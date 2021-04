Neue Verkehrsführung Der Kanton Baselland gräbt sich zehn Jahre lang durch seine Hauptstadt 2017 hat Liestal mehrere Strassen an den Kanton abgetreten. Diese sollen bis 2030 alle auf dessen höheres Level ausgebaut werden, gleichzeitig wechselt das Verkehrsregime. Knackpunkt ist die enge Rosenstrasse mitten im Wohnquartier. Andreas Hirsbrunner 21.04.2021, 05.00 Uhr

Das sind die Etappen der Bauarbeiten in Liestal.

Kurzes Durchschnaufen empfohlen: Am nächsten Wochenende trägt der Kanton im zentralen Liestaler Geviert Rebgasse‒Weierweg‒Gasstrasse den Deckbelag auf. Damit ist diese Baustelle, die in den letzten neun Monaten für Dreck, Lärm und Verkehrsbehinderungen sorgte, Geschichte; einzig die Stadt buddelt in ihrem Bereich an der Gasstrasse noch etwas weiter. Hauptgrund der Graberei: Der Kanton hat die Strassen nach der Übernahme von der Stadt Liestal im Jahr 2017 an seine Normen bezüglich Ausbaustandard und Sicherheit angepasst.

Doch das war erst der Auftakt. Bis Grössenordnung 2030 werden weitere Strassen umgebaut, zuerst die Gerberstrasse als zweite Etappe (ab 2024), später die Rosenstrasse, die Kasinostrasse (hat der Kanton beide auch übernommen), die Militärstrasse und die Kasernenstrasse als dritte Etappe. Am Schluss wird allein der Kanton um die 30 Millionen Franken verbaut haben. Dazu kommt ein noch offener Betrag der Stadt dazu, der von deren Sonderwünschen abhängt.

Wer an der Militär- oder Kasernenstrasse wohnt, profitiert

Der Gegenwert? Der Kanton hat wieder eine durchgehende Strassenachse durch Liestal nach seinen Anforderungen, Liestal im Ostteil ein neues, zweckmässigeres Verkehrsregime und eine lebenswertere Militär- und Kasernenstrasse, die zudem für den Langsamverkehr sicherer werden. Doch ist vieles noch offen und die Vorstellungen von Kanton und Stadt gehen teils auseinander. Und dann spielt am Rande auch noch das Bundesamt für Strassen mit (siehe Box unten).

Beginnen wir bei dem, das feststeht: Als erstes, so erläutert Projektleiter Armin Schmauss vom kantonalen Tiefbauamt, erhalte die Rosenstrasse im Mai einen Flüsterbelag. Macht das Sinn, wenn diese Strasse später runderneuert wird? Schmauss: «Die Rosenstrasse ist die grösste Knacknuss des ganzen Projekts. Sie ist mit ihren sechs Metern zu schmal für eine Kantonsstrasse und auch die Trottoirs entsprechen nicht der Norm. Wir werden deren Erneuerung als letztes Puzzleteil etwa in acht Jahren in Angriff nehmen.» Deshalb lohne es sich, jetzt einen lärmdämmenden Belag einzubauen. Das dürfte auch ein Zückerchen für die Anwohner sein, denn ohne Landerwerb kann diese Strasse nicht ausgebaut werden. Schmauss sagt:

«Wir werden die Anwohner in die Planung miteinbeziehen.»

Die Rosenstrasse wird aber auch als kantonale Durchgangsachse mit Gegenverkehr bis zur Kasinostrasse verlängert. Denn ebenfalls steht bereits fest, dass das Liestaler Verkehrsregime nach den ganzen Ausbauten ein anderes sein wird als heute: Wer künftig von der Rheinstrasse in den Altmarkt will, fährt via Rebgasse‒Gerberstrasse‒Rosenstrasse‒Kasinostrasse in die Kasernenstrasse und von dort weiter Richtung Altmarkt respektive umgekehrt. Zu diesem Zweck wird die Kasinostrasse ausgebaut. Im Gegenzug werden die heutige Querachse ‒ die Militärstrasse, die viel bewohnter ist ‒ sowie die Kasernenstrasse vom Wasserturmplatz bis zum Gitterli verkehrsberuhigt.

Bücheli soll als Durchgangsstrasse gesperrt werden

Wie diese beiden Strassen genau aussehen werden, ist noch offen. Die Stadt hätte hier – sowie aus Lärmschutzgründen auch auf der Rosenstrasse – am liebsten Tempo 30, wie der zuständige Stadtrat Daniel Muri betont. Auch schwebt ihm vor, dass die Kasernenstrasse zum östlichen Eingangstor «mit hoher Aufenthaltsqualität» zur Altstadt wird. Der Stadtrat hat deshalb im März einen Kredit von 40’000 Franken gesprochen, um sich an den Planungen des Kantons zu beteiligen.

Eine offene Differenz betrifft das Bücheli, die heutige Durchgangsstrasse vom Törli hinunter zur Gestadeck-Kreuzung. Die Stadt will, dass der Kanton bei der Sanierung dieser Kreuzung, die aller Voraussicht nach Teil der zweiten Etappe ist, Abbiegespuren ins Bücheli schafft. Damit soll das Verkehrsregime hier umgekehrt werden. Muri sagt:

«Die Automobilisten sollen von unten ins Stedtli fahren können. Im Gegenzug machen wir das Bücheli oben beim Törli zu, das heisst nur noch für Zubringer zugänglich.»

So sollen der Wasserturmplatz sowie der Bücheliplatz vor dem Manor-Einkaufscenter entlastet werden. Für den Kanton sei diese neue Verkehrsführung kein Anliegen, sagt hingegen Schmauss.

2017 hat der Landrat mit dem Strassenabtausch auch die Baukredite für die beiden ersten Ausbauetappen von knapp zehn Millionen Franken gesprochen. Der Kreditantrag für die dritte Etappe von etwa 20 Millionen komme frühestens 2022 vors Parlament. Schmauss: «Das eilt nicht so. Wir können in den nächsten zwei Jahren in Liestal ohnehin nicht noch eine weitere Grossbaustelle eröffnen.»