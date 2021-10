Neuberechnung Erbitterter Streit um den Eigenmietwert im Baselbiet Bürgerliche wollen Neuberechnung im Baselbiet auf Eis legen, bis eine nationale Lösung vorliegt. Reine Verzögerungstaktik, kritisiert Rot-Grün. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Im Baselbiet wird wieder einmal um den Eigenmietwert gestritten. Juri Junkov

Baselland streitet – mal wieder – über den Eigenmietwert. Auslöser ist ein Urteil des Bundesgerichts vom Januar 2017. Demnach liegt im Landkanton der Eigenmietwert nur im Durchschnitt über der von der Bundesverfassung geforderten Schwelle von 60 Prozent der Marktmiete, nicht aber in jedem Einzelfall. Damit werde das Gebot der steuerlichen Gleichbehandlung von Mietern und Hauseigentümern verletzt, argumentierte das oberste Gericht des Landes.

Im vergangenen Juni, knapp viereinhalb Jahre nach der Rüge aus Lausanne, hat die Baselbieter Regierung nun mit einer Vorlage darauf reagiert (die bz berichtete). Dank systematischer Erhebung der Wohnflächen aller selbstbewohnten Liegenschaften und Wohnungen im Stockwerkeigentum soll die 60-Prozent-Schwelle in jedem Fall eingehalten werden können.

Wie die eben abgelaufene Vernehmlassung zeigt, wird die Vorlage aus der Küche von Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) regelrecht in der Luft zerrissen. Die FDP will gar, dass sie auf Eis gelegt wird. Grund: In der eben abgelaufenen Herbstsession hat sich der Ständerat grundsätzlich für Abschaffung des Eigenmietwerts ausgesprochen. «Wir sind der Meinung, dass Baselland abwarten sollte, was auf Bundesebene passiert», sagt FDP-Fraktionschef Andreas Dürr.

Höherer Eigenmietwert, tiefere Steuern

Die Vorlage wird bei einigen Hauseigentümern zu höheren Eigenmietwerten und somit für den Kanton zu höheren Steuereinnahmen führen. Diese will Lauber für die Senkung der Einkommens- und Vermögenssteuer einsetzen. Dürr sieht diese Verknüpfung indes skeptisch: Die geplanten Steuersenkungen würden von links aufs Übelste bekämpft, seien also nicht in trockenen Tüchern. «Wir befürchten, dass letztlich nur die höheren Eigenmietwerte Bestand haben. Diese Mehrbelastung lehnen wir ab», sagt Dürr.

Ähnlich äussert sich Markus Meier, SVP-Landrat und Direktor des Schweizerischen Hauseigentümerverbandes (HEV). Dass Baselland just in jenem Moment den Eigenmietwert verfeinern wolle, wo in Bern die Grundlage zu dessen Abschaffung gelegt wurde, sei schon sehr fragwürdig. «Das ist eine ungeeignete Übung zu einem ungeeigneten Zeitpunkt mit untauglichen Instrumenten», sagt Meier.

Im Baselbiet soll der Eigenmietwert im Rahmen einer Selbstdeklaration der Nettowohnfläche und der Anzahl Zimmer unter Berücksichtigung der Median-Miete in der entsprechenden Gemeinde berechnet werden. Wichtige Parameter wie Lage, Alter, Bausubstanz und Ausbaustandard würden bei dieser Berechnung ausser Acht gelassen. «Die Zimmerzahl und Grösse sagt allein wenig über den Wert einer Immobilie aus», gibt Meier zu bedenken.

Zu warten, bis in Bern eine Lösung vorliegt, sei Chabis

Interessanterweise kommt auch aus dem rot-grünen Lager die Kritik an der Methodik. Die Qualität der erhobenen Daten dürfte mehr als zweifelhaft sein, um den Eigenmietwert sauber zu berechnen, findet Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr. Dies sei aber kein Grund, die Forderung aus dem Urteil nicht umzusetzen:

«Andere Kantone haben seit vielen Jahren taugliche Modelle. Die Berechnung des Eigenmietwerts ist schliesslich keine Raketenwissenschaft.»

Die unausgegorene Vorlage zeige, dass die Regierung noch immer unter dem Eindruck der Hauseigentümerlobby im Kanton stehe. «Peinlich, dass sie vom Bundesgericht seit mehr als einem Jahrzehnt an den Pranger wiederholt gestellt wird und es trotzdem ewig dauert, bis etwas passiert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt», sagt Kirchmayr.

Sauer ist Adil Koller, SP-Landrat und Co-Geschäftsführer des Mieterverbands Baselland. Dass einige Bürgerliche die Umsetzung des Gerichtsurteils auf Eis legen wollen, bis in Bern eine Lösung vorliege, sei «völliger Chabis»: Ob der Eigenmietwert überhaupt abgeschafft werde, sei offen, sagt Koller und fügt an:

«Es gibt keinen Grund zuzuwarten. Die Verzögerungstaktik dient einzig dazu, vermögende Hauseigentümer so lang wie möglich zu privilegieren.»

Dasselbe nüchterner sagt CVP-Landrat Franz Meyer. Der Kanton müsse handeln; die Abschaffung des Eigenmietwerts werde kaum rasch Realität. «Darüber wurde bereits diskutiert, als ich 1989 mein eigenes Haus baute», veranschaulicht Meyer. Im Gegensatz zu den Kritikern von links und rechts lobt er den pragmatischen und unbürokratischen Ansatz der Vorlage. Die Alternative zur Selbstdeklaration wäre wohl eine individuelle Beurteilung aller Liegenschaften. «Und das wäre weit aufwendiger», findet Meyer.