Naturschutzpreis Frenkendörfer erhält den Naturschutzpreis 2022 – und bekommt «weiche Knie» Der stille Schaffer Arthur Rohrbach steht im ungeliebten Rampenlicht. Pro Natura Baselland ehrt ihn für seine unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 06.05.2022, 17.30 Uhr

Der geehrte Arthur Rohrbach mit seiner Urkunde. Kenneth Nars

Tue Gutes und rede darüber. Ersteres macht Arthur Rohrbach äusserst engagiert, aber er will seine wertvollen Taten nicht an die grosse Glocke gehängt haben. Er ist ein stiller Schaffer, der über seine Meriten nicht viel Aufhebens macht.

Deshalb bekommt der 70-jährige Frenkendörfer, dem der diesjährige Naturschutzpreis von Pro Natura Baselland zugesprochen wird, während der Laudatio ein bisschen «weiche Knie», wie er danach lachend einräumt. Pro-Natura-Präsidentin Meret Franke bemüht sich sichtlich, bei ihrer Würdigung Rohrbachs Bescheidenheit zu berücksichtigen. Dessen Verdienste für den Naturschutz sind enorm.

Kantonale Inventare für Weiher und Bäche erstellt

Für Pro Natura Baselland habe Arthur in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit alle Weiher von nationaler und kantonaler Bedeutung, aber auch eine grosse Zahl von kommunalen Weiherbiotopen für das kantonale Weiherinventar besucht und beschrieben, führt Franke aus. Diese Tätigkeit streicht der Preisträger gegenüber der bz hervor:

«Es war für mich spannend, dass ich mit der Datenbank arbeiten konnte, etwas, das ich zuvor nicht gekannt hatte.»

Auf Geoview kann nun jede und jeder die Weiher abrufen. Auch eingedolte Bäche hat er inventarisiert. Arthur Rohrbach, der an der ETH Geologie studiert und sich ebenfalls mit anderen Naturwissenschaftsdisziplinen beschäftigt hat, kooperiert «sehr gerne» mit engagierten Leuten. Jeder habe seine Spezialität. «Ich staune immer wieder, was da an Wissen vorhanden ist.»

So was versuche er nun auch in dem Masse, wie er es könne, in seiner Wohngemeinde Frenkendorf zu praktizieren. Das Wichtigste für Rohrbach bei seinem Einsatz für Pro Natura Baselland ist aber: «Ich habe gerne ein konkretes Ergebnis. Deshalb arbeite ich gerne in der Pflegegruppe mit.»

Seit zehn Jahren will er Menschen Mut machen

Er gelangte als Quereinsteiger in den Naturschutz. Das brauche viel Goodwill von denen, die man um sich habe. Um zu vermitteln: «Du kannst etwas, du kannst auch etwas lernen.» Es sei schön, dass er auch Erfahrungen weitergeben könne. «Das ist ja der Hauptnutzen dieses Naturschutzpreises», betont Arthur Rohrbach, der bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung 2012 während fast eines Vierteljahrhunderts in verschiedenen Aufgabenbereichen fürs Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie tätig gewesen ist.

Seither will er mit seinem selbstlosen Tun Menschen Mut machen, sich für die Natur zu engagieren und sich aktiv einzubringen. Auch als Laie könne man einen wichtigen Beitrag leisten. Rohrbach gehört unter anderem auch dem Vorstand des Vereins Wanderwege beider Basel an.

Preisträger wünscht sich Mehlbeerbaum

An der öffentlichen Feier der zum 36. Mal vergebenen Auszeichnung, die am Freitag in der Kulturscheune in Liestal stattfand, erhielt er eine Urkunde überreicht und zahlreiche Worte des Lobes und des Dankes von weiteren Rednerinnen und Rednern. Teil dieser Ehrung ist zudem, dass der Preisträger einen Wunschbaum pflanzen darf. Rohrbach wählt einen Mehlbeerbaum.

Laudatorin Meret Franke bringt es zum Schluss ihrer Worte auf den Punkt:

«Wir feiern heute ein Fest für Arthur – nicht, weil er besonders gerne im Rampenlicht steht, sondern weil er es verdient hat.»

Rohrbach bedankt sich – auch bei den vielen Personen, mit denen er zusammenarbeitet. Für ihn sei dieser Preis eine «grosse Ehre» und «tolle Anerkennung», aber es sei ihm immer noch «ein wenig peinlich», hier auf dem Podium zu stehen, sagt er. Darauf kann Arthur Rohrbach seine Knie wieder lockern und mit früheren Naturschutzpreisträgern sowie zahlreichen Gästen aus Organisationen und Verwaltung zum Apéro übergehen.

