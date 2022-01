Neue Preise Parkieren wird teurer: Kann Liestal so die Finanzen in den Griff kriegen? Die Gratisstunde wird es bald nicht mehr geben, die Maximalparkzeit wird reduziert. Für Autofahrende ändert sich ab dem 1. Mai in Liestal einiges. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Liestal: An der Parkuhr kann weiterhin bezahlt werden. Minutengenau abgerechnet wird aber nur via App. Bild von der Schützenstrasse, im Hintergrund das Regierungsgebäude. Hans-Martin Jermann / bz Zeitung für die Region

Nur mal kurz ins Stedtli, um ein paar Einkäufe zu erledigen: Wer das in Liestal bisher tun wollte, konnte dafür eine Stunde gratis parkieren. Bei der Aufgabenprüfung, welche der Stadtrat im vergangenen Jahr wegen des für 2022 budgetierten Defizits von 4,7 Millionen Franken durchgeführt hat, stach diese Gratisstunde hervor. Als einer der wenigen Stellen, an denen Liestal noch Geld sparen kann.

Ab dem 1. Mai dieses Jahres fällt das Gratisparkieren deshalb weg. Zudem wird das Parkieren in der ganzen Stadt teurer. «Bevor die Gratisstunde eingeführt wurde, nahm die Stadt jährlich bis zu 450'000 Franken mehr an Parkgebühren ein», sagt Stadtrat Daniel Muri. Er hat den Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten in der Sitzung vom Mittwoch die neuen Preise sowie die Vereinfachung der Parkzonen mitgeteilt.

Parkieren kostet mancherorts mehr als doppelt so viel

Denn neu gibt es nur noch drei statt fünf Zonen. Zone A besteht aus dem Postparkplatz: Die maximale Parkdauer von 15 Minuten kann via App bezahlt werden, die Minute kostet so neu 6,66 Rappen. Wer keine der Apps von verschiedenen Anbietern nutzen möchte oder kann, kann sein Parkticket wie bisher am Automaten lösen. Dort kann aber nicht minutengenau abgerechnet werden, das Ticket kostet für 15 Minuten einen Franken.

Grösser ist die Zone B (Stedtli). Zu dieser gehören die Parkplätze am Wasserturmplatz, Fischmarkt, an der Mühlegasse, am Zeughausplatz, an der Stabhofgasse, Kanonengasse und Büchelistrasse. Statt wie bisher je nach Parkplatz zwei oder drei Stunden beträgt die maximale Parkzeit in dieser Zone neu eine Stunde. Während der ersten halben Stunde kostet die Minute per App fünf Rappen, anschliessend 8,33 Rappen. Am Automaten kosten die ersten 30 Minuten einen Franken und 50 Rappen, die zweiten 30 Minuten 2,50 Franken.

Die Stunde kostet also, egal, wie bezahlt wird, vier Franken. Zum Vergleich: Heute kostet eine Stunde (nach der Gratiszeit) einen Franken und 50 Rappen.

Die Zone C umfasst neu das Zentrum, öffentliche Anlagen und Bauten sowie alle übrigen Parkplätze der Stadt. Dazu gehören die Schützenstrasse, der Schleifenwuhrweg, die Allee, Seestrasse, Kasernenstrasse, das Obergestadeck, der Friedhof, die Nelkenstrasse, Rosenstrasse, Gitterlistrasse, Frenkenstrasse, Militärstrasse und die Uferstrasse. Die ersten drei Stunden kosten dort per App 2,5 Rappen pro Minute, die dritte bis sechste Stunde fünf Rappen pro Minute. Am Automaten zahlen Parkierende einen Franken und 50 Rappen pro angefangene Stunde, nach drei Stunden erhöht sich der Betrag auf drei Franken. Einen ganzen Tag kann man für 20 Franken parkieren.

Auch hier der Vergleich: Vor öffentlichen Bauten konnte bisher für einen Franken pro Stunde parkiert werden, im Zentrum nach der Gratisstunde für einen Franken und 50 Rappen.

Lehrerparkkarte wird abgeschafft

Ausserdem hat sich der Stadtrat entschieden, die Lehrerparkkarte per Ende des Schuljahres abzuschaffen. Ab dem Schuljahr 2022/23 zahlen Lehrpersonen für sechs Stunden 13 Franken und 50 Rappen oder 20 Franken pro Tag. «Damit sind die Lehrpersonen allen anderen Mitarbeitenden der Stadt gleichgestellt», so Muri.

Die Abschaffung der Gratisparkstunde sei unumgänglich gewesen. «Es geht einfach nicht mehr anders», so Muri. Das neue System sei aber auch gerechter: «Mit der minutengenauen Abrechnung ist das Parkieren nun fair, zeitgemäss und zukunftsorientiert.» Für Gäste seien zudem genügend unterirdische Parkmöglichkeiten vorhanden, von denen das Zentrum innert weniger Gehminuten erreichbar sei.

Parkleitsystem: Varianten müssen geprüft werden

Ebendiese Parkmöglichkeiten waren ebenfalls ein Thema an der Einwohnerratssitzung vom Mittwoch – im Zusammenhang mit dem bereits 2019 budgetierten Parkleitsystem. Dazu hat der Stadtrat einen Zwischenbericht verfasst: Sieben Parkhäuser mit insgesamt 694 Parkplätzen sollen dabei angezeigt werden. Der Stadtrat wolle jedoch verschiedene Varianten für die Technologie und die Gestaltung der Anzeigen zu prüfen und die Kreditvorlage erst nach deren Vorliegen dem Einwohnerrat zum Beschluss vorzulegen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen