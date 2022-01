Neue Nutzung In Itingen ist Europas grösste Indoorschiessanlage geplant Eine Aargauer Firma will in den Kellerräumen der ehemaligen RCC 30 Bahnen einrichten. Der Gemeinderat freut sich, dass sich mit der leerstehenden Liegenschaft endlich etwas bewegt. Boris Burkhardt 26.01.2022, 05.00 Uhr

So könnte es im Schiesskeller in Itingen bald zu- und hergehen. Symbolbild: Archiv bz

Mit rund 30 Bahnen soll in Itingen die angeblich grösste Schiessanlage Europas entstehen. Wie das «Regionaljournal Aargau Solothurn» von SRF berichtet, plant die Aargauer Firma Swiss Shooting Group mit Anlagen in Spreitenbach und Schinznach im Keller des ehemaligen RCC- und späteren Harlan-Gebäudes im Gewerbegebiet die Fertigstellung für Ende 2022 / Anfang 2023. Auskünfte wollte die Firma diesem Medium vorläufig keine geben, weil Firmenchef Martin Eerhard als einzige Ansprechperson für zwei Wochen nicht erreichbar sei. Eerhard wohnt laut Recherche der «Volksstimme» in Pratteln und kennt deshalb die verkehrsgünstige Lage Itingens. Er rechne mit der Nordwestschweiz inklusive des Kantons Jura als Einzugsgebiet.