Neuer Schulleiter Dieser Rektor soll Ruhe in die Sek Oberwil bringen, warnt aber: «Ich bin kein Wunderheiler» Die Sekundarschule Oberwil hat erstaunlich rasch einen neuen Schulleiter gefunden. Der Basler Gaudenz Löhnert steigt ab August direkt als Rektor mit nicht weniger als drei Konrektoren ein. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Gaudenz Löhnert (52) arbeitet noch bis Ende Jahr parallel beim Männerbüro Region Basel weiter. Von sich selbst sagt er: «Ich bin das pure Gegenteil eines Machos.» zVg

Eine «Superwoman» sollte es sein, nun hat der Schulrat der Sekundarschule Oberwil womöglich einen Superman gefunden. Gegenüber der bz bestätigt Schulratspräsident Patrick Borer, dass Gaudenz Löhnert ab August Rektor wird. Der ehemalige Schulleiter der Sek und WBS Leonhard, der derzeit noch Geschäftsleiter des Männerbüros Region Basel und Lehrer an der Sek Theobald Baerwart ist, soll die krisengeschüttelte Oberwiler Schule zusammen mit drei weiteren Schulleitungsmitgliedern in eine ruhigere Zukunft führen.

Herr Löhnert, die Sek Oberwil litt jahrelang unter Führungskonflikten, die vergangenen Herbst zum Rücktritt dreier Schulratsmitglieder führten. Langjährige Schulleiter fehlten krankgeschrieben und sogar der Kanton schaltete sich ein. Warum tun Sie sich das bitte an?

Gaudenz Löhnert: Das ist doch eine tolle Herausforderung. Die Aufgabe, hier die Schulleitung zu übernehmen, klingt einfach spannend. Und in meinen bisherigen Gesprächen bin ich auf engagierte Menschen gestossen. Ich bin überzeugt, dass hier ganz viel möglich ist, man muss das Potenzial bloss rauskitzeln.

Wussten Sie von den Problemen der Vergangenheit, bevor Sie sich bewarben?

Ja, ich habe erst recherchiert und die Geschichten gelesen, die passiert sind. Dinge wie der Umbruch im Schulrat betreffen mich aber nicht mehr. Und letztlich gehören gewisse Turbulenzen zum Alltag jeder Schule.

Die Vergangenheit könnte die Sek Oberwil aber einholen. So kommt ja die langjährige Schulleiterin Doris Kungl im Sommer aus einer über einjährigen Krankschreibung zurück ...

Ich freue mich, sie kennen zu lernen. Natürlich müssen wir schauen, was genau ihre Aufgaben sein werden, was für sie alles möglich ist. Aus der Vergangenheit will ich das Gute bewahren. Es gibt sicher ein, zwei Dinge zu besprechen. Wenn es noch schwelende Konflikte gibt, werden wir sie angehen.

Die aktuelle Schulleitung der Sek Oberwil: (v.l.) Marc Küpfer und Alexander Myers. Juri Junkov

Die aktuellen Schulleiter Alexander Myers und Marc Küpfer sahen sich auch bereits Kritik besorgter Eltern ausgesetzt. Was ist Ihr Eindruck?

Dass wir als Viererteam arbeiten werden, sehe ich als grosse Chance, denn jeder hat seine Stärken. Auf pädagogischer Ebene haben wir uns schnell gefunden. Von Kritik oder Problemen habe ich noch nichts gehört. Und seien wir ehrlich: Besorgte Eltern gibt es an jeder Schule. Und das ist mir auch lieber, als wenn sich Eltern überhaupt nicht für die Schule interessieren.

Sie sprechen von einem Viererteam, doch letztlich werden Sie die Schule als Rektor leiten. Da sind doch Spannungen programmiert?

Der Wunsch, im nächsten Schuljahr auf ein Rektorensystem zu wechseln mit mir als Rektor, kam in erster Linie vom Schulrat. Ich war für alles offen. Ausserdem bin ich kein «Chefchef», kein Top Downer oder eine graue Eminenz, die alles alleine entscheidet. Wir müssen als Team zusammenarbeiten.

Gesucht wurde explizit ein Schulleiter mit viel Erfahrung, der belastbar und konfliktfähig ist. Sie trauen sich viel zu.

Ich hätte mich nicht beworben, wenn ich nicht auf meine Erfahrungen zurückgreifen könnte. Neben meinen elf Jahren als Schulleiter der Sek Leonhard von 2004 bis 2015 kommt mir sicher zugute, dass ich in Basel an zwei Schulentwicklungsprojekten beteiligt war und sie teils mitinitiiert habe. Zusätzliche Führungserfahrung und Sozialkompetenz sammelte ich als Geschäftsleiter des Männerbüros. Ich glaube, die Sek Oberwil wird von all dem profitieren können.

Klingt das nicht fast zu gut?

Etwas ist klar: Ich bin kein Wunderheiler aus der Stadt. Ich werde die Schule nicht schon im ersten Jahr auf den Kopf stellen. Etwas zu verändern, braucht Zeit. Mein oberstes Ziel ist es, dieses Schiff in ruhigere Gewässer zu führen. Zudem beginne ich im August vorerst Teilzeit mit 40 Prozent, da ich im Männerbüro noch bis Ende Jahr beschäftigt bleibe. Danach werde ich aber zu 80 Prozent an der Schule sein.

Apropos Männerbüro: Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Schulrat gerne eine zweite Frau für das Viererteam gehabt hätte, und nun jemanden angestellt hat, der sich explizit für die Belange der Männer einsetzt.

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Geschlechter miteinander auskommen und es keine Grabenkämpfe gibt. Natürlich sind drei Männer und eine Frau auf den ersten Blick unausgewogen. Aber am Ende müssen wir als Team funktionieren.

Hat sich die Sek Oberwil einen Macho ans Steuer geholt?

(lacht) Ich bin das pure Gegenteil und eher sensibel. Ich kann gut zuhören, bin geduldig und möchte Probleme einvernehmlich lösen. Doch klar ist auch: Wenn nötig, kann ich konsequent durchgreifen.

