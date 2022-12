Statt GGG: Bibliothek Pratteln wird von Trägerverein geführt

Neuanfang Nach dem GGG-Aus: Prattler Bibliothek wird von neuem lokalem Trägerverein weitergeführt Nachdem die GGG Basel die Leistungsvereinbarung im vergangenen Frühling wegen der Unsicherheit ums neue Gemeindezentrum gekündigt hatte, wurde nun ein lokaler Trägerverein gegründet. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 09.12.2022, 17.00 Uhr

Ende September bewilligte die Prattler Bevölkerung 25 Millionen Franken für eine neue Gemeindeverwaltung mit einem Anbau für die neue Bibliothek. Visualisierung: zvg

«Die Zukunft der Bibliothek Pratteln ist gesichert», titelt die Gemeinde in einer aktuellen Mitteilung. Tatsächlich war länger unklar, ob bis April 2023 eine neue Trägerschaft gefunden werden kann. Dann läuft die Leistungsvereinbarung mit der GGG Stadtbibliothek Basel aus, welche die Institution an der Bahnhofstrasse zehn Jahre lang geführt hatte. Doch nun konnte ein neuer Trägerverein, Bibliothek Pratteln, gegründet werden, der das Angebot «nahtlos weiterführen wird».

Die Gemeinde betont, dass die Bibliothek damit in lokale Hände übergehe, da die Vorstandsmitglieder breit in Pratteln verankert seien. Der Verein möchte denn auch «stärker auf die lokalen Bedürfnisse eingehen». Bis voraussichtlich Ende 2025 verbleibt die Bibliothek an der Bahnhofstrasse. Danach soll sie im 25-Millionen-Neubau der Gemeindeverwaltung ein neues Zuhause finden. Das Prattler Stimmvolk hatte dem Projekt Ende September den Segen erteilt. Die Unsicherheit vor dem Urnengang hatte die GGG bewogen, den Vertrag zu kündigen.

