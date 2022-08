Problem Elterntaxi: Baselbieter Kinder sollen mit öV zur Schule

Neuer Vorstoss Problem Elterntaxi: Baselland soll Anreize schaffen, dass Kinder den öV benutzen Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, beobachtet SP-Landrätin Miriam Locher. Sie fordert den Kanton auf, neben Velo und Fussweg auch für den öV zu sensibilisieren. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Elterntaxis sind ein gesamtschweizerisches Phänomen. Doch nicht alle Kantone und Gemeinden gehen gleich damit um. Symbolbild: Alex Spichale

Vor den Schulhäusern kommt es immer öfter zu Staus und brenzligen Situationen, weil Eltern ihre Kinder mit dem Auto direkt vor der Schule absetzen und auch wieder abholen. Der Begriff «Elterntaxi» ist daher stark negativ konnotiert. Für Aufsehen sorgte Anfang August Dornach, das vor dem Primarschulhaus Brühl explizit einen Elterntaxi-Parkplatz markierte. Das sorgte auf den sozialen Netzwerken für einen Shitstorm.

Auch SP-Landrätin und Präsidentin der Kantonalpartei Miriam Locher nahm die Massnahme Dornachs kopfschüttelnd zur Kenntnis:

«Dass dies ein Versuch ist, den Verkehr etwas zu lenken, leuchtet mir ein, doch das Schild ‹Elterntaxi› ist ein fatales Zeichen und animiert eher als dass es abschreckt.»

Baselland soll von Zürich und Luzern lernen

Locher beobachtet als Kindergärtnerin auch in Baselland immer wieder für Kinder gefährliche Situationen. Mit einer Interpellation, die sie kommenden Donnerstag im Landrat einreicht, will sie nun Gegensteuer geben. Sie möchte von der Regierung wissen, wie diese zu Elterntaxis steht, sie aber auch auffordern, in einem spezifischen Bereich aktiv zu werden: «Baselland schult bereits gut, wenn es um den Schulweg zu Fuss oder per Velo geht, doch ich möchte im Kampf gegen Elterntaxis stärker für die Nutzung des öV sensibilisieren.»

Locher verweist auf den Kanton Zürich, der eine Auswahl an öV-Kursen für alle Schulstufen bietet. Und die Stadt Luzern plant ab Sommer 2023, Gutscheine im Wert von 300 Franken an Kinder von 6 bis 16 abzugeben, mit denen Bus- und Bahnbillette bezogen werden können. Locher:

«Zwar ist nicht immer das Portemonnaie der Grund, auf den öV zu verzichten, doch es ist ein Weg, um Anreize zu schaffen.»

Zu beiden Modellen soll die Regierung nun Stellung nehmen.

