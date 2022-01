Neuer Versuch Abgewählter Diegter Gemeinderat will wieder in die Exekutive Bei der Gemeinderatsersatzwahl vom 13. Februar kommt es zu einer Kampfwahl. Als Kandidat stellt sich der vor knapp zwei Jahren abservierte Gemeinderatsvizepräsident Markus Schneider erneut zur Verfügung. Simon Tschopp 20.01.2022, 05.00 Uhr

In Diegten ist am 13. Februar eine Gemeinderatsersatzwahl fällig. Archivbild

Markus Schneider ist einer, der in die Zukunft blickt und nicht zurück in die Vergangenheit schaut. Deshalb bewirbt sich der Diegter erneut für ein Gemeinderatsmandat. Schneider gehörte bereits bis Mitte 2020 während zweier Jahrzehnte der kommunalen Exekutive an, davon zwölf Jahre als deren Vizepräsident.