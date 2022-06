Psychiatrie: Klinik Sonnenhalde plant in Basel zwei Tageskliniken

Neue Tageskliniken Virtuell Ängste und Traumata besiegen: Klinik Sonnenhalde expandiert nach Basel Die psychiatrische Klinik aus Riehen möchte am Aeschengraben gleich zwei Tageskliniken eröffnen, wie sie der bz bestätigt: Eine auf Angst und Trauma spezialisiert und eine für junge Erwachsene. Ein Fokus ist dabei die Therapie mit Virtual-Reality-Brillen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Am Hauptsitz der Klinik in Riehen werden die VR-Brillen bereits eingesetzt, um Phobien zu therapieren wie Höhenangst, Platzangst oder die Angst vor Spinnen. Am Aeschengraben in Basel wird der Ansatz forciert. Kenneth Nars

Sie betreten einen Lift. Zuerst sind Sie allein, dann steigen nach und nach Leute zu. Es wird eng, für Sie zu eng; Sie wollen nur noch raus, doch wie? Ihr Puls steigt, Sie beginnen zu schwitzen und zu zittern, kriegen kaum noch Luft ‒ dann die Erlösung: Mit einem Knopfdruck Ihres Therapeuten verschwinden alle Menschen aus dem Lift. Durchatmen. Ihnen wird die Virtual-Reality-Brille abgenommen und statt im Lift stehen Sie im Zimmer Ihres Psychiaters. Er sagt:

«Das war gut, Sie haben sich Ihrer Platzangst und Soziophobie gestellt. Wenn Sie weiter üben, Gespräche führen und Entspannungsübungen verinnerlichen, werden wir Ihre Ängste abbauen können. Das nächste Mal lassen wir Sie virtuell in einen vollen Bus steigen.»

Virtual Reality als Schwerpunkt am Aeschengraben

Was für einige heute noch nach Science-Fiction klingen mag, ist mittlerweile eine anerkannte psychotherapeutische Methode. Johannes Beck, Chefarzt der psychiatrischen Privatklinik Sonnenhalde in Riehen, sagt: «In der virtuellen Realität können Patienten diverse Alltagssituationen, vor denen sie Angst haben, lebensecht erleben ‒ aber ohne Risiko.»

Das klassische therapeutische Gespräch bleibe zwar das wichtigste Element einer Psychotherapie, doch könne Virtual Reality (VR) die Wirksamkeit erhöhen. Dabei gelte «üben, üben, üben» als zentraler Grundsatz für den Erfolg einer VR-Therapie ‒ egal, ob es um Platzangst, Höhenangst, Arachnophobie oder die Angst vor einem Bewerbungsgespräch gehe.

Die Sonnenhalde setzt VR bereits in Riehen ein. Doch das ist erst der Anfang. Wie Chefarzt Beck und Direktorin Anja Oswald der bz bestätigen, planen sie an einem neuen Standort in Basel ein «VR Experience Lab». Ende Jahr soll es am Aeschengraben 26 losgehen. Die Baubewilligung für den Innenausbau wird dieser Tage eingereicht.

Die Klinik Sonnenhalde Riehen plant zwei neue Tageskliniken in Basel am Aeschengraben 26, zwischen Aeschenplatz und Bahnhof SBB. Kenneth Nars

Beide Tageskliniken beschreiten Neuland

Zwei Millionen Franken nimmt die Sonnenhalde in die Hand. Das aber nicht nur für das VR-Angebot. Zwei Tageskliniken werden im gleichen Gebäude eingerichtet und VR nutzen ‒ bei beiden sprechen Oswald und Beck von Pionierleistungen. Wenn alles glatt läuft, startet Ende Jahr zuerst die nach eigenen Angaben erste «Hybrid»-Tagesklinik für junge Erwachsene in der Schweiz, wahrscheinlich sogar in Europa. Sie kombiniert klassische Therapien vor Ort mit digitalen Angeboten, wodurch der Patient nicht jeden Tag in die Klinik kommen muss, sondern viel flexibel von zu Hause oder unterwegs machen kann.

Ein halbes Jahr später soll eine spezialisierte Tagesklinik für Angst und Trauma folgen. Neben den oben erwähnten Phobien geht es auch um psychische Folgen körperlicher, häuslicher oder sexueller Gewalt sowie um Unfall- oder Kriegstraumata. Etwas Vergleichbares gibt es in der Schweiz bloss von der Integrierten Psychiatrie Winterthur, die vor kurzem eine Tagesklinik für Traumafolgestörungen eröffnet hat.

Letzte Hürde: Machen die Krankenkassen mit?

Sonnenhalde-Chefarzt Johannes Beck. Kenneth Nars

Beck betont:

«In beiden Bereichen besteht eine enorme Nachfrage und eine grosse Versorgungslücke.»

Bei jungen Erwachsenen habe die Coronakrise die Situation noch verschärft. Werde ihnen zu spät geholfen, bestehe die Gefahr der Chronifizierung ihrer psychischen Erkrankung. Und bei Angststörungen müsse man heute Monate auf einen Therapieplatz warten ‒ ganz abgesehen davon, dass Traumata oft über Jahre gar nicht diagnostiziert würden.

Die Sonnenhalde ist zuversichtlich, dass die 32 Plätze der Hybrid-Klinik und die 20 für Angst und Trauma rasch belegt sein werden. Erfahrungen einer Trauma-Tagesklinik in München hätten gezeigt, dass gerade Schwertraumapatienten nicht-stationäre Angebote suchen, da die Übernachtung in einer stationären Psychiatriestation das Gefühl des Ausgeliefertseins auslöst und damit die Ängste weiter verstärkt, so Beck.

Die Klinik Sonnenhalde in Riehen. Kenneth Nars

Und die Hybrid-Klinik sei ideal für junge Erwachsene zwischen 18 und 40, weil der Einstieg in Ausbildung und Beruf nicht so stark behindert werde wie bei einer klassischen Tagesklinik mit fünf Präsenztagen. Eine grosse Hürde gibt es aber. Beck: «Mittlerweile schliessen trotz hohen Bedarfs viele Tageskliniken wieder, weil sie defizitär sind.»

Oswald moniert, dass es gerade für digitale psychiatrische Angebote in der Schweiz keinen Tarif gebe, also finanzieren es die Krankenkassen normalerweise auch nicht mit. Die Sonnenhalde stehe aber in Verhandlungen mit mehreren Versicherungsgemeinschaften und man sei zuversichtlich, dass sie Leistungen der Hybrid-Klinik decken werden. Oswald hat aber auch einen Plan B:

«Wenn alle Stricke reissen, machen wir am Aeschengraben eine klassische Tagesklinik, wie wir sie schon in Reinach erfolgreich führen.»

Psychiater-Verband sieht keine Ausbildungslücke Die psychiatrische Klinik Sonnenhalde sieht in den beiden neuen Tageskliniken erst den Anfang, wie Direktorin Anja Oswald sagt: «Gerade im Bereich Angst und Trauma dürften unsere 20 Plätze nicht lange reichen. Es kann gut sein, dass wir später weitere spezialisierte Tageskliniken eröffnen.» Allerdings mangle es oft an auf diesem Gebiet spezialisierten Psychotherapeuten und Psychiatern. Dieser Zweig fehle heute noch in den standardisierten Aus- und Weiterbildungswegen. Deshalb beginne die Sonnenhalde gemeinsam mit einem akkreditierten Anbieter, selbst die Mitarbeitenden aus- und weiterzubilden. «Ich sehe keine Ausbildungslücke in der Schweiz», sagt dagegen Erich Seifritz. Die bz bat den Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD) und Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Psychiaterinnen und Psychotherapeuten (SGPP) um eine Einschätzung zu den Plänen der Sonnenhalde. Seifritz verteidigt die hierzulande «sehr gute» Angst- und Traumatherapie-Ausbildung. Sonnenhalde könnte Wegbereiter im digitalen Bereich sein Problematisch sei die Eigeninitiative der Riehener Klinik aber nicht, auch wenn Traumabehandlungen diffizil und Qualitätssicherung besonders wichtig seien. Die Sonnenhalde sei wie viele Kliniken eine anerkannte Weiterbildungsstätte. Überhaupt lobt Seifritz die Pläne: «Die Hybrid-Tagesklinik ist sehr sinnvoll und die Verwendung von Virtual Reality oder anderer digitaler Therapien durchaus eine Pionierleistung.» Skeptisch ist der Experte beim Thema Finanzierung. Die fehlende Tarifierung für digitale Angebote sei ein grosser Mangel in der Schweiz. Deutschland sei hier viel weiter. Doch Seifritz sagt auch: «Wenn die Sonnenhalde mit der Hybrid-Tagesklinik erfolgreich ist, hätte das Modellcharakter für andere Anbieter.»

