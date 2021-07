Neuer Leitfaden «Nicht zu kuschelig», «Fluchtwege bieten»: Baselland will mehr Männer in Beratungsstellen locken Noch immer suchen Männer bei persönlichen Krisen seltener professionelle Hilfe als Frauen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, sagt ein neuer Leitfaden, den der Kanton Baselland publiziert hat. Schon die Möblierung von Beratungsstellen könne Männer vertreiben. Benjamin Wieland 19.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine ungezwungene Caféhaus-Stimmung mögen Männer. Etwa so wie auf diesem Bild. Nik Shuliahin/Unsplash

Selbst ist der Mann. Er ignoriert es, wenn es ihm nicht gut geht. Über seine Probleme spricht er mit seinen Kumpels. Wenn überhaupt. Professionelle Hilfe holen kommt für einen echten Kerl aber nicht in Frage. Das macht er nur, wenn es nicht mehr anders geht – doch dann ist es häufig schon zu spät.

Die Folgen der traditionell männlichen Sozialisierung, die noch immer nachwirkt, bekommen auch Beratungsstellen zu spüren: Bei jenen, die bei persönlichen Krisen Unterstützung anbieten, herrscht ein Frauenüberhang. Der Kanton Baselland will das ändern. Er liess einen Leitfaden erstellen, der Fachpersonen behilflich sein soll, ihr Angebot für Männer attraktiver zu machen. Im 37-seitigen Dokument mit dem Titel «Männer erreichen, beraten, begleiten» ist auch eine Checkliste enthalten. Dank ihr können die Verantwortlichen allenfalls eine Antwort darauf finden, warum nur wenig Vertreter des in der Eigenwahrnehmung stärkeren Geschlechts den Weg zu ihnen finden.

Schuld daran könnte vieles sein, weiss der kantonale Männer-Guide: die zu starren Öffnungszeiten, das rein weibliche Personal oder aber die nicht verstellbaren Stühle.

Selbst junge, «moderne» Männer sind nicht gefeit

Dass sich der Kanton plötzlich um die Männer sorgt, dürfte Feministinnen verwundern. «It’s a Man’s World», noch immer – warum hat die Gruppe, die unsere Gesellschaft weiterhin dominiert, so viel Aufmerksamkeit verdient? Das habe nicht zuletzt mit dem Eigeninteresse der Anlaufstellen zu tun, sagt Markus Theunert, der den Leitfaden erarbeitet hat, zur bz. Der Fachmann für Männerfragen leitet männer.ch,­­ den Dachverband der Schweizerischen Männer- und Väterorganisationen.

«Immer mehr Beratungsstellen fragen sich, wie sie Männer besser erreichen können»,

sagt der Basler. «Das wird auch von den Auftrag- und Geldgebern zunehmend erwartet.»

Bestellt hat den Leitfaden der Fachbereich Familien der Baselbieter Sicherheitsdirektion (SID). Das Papier ist vergleichsweise günstig: Wie die SID auf Anfrage schreibt, habe der Auftrag 5000 Franken gekostet. Baselland sei der erste Deutschschweizer Kanton, der für seine Einrichtungen einen Leitfaden bestellt habe, sagt Theunert. Gerade bei den Vätern bestünden Defizite.

Die Möblierung ist wichtig: «Nicht zu kuschelig!»

Zwar würden sich immer mehr Männer an der Erziehungsarbeit beteiligen. Kinderwagenstossende Jungväter seien nichts Aussergewöhnliches mehr. Doch wenn es Probleme gebe mit dem Geld, mit der Partnerin, mit Suchtmitteln, würden selbst emanzipierte Zeitgenossen oft in alte Männlichkeitsmuster zurückfallen – was meistens bedeute: schweigen. Ich kann das alleine, ich brauche niemanden.

Im praktischen Teil gibt es überraschende Erkenntnisse. So hätten Fachpersonen auf allerlei zu achten:

Die Einrichtung sollte nicht einem klassischen Büro entsprechen, weil das die Klienten an ihre Arbeit erinnert, das andere Extrem sei aber ebenso nicht erwünscht («nicht zu kuschelig»).

weil das die Klienten an ihre Arbeit erinnert, das andere Extrem sei aber ebenso nicht erwünscht («nicht zu kuschelig»). Die Stühle sollten zwar bequem sein, aber es soll auch möglich sein, sich fallen zu lassen («Der Mann muss selber entscheiden können, wie er sitzen will.»).

sollten zwar bequem sein, aber es soll auch möglich sein, sich fallen zu lassen («Der Mann muss selber entscheiden können, wie er sitzen will.»). Generell sei eine nichtmännerabweisende Atmosphäre zu achten. Männer würden eine Stimmung wie in einem Café mögen, habe ein österreichischer Männerberater herausgefunden. Am ehesten könne man sie so umschreiben: «Lockerheit, Ungezwungenheit, Lustigkeit, Leichtigkeit, Zwanglosigkeit.»

zu achten. Männer würden eine mögen, habe ein österreichischer Männerberater herausgefunden. Am ehesten könne man sie so umschreiben: «Lockerheit, Ungezwungenheit, Lustigkeit, Leichtigkeit, Zwanglosigkeit.» Die Adressierung sei für den Erstkontakt matchentscheidend. Ein Brief, der mit «Liebe Eltern» beginne, schliesse die Väter zwar mit ein. Doch damit sich die Väter auch zuständig fühlen würden, müsse man sie explizit nennen: «Liebe Mütter, liebe Väter».

Ein Brief, der mit «Liebe Eltern» beginne, schliesse die Väter zwar mit ein. Doch damit sich die Väter auch zuständig fühlen würden, müsse man sie explizit nennen: «Liebe Mütter, liebe Väter». Der Zugang bei der Beratung sei eine Gratwanderung. Männer bräuchten eine «liebevolle Konfrontation». Erfolge sie zu liebevoll, passiere nichts. Das Gegenteil sei aber auch nicht gut: «Ist sie zu konfrontativ, droht Kontaktabbruch.»

Erfolge sie zu liebevoll, passiere nichts. Das Gegenteil sei aber auch nicht gut: «Ist sie zu konfrontativ, droht Kontaktabbruch.» Auch die Öffnungszeiten seien zu beachten. Männer würden immer noch häufiger Vollzeit arbeiten. Darum solle ein Beratungsbüro auch mal abends oder an Samstagen geöffnet sein.

Eine Grundherausforderung sei, sagt Theunert, dass in der psychosozialen Versorgung überdurchschnittlich viele Frauen arbeiten. «Das ist grundsätzlich toll, erfordert aber schon eine Auseinandersetzung, wie eine Institution mit der Geschlechterbalance im Team umgeht und wie das auf das Angebot ausstrahlt.» Zwar seien es sich viele Männer gewohnt, nur mit Frauen über Persönliches zu sprechen. Andere hingegen könnten sich gleichgeschlechtlichen Gesprächspartnern gegenüber leichter öffnen.

Der Klient sollte wissen: Kontaktabbruch ist möglich

Der Leitfaden macht klar, dass er keinen Erfolg garantieren könne. Und sei es erst einmal gelungen, die Männer anzulocken, folge die nächste Herausforderung: die wankelmütigen Herren der Schöpfung bei der Stange zu halten.

Auch da hat der Leitfaden einen Tipp. So sollten Fachpersonen den (potenziellen) Klienten aufzeigen, dass sie die Beratung jederzeit abbrechen könnten. Sie sollten wissen: «Es steht immer ein ‹Fluchtweg› offen.»