Kämpfer fürs Spital Laufen wollen Geld von Laufentaler Gemeinden

Neuer «Bezirksrat» Fünf Franken pro Einwohner: Spitalkämpfer bitten die 13 Laufentaler Gemeinden um Unterstützung Ende Oktober gründeten die Köpfe von Pro Spital Laufen den Verein Bezirksrat Gesundheit. An den Gemeindeversammlungen beantragen sie nun einen Solidaritätsbeitrag. Den Anfang macht Röschenz. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Das Spital Laufen ist von aussen noch gleich beschriftet wie früher. Einzig über dem Eingang steht, dass es nur noch ein ambulantes Zentrum ist. Archiv: Kenneth Nars

Fünf Franken sind nicht viel Geld. Bei fünf Franken pro Einwohner sieht es je nach finanzieller Lage einer Gemeinde schon etwas anders aus. Einen Solidaritätsbeitrag in dieser Höhe beantragt der Verein Bezirksrat Gesundheit an der Röschenzer Gemeindeversammlung vom 17. November.

Bei aktuell 1875 Einwohnerinnen und Einwohnern macht das 9400 Franken. Doch das ist erst der Anfang. Der gleiche Antrag soll bis Ende Jahr an den GV der zwölf anderen Laufentaler Gemeinden gestellt werden. Stimmen alle zu, kämen bei knapp 21'000 Einwohnenden des Bezirks über 100'000 Franken zusammen.

Mit diesem Geld möchte der Bezirksrat Gesundheit auf ein klares Ziel hinarbeiten, wie Norbert Borer zur bz sagt:

«Wir wollen eine vernünftige Gesundheitsversorgung im Laufental sicherstellen.»

Der 69-Jährige hat den Antrag zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigung Berntreuer Laufentaler, Guido Karrer, im Namen des Vereins in Röschenz eingereicht. Der Verein Bezirksrat Gesundheit wurde erst vor zwei Wochen gegründet. Die Idee dazu hatten die Köpfe hinter dem Verein Pro Spital Laufen – wie Remo Oser oder Simon Felix. Dies, nachdem das Kantonsgericht Anfang Jahr ihre Beschwerde gegen die Schliessung des Spitals Laufen abgewiesen hatte.

Ein «Bezirksrat» ohne wirkliche Legitimation

Kraft und Hoffnung schöpfen die Spitalkämpfer daraus, dass das Gericht die Gültigkeit des im Rahmen des Kantonswechsels verabschiedeten Laufentalvertrags bestätigte. Die dort aufgelisteten «dauernd» zu erbringenden Gesundheitsangebote seien aber «zeitgemäss zu interpretieren». Angelehnt an den früheren Bezirksrat Laufental, der mit gesetzlichem Auftrag den Kantonswechsel begleitete, soll der neue Verein eine Verhandlungsdelegation aufstellen.

Der Unterschied: Der gesetzliche Auftrag fehlt dieses Mal. Borer hält die Bezeichnung «Bezirksrat» denn auch für «unglücklich gewählt». Ein Anrecht auf Verhandlungen bestehe nicht. Mit den GV-Anträgen gehe es letztlich darum, herauszufinden, wie stark der Rückhalt bei der Bevölkerung ist. Er sagt:

«Für mich persönlich ist das ein Grundsatzentscheid. Lehnt die GV den Antrag ab, ist die Sache für mich erledigt.»

Neuer Verein könnte erneut vor Gericht ziehen

Ins Zentrum seiner Forderungen stellt der Verein das 2018 formulierte Konsenspapier zur Zukunft des Spitals Laufen. Zwar hatten diesem sowohl Regierung als auch Landrat zugestimmt, doch mit dem Scheitern der Fusion von KSBL und Basler Unispital 2019 wurde es hinfällig. Das Konsenspapier ging viel weiter als das nun in der Umsetzung befindliche ambulante Gesundheitszentrum mit 24-Stunden-Notfall. Stationäre Angebote in innerer Medizin, geriatrischer Reha und Schmerz wären in Laufen verblieben.

Borer redet Klartext: «Weshalb gehen nun viele nach Dornach ins Spital? Weil wir nicht für alles nach Liestal wollen.» Der Freisinnige hält eine neuerliche gerichtliche Auseinandersetzung für durchaus denkbar, sollten Kanton und KSBL nicht verhandeln wollen – was diese gegenüber der bz schon im Sommer deutlich machten. Etwas unterscheidet Borer aber von einigen Spitalkämpfern:

«Wo im Laufental das stationäre Angebot wieder aufgebaut wird, ist mir egal. Am alten Feningerspital hänge ich nicht. Das ist nicht mehr zu retten, da bin ich Realist.»

