Pratteln: Ein Einwohnerrat propagiert neue Verwaltung light

Neubau in Pratteln «Nice to have hat keinen Platz!»: Plan B für Prattler Verwaltung aufgetaucht Pratteln soll eine neue Gemeindeverwaltung erhalten. Bei den Planungen sei geklotzt worden, findet ein Einwohnerrat. Das bringe das Vorhaben in Gefahr, ist er überzeugt – denn das Projekt könne an der Urne Schiffbruch erleiden. Benjamin Wieland 19.06.2022, 17.21 Uhr

Visualisierung der möglichen neuen Prattler Gemeindeverwaltung. Das oberste Stockwerk sei zuviel, findet ein Einwohnerrat. zvg

Pratteln nimmt einen weiteren Anlauf für ein neues Gemeindehaus. Die heutige Gemeindeverwaltung soll durch einen Neubau ersetzt werden, der total 25 Millionen Franken kosten würde. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Einwohnerrat Paul Dalcher schlägt eine Redimensionierung des Projekts vor, mit lediglich drei statt vier Vollgeschossen. Dank der Reduktion der Gesamtnutzfläche ist sich der Parteilose sicher, würde sich der Kreditbetrag neu auf maximal 21,4 Millionen Franken beschränken.

Bevölkerung wolle Alternativen auf dem Tisch haben

Mit «Nice to have hat keinen Platz!» bewirbt Paul Dalcher seinen Plan B in einer Mitteilung. Und: «Es wird empfohlen, das Projekt nochmals zu überarbeiten.» Dalchers Kritik richtet sich nicht primär an die Planenden, sondern an den Gemeinderat und den Einwohnerrat. Sie seien sich «einmal mehr verdächtig einig». Doch die Rechnung ohne das Volk zu machen, sei riskant. «Die interessierte Bevölkerung will Alternativvarianten vorgelegt bekommen und nicht nur eine, welche die Behörden für die ‹beste› halten.»

2016 lehnte das Prattler Stimmvolk das Vorhaben ab, in einem Hochhaus an der Bahnhofstrasse Stockwerkeigentum zu erwerben, um dort die Verwaltung unterzubringen. Jetzt soll es ein Ersatz der heutigen Verwaltung an der Schlossstrasse richten. Das im April vorgestellte Siegerprojekt «Captus», das noch vom Einwohnerrat beraten werden muss, sieht einen Neubau aus Holz und Beton vor und würde 22,5 Millionen Franken kosten. Die Bibliothek käme in einem Nebenbau für 2,5 Millionen Franken unter.