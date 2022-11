Neuerscheinung «Eidgenössisches» in Pratteln: Ein Megaevent zwischen zwei Buchdeckeln Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln wirkt nach – mit vielen Bildern und Texten. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Grossartige Schwingfeststimmung in der Arena. Bilder: Philipp Schmidli/Swiss Images

Zwei Monate nachdem das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln Ende August stattgefunden hat, liegt ein über 250 Seiten starkes Werk vor – «Esaf 2022: Mit Schwung und Herz» (siehe Fussnote). Das Buch dokumentiert das erstmals im Baselbiet ausgetragene «Eidgenössische» in all seinen Facetten und nimmt die Leserinnen und Leser mit, das gigantische Fest Revue passieren zu lassen.

Sinnigerweise lauten die ersten Kapitel Anschwingen, Ausstich und Schlussgang. Eingangs blickt das Autorenteam zurück auf die Vorbereitungen der Kandidatur. Und die Vergabe des Schwingfests nach Pratteln im Jahr 2018 an der Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerver­­­bands in Hochdorf.

Das ursprünglich vorgesehene Festgelände in Aesch erwies sich aus verschiedenen Gründen als ungeeignet. Bisher war das «Eidgenössische» dreimal in Basel: 1898 (Landhof), 1929 (Rankhof) und 1977 (Stadion St. Jakob).

Überraschungen und Enttäuschungen

Peter Vogt, der bis dato einzige Schwingerkönig aus dem Baselbiet, erhält in diesem Buch die gebührende Anerkennung. Der Muttenzer stand dreimal im Schlussgang und konnte sich 1948 als König feiern lassen; drei Jahre zuvor und zwei Jahre danach wurde er Erstgekrönter.

Informativ die Texte, wie sich die meistgenannten Favoriten auf den Höhepunkt in Pratteln vorbereitet haben. Da ist von den Verletzungssorgen Christian Stuckis und der «eindrücklichen Stärke» Samuel Gigers und des späteren Schwingerkönigs Joel Wicki zu lesen.

Staudenmann Fabian kämpfte gegen Räbsamen Marcel im 5. Gang.

Das Wettkampfgeschehen wird von Gang zu Gang beschrieben: Überraschungen, Enttäuschungen, Besonderheiten. Der hochstehende Schlussgang ist minuziös nachgezeichnet, ein Porträt zu König Joel Wicki, dann der Empfang in seinem Wohnort Sörenberg. Und weshalb gelangte der Ersatz von «Magnus vom Schönenberg», dem Siegermuni, zum Einsatz?

Festumzug, Festbetrieb, Festakt

Das Herzstück des Festgeländes, die Schwingarena, wird als «Monument» bezeichnet. Schon zum 22. Mal baute die Spezialfirma Nüssli die Tribünen in sechseckiger Form, auf den 50'900 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz fanden. Eine Augenweide war auch der grossartige Gabentempel unter der Kuppel.

Esaf 2022: Mit Schwung und Herz

Friedrich Reinhardt Verlag, ISBN 978-3-7245-2579-0, 256 Seiten, ca. 46 Franken. Bild: zvg

Die Events vor und während des Fests sind reich bebildert: Musikkonzerte, Fahnenempfang, Festumzug, Festbetrieb sowie der Festakt mit Bundespräsident Ignazio Cassis. Ein paar der zahlreichen Hilfskräfte, ohne die ein Anlass in dieser Grösse undenkbar wäre, kommen zu Wort, Nebenschauplätze mit Hornussen und Steinstossen werden beleuchtet.

Nicht nur die Männer in Zwilchhosen stehen im Mittelpunkt, auch Besucherinnen und Besucher sind abgebildet. So unter anderem zwei Fans an den Seiten von Christian Stucki, dem Schwingerkönig von 2019. Dessen Beliebtheit war in Pratteln ungebrochen. Ein ausführlicher Teil mit Resultaten und Statistiken rundet die Lektüre ab. Esaf-Geschäftsführer Matthias Hubeli meint im Interview: «Wir haben gut abgeliefert.» Tatsächlich.

Alles nur geklaut: Prattler Lied ist abgekupfert Ein so grosses Publikum fand das Prattler Lied noch nie. Es wurde bei der Übergabe der Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands beim Prattler Schloss intoniert, am ersten Schwingfesttag, dem Freitag, 26. August. Gut möglich, dass sich unter den Zuschauern jemand aus dem Kanton Schaffhausen befand. Und sich fragte: Diese Melodie, die kenne ich doch? Die Person hätte recht gehabt: Das Prattler Lied ist eine Kopie. Das Original stammt aus Hallau bei Schaffhausen. Nur wusste das in Pratteln lange niemand. Heute beginnt das Prattler Lied mit den Zeilen:



Zwüsche Ärgolz und Lachmatt,

Schämpergflue und Rhy

Lyt mys Dorf bald wie ne Stadt,

schöner chönnts nid sy.



Früher tönte das anders. Der alte Text war ein Sammelsurium, das nicht wirklich einen Sinn ergab. Von einem dicken Wirt war etwa die Rede, von Lüt mit «Bäckli, rot wie Rose» und Stimmen «wie Musikdose». Auch wird Pratteln als «chlei Paris» betitelt. Oha! Anfang der 1950er-Jahre beschwerte sich ein Einheimischer über die Verse. Man müsse sich fragen, wie die Prattler dazu ­kämen, für so was ihren guten Namen herzugeben. Auch dem Verkehrs- und Verschönerungsverein waren die Strophen offenbar peinlich. Er rief dazu auf, Vorschläge für einen neuen Text einzusenden. Da kam heraus: Das Lied, dessen Ursprung unklar war, ist abgekupfert. Von Hallau. Das erklärt das «chlei Paris»: Das Hallauer Wappen ziert eine Bourbonenlilie, das Wahrzeichen der Stadt Paris. Eine Beschwerde muss Pratteln aber nicht fürchten. In ­Hallau ist niemand verärgert. Die Gemeindepräsidentin – sie heisst Nadja Hallauer – sagt zur bz, das Hallauerlied werde kaum noch gesungen. Und die Bezeichnung Klein-Paris sei auch für ihr Dorf mehr als schmeichelhaft. (bwi) Quelle: Hans Stohler: «Zum Prattler Lied». Baselbieter Heimatblätter, Band 19, 1954.

