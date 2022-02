Neubau im Baselbiet Das Basler Universitätsspital zu Gast in Birsfelden Im Sternenfeld-Quartier unweit des Hafens wird für das Spital ein grosses Logistikzentrum gebaut. In der Standortgemeinde Birsfelden hält sich die Freude darüber allerdings in Grenzen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Sternenfeld unweit des Birsfelder Hafens wird für das Universitätsspital Basel ein Logistikzentrum gebaut. Roland Schmid

(3. Februar 2022)

In Birsfelden wird für das Universitätsspital Basel (USB) ein Logistikzentrum errichtet: Das Bauunternehmen Implenia erstellt an der Sternenfeldstrasse einen Neubau, in den das USB als Mieterin einziehen wird. In Betrieb nehmen will das Spital sein neues Logistikzentrum Anfang 2025. Dies geht aus den Ausschreibungsunterlagen hervor, die der bz vorliegen.

Das Unispital will die Bereiche Zentrallogistik und Sterilgutaufbereitung ausquartieren und hat dafür ausserhalb des Spitalperimeters in Basel einen Standort im Rohbau gesucht. Das USB investiert in den Innenausbau einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag, wie es auf Nachfrage mitteilt. Im Vergleich zu den 1,4 Milliarden Franken, die das Spital in den kommenden 15 Jahren in den Neubau des Klinikums 2 und des Klinikums 3 steckt, sind das Peanuts. Allerdings ist das Logistikzentrum wichtig, um diese Grossprojekte zeitlich und baulich möglichst reibungslos abzuwickeln.

Optimaler Standort unweit der Autobahnausfahrt

Die Erweiterung beziehungsweise der Ersatz bestehender Bauten mache Rochadeflächen nötig. Angesichts der hohen Dichte auf dem bestehenden Spitalperimeter habe man sich entschieden, Supportbereiche räumlich auszulagern, heisst es beim USB. An einem einfachen Beispiel erklärt: Steht das Birsfelder Logistikzentrum, so kann die Sterilisationseinheit dorthin verlegt werden – erst dann ist es möglich, auf dem Spital-Campus in Basel die neue Intensivpflegestation zu bauen.

Der Standort unmittelbar beim Sternenfeldkreisel unweit der Autobahnausfahrt ist aus Sicht des Spitals optimal: Für die externen Unternehmen, die in grossen Lastwagen Waren anliefern, ist er einfacher erreichbar als der USB-Campus mitten in der Stadt. Von Birsfelden aus organisiert das USB dann die Feinverteilung zum Spital.

Das USB will das Logistikzentrum nicht selber erstellen. Der Rohbau wird von Implenia vorgenommen, und zwar auf dem Areal eines eigenen ehemaligen Werkhofs, den das Bauunternehmen seit Jahren nicht mehr nutzt. Implenia will auf dem Areal eine vielfältig nutzbare Baute erstellen und diese dann vermieten. Der Grund und Boden gehören der Einwohnergemeinde der Stadt Basel. Implenia will nun in Verhandlungen die Dauer des Baurechts verlängern und den Perimeter erweitern.

Zwischennutzung für die nächsten 20 Jahre?

Gleich neben dem geplanten Logistikzentrum fürs Unispital entsteht – ebenfalls auf dem Boden, das der Stadt gehört – eine grosse Recyclinganlage für Bauschutt. In der Standortgemeinde Birsfelden hält sich die Freude über die Neuansiedlung der Spitallogistik in Grenzen. «Wir nehmen das so zur Kenntnis», sagt Gemeindepräsident Christof Hiltmann. Die Gemeinde sei über die Pläne des Spitals orientiert. Hiltmann betont:

«Logistikzentren ziehen einigen zusätzlichen Verkehr nach sich. Das suchen wir nicht unbedingt.»

Ähnlich äusserte er sich vor einem halben Jahr zu den Plänen für die benachbarte Bauschutt-Recyclinganlage. Diese wird allerdings zu wesentlich höherem Mehrverkehr führen als das Logistikzentrum des USB. Eigentlich wollte die Gemeinde brachliegende Parzellen in dem Gebiet gemeinsam mit Basel-Stadt entwickeln. Die Rede war von Industrie 4.0 und Dienstleistungen, ja von gemischten Nutzungen mit Gewerbe und Wohnen.

Die hochtrabenden Pläne mussten begraben werden, als das Rheintunnel-Projekt spruchreif wurde. In einem Perimeter, in dessen Umfeld sich in den nächsten 20 Jahren eine Autobahn-Grossbaustelle befindet, wird niemand in höherwertige Nutzungen investieren. Zumindest derzeit nicht. Vor diesem Hintergrund sieht Hiltmann auch das Logistikzentrum des USB als «langfristige Zwischennutzung».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen