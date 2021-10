Neubau der Waldenburgerbahn Oris-Chef Rolf Studer: «Ich habe wenig Interesse, mich an Dauerbaustellen zu gewöhnen» Rolf Studer, Co-CEO der Uhrenfabrik Oris in Hölstein, fühlt sich durch die Bauarbeiten an der Waldenburgerbahn nicht gross gestört. Für ihn stehen die eigenen Projekte im Vordergrund. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Rolf Studer Co-CEO der Oris: «Bei uns werden Sie in ein paar Monaten ‹Wunderwelt Waldenburg› erleben können.» zvg

Seit April ist der Neubau der Waldenburgerbahn (WB) im Gang. Ihre Firma befindet sich an der Bahnlinie. Wie stark sind Sie von den Bauarbeiten betroffen?

Rolf Studer: Auf unserem Areal südlich der Firma ist ein Installationsplatz der beteiligten Bauunternehmen eingerichtet. Dies ist aber kein Problem, weil er danach wieder zurückgebaut wird. Der Verkehr ist stark betroffen, das spüren wir. Aber für uns ist das alles absolut verkraftbar.

Können Sie trotz Baulärm noch arbeiten?

Auf jeden Fall, der Lärm stört uns nicht gross.

Haben die Bauarbeiten auch Einfluss auf Ihre Kundschaft?

Es fällt damit zusammen, dass wir momentan selbst fleissig umbauen. Deshalb beeinträchtigt uns die eigene Baustelle derart stark, dass wir die anderen gar nicht gross wahrnehmen. Dass jetzt die eine oder andere Person nicht nach Hölstein fährt, um die Uhr in Service zu bringen, ist schon möglich. Das liegt in der Natur der Sache.

Stehen Sie in Kontakt mit der Bauherrin, der Baselland Transport AG (BLT)?

Ja.

Welches Zeugnis stellen Sie der BLT aus?

Aus meiner Sicht läuft es so weit sehr gut. Ich bin jedoch nirgends persönlich involviert. Der WB-Neubau ist eine Riesengeschichte. Es wird am Herzen des Waldenburgertals, an der Transportachse, gebaut. Für die Dimension des Projekts, so mein Gefühl, ist alles gut organisiert.

Sie klingen ziemlich entspannt. Es gibt aber Gewerbebetriebe im Tal, die vom Neubau noch stärker betroffen sind.

Das ist sehr gut möglich.

Der Neubau dauert noch über ein Jahr. Halten Sie es noch so lange aus?

Natürlich, das ist kein Problem.

Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung die neue WB aufs Tal auswirken?

Ich bin zuversichtlich, dass – wie angekündigt – die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert und auch das Tal zusätzlich belebt wird. Ursprünglich war die Bahn ein wichtiger Teil zur Erschliessung und Industrialisierung des Waldenburgertals. Jetzt wieder einen Schritt vorwärtszumachen, ist bestimmt eine gute Sache. Deshalb nimmt man die Emissionen in Kauf, die das ganze Vorhaben mit sich bringt, weil es eine Investition in die Zukunft ist. Für uns als Arbeitgeber sollen unsere pendelnden Mitarbeitenden einfacher ins Tal und zurück gelangen.

Vor diesem Grossprojekt war Ihr Firmengebäude von der langwierigen Sanierung der direkt angrenzenden Ribigasse betroffen. Haben Sie sich inzwischen an Baustellen und deren Unannehmlichkeiten gewöhnt?

Keineswegs. Ich habe wenig Interesse, mich an Dauerbaustellen zu gewöhnen. Von solchen bin gar kein Freund, weder im eigenen Betrieb noch bei öffentlichen Projekten. Man ist immer froh, wenn so was vorbei ist. Aber man weiss, dass durch solche Eingriffe Dinge verbessert werden. Dies ist auch bei uns im geschäftlichen Alltag so. Deshalb nimmt man das auf sich.

Wie Sie zuvor angetönt haben, setzen Sie nun noch einen drauf: Ihre Firmenliegenschaft ist derzeit von einem Gerüst umhüllt, das Dach abgedeckt. Was geschieht mit dem Oris-Gebäude?

Wir werten es stark auf. Das Dach wird neu isoliert, sodass wir künftig ungefähr einen Drittel an Heizenergie einsparen. Zudem installieren wir auf dem Dach Solarpanels; so können wir 60 Prozent unseres Strombedarfs selbst erzeugen. Im Hinblick auf unsere CO 2 -Neutralität sind das für uns wichtige Schritte – und ein Bekenntnis zum Standort Hölstein. Wir bauen ebenfalls den Innenbereich aus und gestalten das Gebäude auch für Konsumenten attraktiver. Hier werden Sie in ein paar Monaten «Wunderland Waldenburg» erleben können. Dies ist auch ein Schritt in die Zukunft, der zwar nicht billig ist, von dem wir aber überzeugt sind.

Wie viel investieren Sie?

Ich nenne keine exakten Beträge. Wir werfen mehrere hunderttausend Franken dafür auf.

Wann sind die Arbeiten abgeschlossen?

Geplant ist, dass im kommenden Frühjahr alles fertiggestellt ist. Die wichtigsten Arbeiten dürften bereits Anfang 2022 beendet sein.

Der Gewerbeverein KMU Waldenburgertal führte am Mittwochabend in Hölstein den Anlass «Gestern – Heute – Morgen: Das Waldenburgertal im Wandel» durch. Dabei wurde auch der WB-Neubau thematisiert.