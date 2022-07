Naturschutz Neues Projekt: Auf der Wasserfallen wird bald natürlich aufgeräumt Felsen freilegen, Waldränder abstufen und einen Weiher anlegen: Nach den Sommerferien soll damit auf dem Baselbieter Hausberg begonnen werden. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Der Waldrand in der Bildmitte wird im Rahmen des Aufwertungsprojektes bald stark durchforstet. Zvg

Die Wasserfallen ist ein beliebtes Ausflugsziel, aber auch bekannt für vielfältige Lebensräume. Daher stehen zahlreiche Flächen wie Trockenwiesen und -weiden unter Schutz. Mit einem Aufwertungsprojekt will die Stiftung Wasserfallen der Natur unter die Arme greifen.

Dorothée Dyck, Geschäftsführerin der Stiftung, ist sich bewusst:

«Alles unter einen Hut zu bringen, wird eine Herausforderung.»

Ein solches Ziel ist ein lichter Wald mit gestuften Waldrändern. «Durch gezielte Eingriffe werden Bäume rausgenommen und mehr Licht hereingelassen», erklärt Projektleiter Lukas Merkelbach. An den geplanten Lichtungsstellen sind angrenzend wertvolle Magerwiesen und -weiden. Die Forstarbeiten sind aber sehr aufwendig, da das Gebiet steil und wenig erschlossen ist. Es wird vorher intensiv diskutiert, wo was herausgenommen werde. Schlussendlich sollen mehr Sträucher und krautige Pflanzen wachsen, damit ein spannender Lebensraum geschaffen wird.

Vogel, Käfer, Schmetterlinge und Reptilien sollen profitieren

Ohne diese Eingriffe «wird es im Wald dunkler und die Krautschichten verschwinden», erklärt Merkelbach. Auch die Grenzen von Wald zu Wiese sind im Moment wie gerade Linien. «Ein weicherer, verzahnter Übergang ist extrem interessant», meint der Biologe und weist darauf hin, dass davon Käfer, Schmetterlinge, Vögel und Reptilien profitieren würden. Als Beispiel nennt Merkelbach den Baumpieper. Diese Vogelart war früher weit verbreitet, bis in die 1950er-Jahre unter anderem auch im Allschwiler Wald heimisch.

«Er hat sein Revier im Waldrandbereich, baut sein Nest in hochgewachsenen Grasbüscheln, sucht aber seine Nahrung in lückigen Magerweiden.»

Heidelerche und Neuntöter sollen ebenfalls gefördert werden.

Ein spezielles Augenmerk gilt den Tagfaltern, speziell der Thymian-Ameisenbläuling oder das Bergkronwicken-Widderchen. Aber auch der Mensch hat etwas davon: So wird sein Naherholungsgebiet vielfältiger sowie die Luft und sein Trinkwasser werden besser gereinigt. Zudem würden sich diese Gebiete besser an den Klimawandel anpassen. Grundsätzlich wird nichts Neues angepflanzt. «Aber je mehr Arten verschwinden, umso instabiler ein Gebiet, desto mehr kann es in eine Richtung kippen», erklärt Lukas Merkelbach, weshalb auf die Erhaltung und Förderung der Diversität geachtet wird. Weiter sollen extensive Weiden und Wiesen für die Pflege optimiert, Hecken und Säume aufgewertet sowie Felsen freigestellt werden. Die Stiftung will einen zusätzlichen Weiher anlegen, Quellen und Feuchtstellen pflegen und schützen und eine Weidemauer in Trockenbauweise errichten.

Verantwortliche wollen auf lokale Firmen setzen

Zusätzlich sollen zahlreiche Kleinstrukturen erschaffen werden. Lokale Firmen sollen diese Arbeiten an die Hand nehmen, damit die Wertschöpfung in den Standortgemeinden bleibt. Beteiligt sind die Baselbieter Gemeinden Reigoldswil, Titterten, Waldenburg und Ziefen sowie die Solothurner Gemeinde Mümliswil-Ramiswil, wie auch der Naturpark Thal und die Luftseilbahn Wasserfallen. «Es sind alle Gemeinden gleich involviert», erklärt Dyck, wobei es sich bei Reigoldswil um die Standortgemeinde der Stiftung handelt. Titterten und Ziefen beziehen ihr Trinkwasser aus dem Gebiet. Merkelbach freut sich:

«Nach den Sommerferien geht es los.»

Sie betont, dass alles sehr sorgfältig mit den Behörden abgesprochen wird.

Das Projekt soll bis 2025 dauern und etwa 750’000 Franken kosten. Rund 400’000 Franken sind für die Forstarbeiten reserviert, die im Gegensatz zu den anderen Aufgaben sehr kostspielig sind. 80 Prozent der Projektkosten sind bereits durch Stiftungen und den Swisslos-Fonds zugesichert, bestätigt Dyck. Das zu bearbeitende Gebiet umfasst eine Fläche von 150 Hektaren.

