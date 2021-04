Naturschützer als Gemeindepräsident Thomas Zumbrunn: «Ich werde wie viele Politiker die Interessen meines Arbeitgebers in mein Amt einfliessen lassen» Der oberste Rünenberger Thomas Zumbrunn ist seit Neustem auch Co-Geschäftsführer von Pro Natura Baselland. Er erwartet von den beiden Funktionen Synergien. Andreas Hirsbrunner 14.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Thomas Zumbrunn haben die letzten Monate grosse Änderungen gebracht: In der Gemeindepolitik ist er aufgestiegen, beruflich vom Unispital Basel zu Pro Natura Baselland umgestiegen. Bild: Kenneth Nars

Der Biologe und Statistiker Thomas Zumbrunn (44) hat seit einigen Tagen eine unübliche Ämterkumulation inne: Der Rünenberger Gemeindepräsident, der letzten Sommer eine Kampfwahl gegen den damaligen Amtsinhaber souverän gewann, ist seit März auch Co-Geschäftsführer von Pro Natura Baselland. Damit führt er zwei völlig unterschiedliche Gremien, die sich beide im Umbruch befinden: In Rünenberg warten grosse planerische Aufgaben, bei Pro Natura gilt es, nach mehreren personellen Wechseln wieder Kontinuität herzustellen.

Herr Zumbrunn, dass ein Gemeindepräsident eine Naturschutzorganisation führt, hat Seltenheitswert. Sehen Sie in Ihren beiden Funktionen Synergien?

Thomas Zumbrunn: Bis jetzt noch nicht, ich bin ja erst seit ein paar Wochen bei Pro Natura. Ich kann mir aber durchaus Synergien vorstellen. Ich werde, wie das vermutlich viele Politiker machen, die Interessen meines Arbeitgebers auch aus Überzeugung in mein Amt als Gemeindepräsident einfliessen lassen. Als konkretes Beispiel sehe ich die anstehende Überprüfung des Drainagenetzes im Landwirtschaftsgebiet. Man kann das einfach machen, wie es das Ingenieurbüro vorschlägt, oder man kann es hinterfragen. Brauchen wir das ganze Netz überhaupt noch? Falls nein, kann man gewisse Hauptstränge öffnen als Vernetzungslinie zwischen verschiedenen Biotopen? Aber ich kann solche Überlegungen nur einbringen, entscheiden wird das Gesamtgremium und schliesslich der Souverän.

Und umgekehrt gibt es auch Synergien?

Für mich als Co-Geschäftsführer von Pro Natura ist es sicher hilfreich, dass ich bereits einige Exekutivpolitiker im Oberbaselbiet kenne. Im Kontakt mit ihnen kann ich ein Gespür entwickeln, wie Pro-Natura-Ideen bei diesen Leuten ankommen, was wiederum Einfluss auf meine Arbeit bei Pro Natura haben wird.

Das derzeit umstrittenste Geschäft, von dem Sie in beiden Rollen betroffen sind, ist die Wiederbelebung der Idee eines Baselbieter Juraparks. Wie stehen Sie dazu?

Das ist ein schwieriges Thema. Grundsätzlich finde ich es gut, dass der Verein Erlebnisraum Tafeljura dies wieder angeht. Wenn es aber nur ums Label geht und die Natur keine Vorteile davon hat, dann stehe ich dem Jurapark kritisch gegenüber. Rünenberg war beim ersten Anlauf für den Park. Ich denke, die Bevölkerung ist je nach Bedingungen immer noch aufgeschlossen gegenüber der Idee. Wobei ich eine Klammerbemerkung anbringen muss: Im Zusammenhang mit dem Coronalockdown und dem neuen Honigweg in Rünenberg hat der Tourismusstrom deutlich zugenommen. Das finden aufgrund des Verkehrs und des Lärms nicht alle toll; viele wohnen wegen der Ruhe hier. Eine Knacknuss des Juraparks dürfte sein, die Besucherströme gut zu leiten.

Rünenberg und Pro Natura sind ein Stück weit eine Baustelle. Wohin steuern Sie mit den beiden Gebilden?

Baustelle ist ein unschönes Wort. Ich schaue beides als Herausforderung an. Bei Pro Natura fehlt mir noch der Überblick, aber es gibt sicher viel Arbeit. Wir sind jetzt am Aufteilen der Zuständigkeiten, wobei ich mit meinem Co-Geschäftsführer Thomas Fabbro früher schon im Unispital Basel gut zusammengearbeitet habe. Auch in der Gemeinde haben wir ein gutes Team. Hier sind wir jetzt am Neubau der Mehrzweckhalle dran sowie am Aufgleisen einer Kreisschule zusammen mit Kilchberg und Zeglingen. Im Idealfall startet diese im Sommer 2022.