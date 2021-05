Neubau Waldenburgerbahn Grossbaustelle in Niederdorf: So sah das Dorf noch nie aus Hier wird nicht nur an der neuen Bahn gearbeitet, sondern auch am Hochwasserschutz und an der Dorfgasse. Die Bauarbeiten verursachen erheblichen Lärm. Simon Tschopp 09.05.2021, 05.00 Uhr

Mehrere Fliegen auf einen Schlag: In Niederdorf werden das Bahntrassee verbreitert (rechts), der Hochwasserschutz der Vorderen Frenke optimiert (Mitte) und die Dorfgasse neu gestaltet. Juri Junkov (6. Mai 2021) Mit Metallpfeilern wird der Vorderen Frenke ein provisorischer Flusslauf vorgegeben. Durchgang für Baumaschinen. Hier stand einmal die schmucke Bahnhaltestelle Bad Bubendorf. Im Infopoint in Niederdorf können sich Interessierte übers Neubauprojekt der Waldenburgerbahn informieren.

Das Trassee der Waldenburgerbahn (WB) schlängelt sich derzeit teils als Graben, teils als nackte Fläche durchs Tal. Baumaschinen, Schutthaufen, Bauabschrankungen, Lichtsignalanlagen und veränderte Strassenführungen dominieren die Strecke zwischen Liestal und Waldenburg. Seit der Betriebseinstellung der WB am 6. April wird auf sämtlichen Abschnitten des Neubauprojekts, das in mehrere Lose unterteilt ist, wacker gearbeitet.

In Niederdorf geht die Post ab

Der grösste Eingriff geschieht in Niederdorf, wo neben der Verbreiterung des Bahntrassees auch der Hochwasserschutz auf den aktuellsten Stand gebracht und die Dorfgasse neu gestaltet werden. Dort befindet sich der Infopoint der Bauherrin Baselland Transport AG; er bietet Interessierten Informationen zum ganzen WB-Neubau. Am vergangenen Donnerstag fanden sich ein paar Männer ein.

Hansruedi Krattiger ist froh, dass die alte Bahn Vergangenheit ist: «In ihr lotterte alles, und sie machte einen Heidenlärm.» Er findet die Baustelle in Niederdorf mit den mächtigen Baukränen zwar «ein wenig gross», aber wenn alles fertig sei, gebe das eine «schöne Sache». Krattiger lobt Projektleitung und Bauarbeiter:

«Wahnsinnig, was diese Leute leisten.»

Die Bauarbeiten machen dem Oberdörfer Daniel Heckendorn nichts aus. Er hing jedoch an der alten Bahn und ist der Ansicht, dass man das hätte anders machen können. «Aber man wollte es so.» Er hofft, die neue WB werde zu dem Erfolg, den die Verantwortlichen erwarteten. «Man soll ja ein wenig schneller in Liestal sein als vorher», fügt Heckendorn neckisch an.

Verständnis für Leute, die sich über Lärm beklagen

René Zeender besucht die Baustelle in Niederdorf wöchentlich mindestens zweimal. Ihn überzeugt die Arbeit, die geleistet wird.

«Ich finde es faszinierend, weil man spürt, dass alle miteinander geredet haben.»

Die Gemeinde erneuert auch Wasser- und Abwasserleitungen. Wenn alles miteinander gemacht werde, gebe das zu Beginn einen riesigen Aufwand. Dafür sei es dann einmal vorbei, und man müsse nicht drei Jahre später wieder graben. René Zeender, der abseits der Baustelle wohnt, versteht die Anwohner, die sich über starken Lärm beklagen.

Dafür hat auch Projektleiter Peter Baumann Verständnis. Er ist zuständig für die Lose Hölstein, Niederdorf und Oberdorf.

«Ja, es ist lärmig, aber eine Baustelle ohne Nebengeräusche geht nicht.»

Sie versuchten vom Bauvorgang her den Lärm einzuschränken. Baumann zieht nach den ersten knapp fünf Wochen Bauzeit ein positives Fazit. «Die Leute sehen, dass etwas läuft. Dann sind sie relativ tolerant.» Was sie nicht ertrügen: Wenn eine Baustelle eingerichtet sei und nichts geschehe. In sämtlichen Losabschnitten wird gearbeitet, aber unterschiedlich intensiv, weil der Zeitdruck nicht überall gleich hoch ist.

Busse können Fahrtzeit einhalten

Eine Kunst ist, die zahlreichen Baustellen zu koordinieren und die Lichtsignalanlagen so anzuordnen, damit der Verkehr nicht zu oft ins Stocken gerät. Der Zeitverlust zwischen Liestal und Waldenburg soll in einem «erträglichen Mass» liegen, sagt Peter Baumann.

Kurz nach dem Start der Arbeiten kam es laut Gesamtprojektleiter Andreas Anetzeder beim Bad Bubendorf zu Problemen. Dort lief das Verkehrsregime nicht optimal und führte zu Rückstaus.

«Wir reagierten sofort mit Verkehrsdiensten, danach richteten wir eine zusätzliche Abbiegespur ein»,

so Anetzeder. Seither laufe es einwandfrei. Auch die Busse, die als Bahnersatz verkehren, können die Fahrtzeiten einhalten. Hansruedi Krattiger und René Zeender haben die Busse schon mehrfach benutzt und bestätigen, dass das Konzept gut funktioniert.

Über 50 Einsprachen – alles geregelt

Projektleiter Baumann verrät, dass schon gegen Ende Jahr in groben Zügen zu sehen sein werde, wie die Bahnstrecke schliesslich aussehe. Von den über 50 Einsprachen, die im Zusammenhang mit dem WB-Neubau eingegangen waren, konnten alle auf gütlichem Weg erledigt oder bereinigt werden. «Das ist eine sportliche Leitung», sagt Peter Baumann nicht ohne Stolz.

Zeender und Krattiger freuen sich auf die neue Bahn. Er trauere der Schmalspurbahn nicht nach, man müsse in die Zukunft denken, meint Zeender. Schade findet Krattiger, dass die neuen Züge nicht mehr in Rot-Weiss daherkommen, sondern in Gelb-Rot. «Vielleicht spritzen wir sie dann noch um», lacht er verschmitzt.

Der Infopoint an der Dorfgasse 74 in Niederdorf ist jeden zweiten Donnerstag geöffnet (16 bis 19 Uhr). Stets zwei Vertreter der Projektleitung und der Bauherrin sind dann vor Ort. Weitere Informationen erhält man auf der Website www.blt.ch. Bald wird auch eine Telefon-Hotline eingerichtet.