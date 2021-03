Neubau Waldenburgerbahn Bahnlinien-Erneuerung für 350 Millionen: Kein Stein bleibt auf dem anderen Am Osterdienstag beginnt zwischen Waldenburg und Liestal der grosse Umbau der Waldenburgerbahn (WB). Auf die Tal-Bevölkerung kommen in dieser Zeit eingeschränkter Verkehr, ein verändertes Landschaftsbild und die Umstellung auf Busbetrieb zu. Eva Oberli 29.03.2021, 05.00 Uhr

Noch steht er grösstenteils leer: Der Installationsplatz beim Neuhof. Bild: Kenneth Nars

Trotz Corona, trotz zeitintensiver Abklärungen mit Ämtern, Behörden und Eigentümern, trotz kurzfristiger Umplanungen: Das Projekt WB-Neubau ist nach wie vor im Zeitplan, und bald fällt der Startschuss für die Hauptbauphase. Am 6. April tuckert das «Waldenburgerli» zum letzten Mal über seine europaweit einzigartigen 75-Zentimeter-Schienen, damit geht die Ära des «Cremeschnitte-Express» zu Ende. Etwas mehr als ein Jahr ist für die gesamte Erneuerung der gut 13 Kilometer langen Bahnlinie vorgesehen. Ab Juli 2022 sollen bereits die ersten Testfahrten auf einzelnen Streckenabschnitten mit dem neuen Rollmaterial stattfinden können.

Wenn die neue WB im Dezember 2022 zum ersten Mal mit Fahrgästen über die Gleise rollt, wird sich das Waldenburgertal stark gewandelt haben.



Bild: Kenneth Nars Bild:zvg Aus Rot-Weiss wird Gelb-Rot-Schwarz: Das neue Rollmaterial verändert die Optik der WB stark. Bild: Kenneth Nars Bild:zvg

Bahnhof Liestal

Nicht nur bei der WB selbst tut sich etwas, sondern auch bei ihrer einten Endstation: Der Bahnhof Liestal wird in den kommenden Jahren umgestaltet und auf Vierspurbetrieb ausgebaut. Obwohl im Zuge des Umbaus das heutige WB-Gleis 4 um nicht weniger als zwölf Meter nach Süden versetzt wird, dürfte die Koordination der beiden Projekte bei normalem Verlauf keine Probleme darstellen. Fabiano Rosa, technischer Leiter sagt:

«Die zeitliche Planung des WB-Neubaus orientierte sich von Anfang an an den vollumfänglichen Bauarbeiten beim Bahnhof Liestal.»

«Die beiden Projekte sind exakt aufeinander abgestimmt und bestimmen gemeinsam den Zeitplan. Wir haben keinen Grund zur Annahme, dass da etwas nicht funktionieren könnte.»

Von Dienstag, 6. April 2021, bis Samstag, 10. Dezember 2022, verkehren Gelenkbusse der Linie 19 zwischen Waldenburg (Endstation Gemeindeparkplatz) und Liestal (Endstation Liestal Bahnhof) als Bahnersatz. Zu den Stosszeiten fahren die Busse im 7,5-Minuten-Takt, um die Anschlusssicherheit in Liestal zu gewährleisten. Im Waldenburgertal werden alle WB-Haltestellen bedient, die Standorte der Bushalte können geringfügig abweichen. In Liestal kommen ausserdem die Haltestellen Stadion (Ein- und Ausstieg) und Kaserne (Ausstieg in Richtung Liestal) hinzu.

Der neue Streckenplan der Waldenburgerbahn. Bild: zvg

Altmarkt bis Bad Bubendorf

Sie gehörten zu den ersten sichtbaren Baufortschritten und sorgten für reichlich Gesprächsstoff im Waldenburgertal: Die Installationsplätze, die entlang der gesamten Bahnstrecke errichtet wurden. Diese Plätze, die gleichzeitig als Materialdepot, LKW-Checkpoint und Standort für einen Bauleitungs- und Besprechungscontainer in jedem Los-Abschnitt dienen, reduzieren die erforderlichen Transporte der eindrücklichen Materialmengen. Sie mögen auf den Laien so wirken, als seien sie schlicht und einfach in die Landschaft «gepflanzt» worden. Humus wurde im Vorfeld keiner abgetragen, stattdessen direkt ein Vlies als Trennmedium auf dem Oberboden ausgebreitet. Anschliessend wurden eine 50 Zentimeter hohe Schicht aus Schüttmaterial, meistens Kiesgemisch, aufgeschüttet und zuletzt die Oberfläche mit Teer gekoffert.

«Dieses Vorgehen entspricht dem aktuellen Stand der Technik», versichert Fabiano Rosa. Man habe bei der Planung und Umsetzung der Installationsplätze eng mit Fachpersonen einer sogenannten Bodenkundlichen Baubegleitung zusammengearbeitet. Anstatt mit Abtragungen und Aushub drastisch ins Erdreich und dessen Organismen einzugreifen, belastet man mit der jetzigen Ausführung «nur» die Bodenoberfläche und verringert so den Landschaden deutlich.

«Natürlich werden die im Oberboden angesiedelten Mikroorganismen absterben, und nach der Entfernung der Installationsplätze braucht der Boden noch einige Zeit, um sich zu erholen. Die Regeneration des Oberbodens kann aber sichergestellt werden.»

Wo Installationsplätze auf Kulturland angelegt worden sind, werden die Eigentümer für den landwirtschaftlichen Ertragsausfall während der Bauphase sowie die nachfolgende Regenerationszeit finanziell vollumfänglich entschädigt, so Rosa.

Schutz-Vlies, Schüttmaterial, Teer: Der schlichte Aufbau der Installationsplätze sorgte für Gesprächsstoff. Bild: Kenneth Nars

Der eindrücklichste Installationsplatz befindet sich zwischen den Haltestellen Altmarkt und Bad Bubendorf im Gebiet Neuhof. Dort wird gleich nach der letzten Fahrt der WB das gesamte alte Rollmaterial mit einem Pneukran von den Schienen auf den Installationsplatz gehoben. Von da aus werden die WB-Wagen dann für den Transport zum Rheinhafen und die anschliessende Verschiffung in die Slowakei verladen, wo sie schliesslich ihrer neuen Besitzerin, der slowakischen Firma Ciernohronská železnica, übergeben werden. Dort wird die Bahn weiterhin im öffentlichen Verkehr eingesetzt und Fahrgäste befördern.

Bad Bubendorf bis Talhaus

Zwischen den Stationen Bad Bubendorf und Talhaus wird teilweise auf Doppelspur erweitert, um künftig ein reibungsloses Kreuzen zwischen mehreren Schienenfahrzeugen zu ermöglichen und auch bei hoher Auslastung die Anschlusssicherheit in Liestal zu gewährleisten. Auf dieser Strecke wird gegenwärtig die Kantonsstrasse verbreitert. Durch die gewonnene Fahrbahnfläche kann während der Bauphase eine Logistikspur für die Baustellenfahrzeuge entlang des Gleistrasse betrieben werden. Der Individualverkehr wird auf der breiteren Strasse leicht verschoben und kann somit weiterhin zweispurig und ohne gegenseitige Behinderung neben der Baustelle verkehren.

Den zeitlichen Mehraufwand, den die Verkehrsteilnehmenden beim Passieren des Waldenburgertals in Zukunft einberechnen müssen, will die Baselland Transport AG (BLT) so tief wie möglich halten. Ihr ambitioniertes Ziel:



Die im Normalfall etwa 20-minütige Autofahrt von Waldenburg bis Liestal soll sich während der gesamten Bauphase nie um mehr als zehn Minuten verlängern.

Ab Hölstein soll der Individualverkehr indes maximal sechs Minuten mehr Zeit benötigen, um nach Liestal zu gelangen.

Fabiano Rosa, Technischer Leiter WB. Bild: Kenneth Nars

«Wir wollen, dass in der Bauphase alle zügig durchs Waldenburgertal kommen. Schon nur, weil es auch für uns ärgerlich ist, wenn es auf den Baustellen nicht vorangeht, nur weil Mitarbeitende oder Baustofftransporter ewig an der roten Ampel stehen oder der Bahnersatzbus nicht pünktlich verkehrt», meint Fabiano Rosa.

«Wir, die BLT, die Bevölkerung und alle Verkehrsteilnehmenden,

sitzen im gleichen Boot.»



Lampenberg-Ramlinsburg bis Hölstein

Im Gebiet Helgeweid nördlich von Hölstein musste die Projektplanung im letzten Jahr grundlegend verändert werden. Ursprünglich sollte die Vordere Frenke in dem Freiflächenabschnitt zwischen den Stationen Hölstein und Lampenberg-Ramlinsburg renaturiert werden. Diese Massnahme hätte ein grosses Plus zur Umweltbilanz des WB-Neubaus beigetragen. Doch die Stadt Liestal, die grosse Teile ihrer Grundwasserversorgung aus der Helgeweid bezieht, erhob Einsprache, woraufhin die BLT eine Projektänderung ohne Renaturierung der Frenke ausarbeiten musste.

Anstelle der Verlegung und Renaturierung der Vorderen Frenke wird nun die Kantonsstrasse für den Ausbau der bereits teilweise bestehenden Doppelspur zwischen der Station Lampenberg-Ramlinsburg und dem Dorfeingang Hölstein nach Osten verschoben, um die nötigen Platzverhältnisse zu schaffen. «Im Zuge dieser Umplanung müssen wir nun Fels abtragen und Rodungen vornehmen. Diese Landschaftseingriffe im Tal kompensieren wir mit der Aufwertung von Ersatzflächen», sagt Fabiano Rosa.

Hölstein Süd bis Weidbächli

Die bisherigen Haltestellen Hölstein Süd und Weidbächli werden mit dem Neubau zu einer Station namens Unterfeld zusammengelegt. Zur Gestaltung der neuen Haltestelle gehört ein barrierefreier Spiralaufgang. Die Kritik, dieser Aufgang sei wegen zu starker Steigung nicht rollstuhlgängig, konnte durch die zusätzliche Beurteilung von Fachpersonen geklärt werden.

Hirschlang bis Niederdorf Station

Im Dorfkern von Niederdorf geht in den nächsten zwei Jahren am meisten vor sich. Neben dem WB-Neubau werden hier auch die Kanalisation erneuert, die Dorfgasse neu gestaltet und, in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle Wasserbau des Kantons Baselland, das Bachbett der Frenke erweitert und Hochwasserschutzbauten errichtet.



So viel wie in Niederdorf passiert in keinem anderen Bauabschnitt, entsprechend zeigen Baufirmen Präsenz im Dorfkern. Bild: Kenneth Nars

Diese Einzelprojekte stehen zwar im Sinne der Platzgewinnung alle im Zusammenhang mit den Vorgängen der WB, gerade die Massnahmen zum Schutz vor einem Jahrhundert-Hochwasser wären aber ohnehin erforderlich gewesen. Für den Neubau der WB müssen neue Stützmauern erstellt werden. Diese Arbeiten sind sinnvollerweise mit dem Hochwasserschutz zu kombinieren.

Winkelweg bis Oberdorf Station

Auf Höhe Winkelweg entlang der Hauptstrasse springt einem ein weiterer grosser Installationsplatz ins Auge: Hier wird die Kreuzungsmöglichkeit an der Haltestelle bis zum Bahnübergang St. Peter auf Doppelspur erweitert.

Dass das Kantonalbankgebäude auf der «roten Meile» zwischen Station Winkelweg und Station Oberdorf von der WB in Zukunft nicht mehr umfahren werden kann, ist schon länger klar. Wie der von der BLT in Infoschreiben angekündigte «Rückbau um sechs Meter in Richtung Ueli-Schadweg» vor sich gehen sollte, eher weniger. Hier präsentiert die BLT beziehungsweise die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) in Eigenverantwortung eine eher unkonventionelle Lösung: In das bestehende Gebäude der BLKB wird eine Fassadenwand eingezogen, die den Raum neu eingrenzt und im Anschluss zur neuen Aussenwand wird: Die vorstehenden sechs Meter Gebäude werden bis hin zur neuen Wand zurückgebaut.«Das Gebäude der BLKB wird bis zu dieser Wand zwar verkleinert, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Platzverhältnisse der Kundenzone», erläutert Simona Sigrist, Medienverantwortliche der BLKB, auf Anfrage.

Während des Umbaus, der wie der WB-Neubau am 6. April beginnt, ist die Kundenhalle temporär geschlossen. Trotzdem sind Bargeldtransaktionen am Geldautomaten durchgehend möglich, und auch der Zugang zu den Schrankfächern ist auf Voranmeldung weiterhin gewährleistet. Für persönliche Beratungen hat die BLKB bis zur vollständigen Wiedereröffnung der Niederlassung im Frühling 2022 ein Provisorium an der Hauptstrasse 45 in Oberdorf eingerichtet. Dagegen steht für Banking-Basisleistungen die neu gestaltete Kundenhalle bereits ab Sommer dieses Jahres wieder uneingeschränkt für die Kundschaft zur Verfügung.

Trotz Neu- und Umbau an Bahnlinie und Gebäude muss die Bevölkerung also nicht auf die einzige BLKB-Filiale im Waldenburgertal verzichten.

Teile des Kantonalbankgebäudes (rechts in blau) müssen der neuen WB weichen. Bild: Kenneth Nars

Bahnhof Waldenburg

Waldenburg gehört zu den ganz grossen Bauvolumen des Projekts. Die umfangreiche Erneuerung und Umgestaltung des Bahnhofs mitsamt Bahndepot, Werkstatt, Unterhaltshalle, Waschanlage und Personalräumen sollen Waldenburg um einen attraktiven Treffpunkt bereichern und das Stedtli nachhaltig aufwerten. Da Waldenburg den öffentlichen Parkplatz bei der Gemeindeverwaltung der BLT während der Bauphase zur Verfügung stellt, musste ein Ersatz her. Bereits Mitte Februar bat die Gemeinde darum, fortan die dafür vorgesehenen Teile des Schulhausplatzes zum Parkieren zu nutzen. Der Platz bei der Gemeindeverwaltung soll bis zur ersten Fahrt der neuen WB als Busbahnhof dienen.

«Wir konnten für alle Angestellten eine alternative Aufgabe finden.»

In den nächsten Monaten wird kein Schienenfahrzeug durchs Waldenburgertal bewegt. Dies war bis anhin die Aufgabe der insgesamt zwölf Lokführerinnen und Lokführer, die zurzeit für die WB angestellt sind. Was tun sie während der Bauphase? Gemäss Fabiano Rosa werden die WB-Mitarbeitenden entsprechend ihren Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise als Tramführerin auf anderen BLT-Strecken, als Chauffeur für die Ersatzbuslinie 19 oder als Mitarbeitende im Fahrzeug- und Streckenunterhalt. Nach der Fertigstellung arbeiten alle jetzigen Mitarbeitenden mit Ausnahme von Pensionierten in ihrer angestammten Funktion am neuen Standort der WB.

Mehrere Informationskanäle für die Anwohnenden

Für die Fragen und Anliegen der Bevölkerung zum WB-Neubau stellt die BLT diverse Angebote bereit: Allgemeine Informationen zum aktuellen Stand der Dinge sind auf der Website www.blt.ch/wb einsehbar. In Niederdorf wurde an der Dorfgasse 74 ausserdem ein WB-Infopoint eingerichtet. «Ein Ausstellungsraum vermittelt aktuelle Infos zum Projektstand, zum Bau- und Verkehrskonzept und bietet die Möglichkeit, Gespräche und Sitzungen mit den diversen Anspruchsgruppen direkt vor Ort zu führen», heisst es dazu seitens der BLT. Dieser Infopoint steht ab 8. April alle zwei Wochen jeweils am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 19 Uhr für Neugierige ohne Voranmeldung offen.