Neuer Bericht Baselbieter Gämsen breiten sich nicht aus, weil Jäger nicht optimal jagen Vor allem die Laufentaler Jäger erlegen viel mehr Böcke als Geissen – aber auch sonst läuft einiges nicht rund. Die Jagdverwaltung verspricht Verbesserungen. Andreas Hirsbrunner 26.04.2021, 05.00 Uhr

Seit etwas über 60 Jahren ist die Gämse im Baselbiet wieder heimisch und der Kettenjura ist gut besiedelt. Aber es könnte ihr noch besser gehen. Bild: Romano Cuonz

Ausgerechnet ein Praktikant bringt Licht ins Dunkle rund um die Baselbieter Gämsen: Flurin Leugger (25) machte als Abschluss seines Umweltwissenschaftsstudiums an der ETH kürzlich ein Praktikum bei der Baselbieter Jagdverwaltung. Und da er seine Masterarbeit den Gämsen gewidmet hatte, kam er wie gerufen, um den schon länger angestrebten Bericht über Situation und Management dieser Tiere im Kanton zu verfassen. Dabei hat Leugger offenbar so gute Arbeit geleistet, dass sein temporärer Chef, Jagdverwalter Holger Stockhaus, sagt, er hätte ihn am liebsten als Mitarbeiter behalten. Und das, obwohl der Bericht für die Akteure nicht eben schmeichelhaft ausfällt.

Eine der grossen Fragen war, wieso sich die Gamspopulation im Kanton trotz guter Voraussetzungen nicht ausdehnt. Die Gämsen leben derzeit vor allem im Kettenjura in den Bezirken Sissach, Waldenburg und Laufen. Leugger weist mittels Computermodellen nach, dass sich weitere Gebiete nördlich der Ergolz und im Laufental als Habitate eignen würden. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass steiles, bewaldetes Gelände vorhanden ist. Insgesamt sind heute nur zwölf Prozent der für Gämsen geeigneten Fläche von 93 Quadratkilometern besiedelt (ganzer Kanton 518 km2).

Böcke sind einfacher zu erlegen als Geissen

Leugger ortet in seinem über 40-seitigen Bericht Mängel beim Gamsmanagement, für welches die Jagdverwaltung verantwortlich zeichnet, nimmt aber auch die Jäger in die Pflicht. Letztere haben in der Vergangenheit mit ihrer Bejagung den Gamsbestand nicht eben gefördert, wie Leuggers Analyse der Abschusszahlen von 2005 bis 2019 zeigt. Denn die Jagdstrecke, das heisst das Total der erlegten Tiere, ist weder vom Geschlechtsverhältnis noch von der Altersstruktur her optimal.

Offensichtlich haben Jäger eine Vorliebe für Böcke. Diese sind weniger scheu als Geissen und von daher einfacher zu erlegen. Dazu kommen die attraktiveren Trophäen, sprich die Hörner. Doch gerade die Böcke der Mittelklasse – das sind die vier- bis neunjährigen Tiere – haben eine wichtige Funktion bei der Ausdehnung der Population: Sie erkunden als einzeln herumziehende Individuen neue Lebensräume und sind somit Vorboten für eine Ausbreitung der Gämsen.

Empfehlung: Jäger sollten sich mehr weiterbilden

Leugger hält fest, dass das Geschlechtsverhältnis der erlegten Tiere ausgeglichen sein sollte. Diesbezüglich gesündigt haben vor allem die Laufentaler Jäger: In ihren Revieren wurden viermal mehr Böcke als Geissen erlegt. Stockhaus erklärt das eklatante Missverhältnis damit, dass die Jäger oft zu Beginn der Jagdsaison Böcke schössen, danach erlahme ihr Jagdeifer.

Bezüglich Altersstruktur sollte maximal ein Viertel der erlegten Tiere aus der Mittelklasse stammen, weil diese Tiere besonders wichtig für die Weiterentwicklung der Rudel sind. Doch im Baselbiet beläuft sich der Anteil dieser Klasse auf 36 Prozent, was auch mit mangelnden Kenntnissen vieler Jäger bei der Bestimmung der Gämsen zu tun haben dürfte, wie Leugger vermutet. Er schlägt deshalb auch mehr Weiterbildung vor.

Beim Schätzen neigen Jäger zum Optimismus

Die Jagdverwaltung gibt jährlich mittels Abschussquote vor, wie viele Gämsen erlegt werden dürfen. Massgebend dafür ist die Bestandesgrösse. Weil man dazu über keine gesicherten Daten verfügte, führten Jagdverwaltung und Jäger 2013 und 2017 Zählungen durch. Die erste ergab 160 Tiere, die zweite «mindestens» 150 Tiere. Beiden Zählungen haftete der Makel an, dass schlechtes Wetter herrschte und deswegen nicht alle Gebiete erfasst wurden. Trotzdem überraschte Leugger, wie weit Zählungen und Schätzungen voneinander abweichen. So veranschlagten die Jäger den kantonalen Bestand im letzten Frühjahr auf 456 Tiere. Dazu Leugger:

«Zählungen über einen längeren Zeitraum wären wichtig. Als Jagdgesellschaft könnte durchaus ein Interesse darin bestehen, den Bestand möglichst optimistisch zu schätzen, da dies die Abschussquote erhöht.»

Leugger gibt ein ganzes Bündel von Handlungsempfehlungen ab, die sich selten schnell auswirken. Stockhaus kündet an: «Wir legen die Abschussquoten neu fest.» Geplant sei, mittelalte Böcke so wie generell Einzeltiere ab diesem Jagdjahr zu schonen und nur noch Tiere aus Rudeln zu erlegen. Zudem soll das Gamsmanagement mit Solothurn harmonisiert werden, weil die Tiere oft zwischen den beiden Kantonen hin- und herpendeln. Und voraussichtlich nächsten Frühling sollen die Gämsen gezählt werden. Stockhaus: «Unser Anspruch ist, dass sich Jagdverwaltung und Jägerschaft verbessern.»