses Jahres muss die Finanzierung der Machbarkeitsstudie sichergestellt sein. 2024 wird das Finanzhilfegesuch des Kantons beim Bundesamt für Umwelt eingegeben und der Perimeter im Richtplan eingetragen. Von 2025 bis 2028 läuft die Errichtungsphase, dem schliesslich die Verleihung des Parklabels für die erste zehnjährige Betriebsphase folgt.

