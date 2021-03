Neue Jagdliteratur Der Autor will Laien auf die Jagd einfuchsen Der Liestaler Jäger Rolf Senn wartet mit einem umfassenden Werk zu 172 Jahren Jagd im Baselbiet auf. Eine Gretchenfrage ‒ wie hält er es mit der Konkurrenz, dem Luchs? ‒ behandelt er widersprüchlich. Andreas Hirsbrunner 17.03.2021, 05.00 Uhr

Einst fast ausgerottet, heute wieder omnipräsent im Baselbiet ‒ das Reh, des Jägers Hauptbeute. Bild: Markus P. Stähli

Die Jagdliteratur ist um ein Werk reicher. Dieses hat allerdings eine Ausrichtung mit Seltenheits-, wenn nicht Exklusivitätswert: Der Liestaler Jäger Rolf Senn befasst sich in seinem brandneuen Buch auf über 200 Seiten fast ausschliesslich mit der Baselbieter Jagd. Das unter dem leicht schönfärberischen Titel «172 Jahre für die Natur, Jagd im Kanton Baselland von 1848 bis 2020». Schönfärberisch deshalb, weil die heimische Fauna zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitgehend ausgerottet war. Die Jäger, aber längst nicht nur sie, bewiesen damals ein nicht allzu grosses Sensorium für die Natur. Dass es kaum noch etwas zu holen gab in Wald und Feld, zeigte sich auch an den Abschusszahlen: Im Baselbiet wurde zum Beispiel in den Jahren 1905 bis 1911 laut Senns Statistik mangels Tieren kein einziges Reh erlegt, im Normalfall die Hauptbeute der regionalen Jäger. Zum Vergleich: Derzeit lassen jährlich um die 1300 Rehe ihr Leben vor einer jagdlichen Flinte im Kanton.

Autor Rolf Senn bläst mit seinem Werk zur Jagd für Laien. Bild: zVg

Mit diesen Sequenzen zur Rehjagd sind wir bei einer der Stärken von Senns Werk: Er zeichnet ausführlich die historische Entwicklung der Jagd im Baselbiet und auch etwas darüber hinaus nach. Dass er im Buchtitel – im Buch selbst leuchtet er weiter zurück – gerade mit dem Jahr 1848 beginnt, hat weniger mit dem Baselbiet als vielmehr mit der Gründung des Bundesstaates und damit dem Wechsel von der Feudal- zur Volksjagd zu tun. Senn beschreibt den Wandel vom Ausmerzen gewisser Tiere – 1930 zum Beispiel wurde das Töten der beiden letzten Baselbieter Fischotter im Violenbach mit 50 Franken Prämie pro Tier honoriert – hin zu den Anstrengungen der Jägerschaft, die Biodiversität zu erhalten oder sogar zu steigern. Das etwa mit ihren Hege- und Pflegeeinsätzen oder mit dem fast schon revolutionären Ansatz, freiwillig auf die Jagd eines gesetzlich jagdbaren Tieres zu verzichten – den Feldhasen. Grund dafür sind dessen kleine Bestände im Baselbiet. Überhaupt erfährt man viel über die Tiere. Sei es in Porträts über die jagdlich im Fokus stehenden Arten oder auch mittels teils hervorragender Tierbilder.

Was hats mit dem Brauch des «letzten Bissen »auf sich?

Senns Anspruch, Laien die Welt der Jagd näher zu bringen, erfüllt das Buch zweifellos. So lässt er die Leser nebst etlichen anderen Bereichen in die Jagdkultur eintauchen und erklärt für Aussenstehende so kurlige Bräuche wie den «letzten Bissen»; dabei wird dem erlegten Tier ein Ast mit Blättern ins Maul gesteckt. Senn: «Früher diente diese Geste als Versöhnung mit dem getöteten Wild, heute gilt sie als ‹ewige Äsung› und drückt die Achtung des Jägers aus.»

Der Jäger und sein Hund - Rolf Senn mit Englischem Springer Spaniel Eyla. Bild: zVg

Manchmal lässt der Autor den Leser auch etwas ratlos zurück, sei es mit schwer verständlichen Formulierungen oder mit einer unklaren Haltung. Letzteres bei einer für Laien zentralen Frage: Wie halten es die Jäger mit den zurückgekehrten Raubtieren, die ja auch zur Biodiversität gehören? So ist man sich bezüglich Luchs bis zum Schluss des Buchs nicht sicher, ob ihn der Autor nun als Bereicherung oder Gefahr betrachtet. An einer Stelle beschreibt er den positiven Effekt, den Luchse auf die Baselbieter Gämspopulation haben, indem sie «zu altersmässig gut durchmischten Beständen» beitragen. Andernorts heisst es: «Wir wissen, dass der absolute Schutz der einen Tierart andere Tierarten gefährden kann. Hier erwarte ich von den kantonalen Behörden Augenmass (z.B. Massnahmen bei Luchsrissen), denn die Jagenden sind es gewohnt, selektiv und verhältnismässig zu waidwerken.» Das dürfte heissen, dass die Luchse, falls sie den umsichtigen Jägern ins Handwerk pfuschen, abgestraft werden sollen.

Heute leben acht bis zehn Luchse im Baselbiet

Zu dieser Thematik sagt Fridolin Zimmermann, Wildtierbiologe bei der Stiftung Kora, die in der Schweiz die Raubtiere erforscht und deren Bestände überwacht: «Es ist noch nie passiert, dass der Luchs ein Beutetier ausgerottet hat.» Ein hoher Luchsbestand könne aber regional die Hauptbeutetiere Reh und Gämse stark beeinflussen. Und auch wenige Luchse hätten Einfluss auf das Verhalten und die Verteilung der Beutetiere, was die Jagd des menschlichen Jägers erschweren könne. Derzeit leben im Baselbiet laut Jagdverwalter Holger Stockhaus acht bis zehn Luchse. Jungtiere wanderten ab, weil es an zusätzlichen geeigneten Habitaten im Kanton fehle.

Senn (69) hat relativ spät zur Jagd gefunden und erst vor 15 Jahren die Jagdprüfung absolviert. Dafür ist er heute umso begeisterter:

«Keine andere Aktivität hat mich dermassen in den Bann gezogen, wie das jagdliche Handwerk.»

Und an anderer Stelle schreibt er: «Nur wer Tiere liebt, sollte jagen gehen.» Um gleich hinzuzufügen, dass dieser Leitsatz auch Irritationen auslösen könne. Sorgen machen ihm die vielen Störungen der Wildtiere von einer überbordenden Freizeitgesellschaft über den Verkehr bis hin zu den baulichen Beeinträchtigungen der Lebensräume. Sein Fazit: «Respekt gegenüber der Natur – das findet nur ansatzweise statt!»

172 Jahre für die Natur, Jagd im Kanton Baselland von 1848 bis 2020, Autor Rolf Senn, Verlag Schaub Medien in Sissach, Preis 40 Franken. Der Erlös kommt dem Fonds für Wildtierprojekte in Baselland zugute.