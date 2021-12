Neues Buch: «Eusi Fasnecht» ist ein geballtes Werk

Neues Buch Keine Entschädigung für die ausgefallene Fasnacht, aber ein gewisser Ersatz: «Eusi Fasnecht» ist ein geballtes Werk Auf 350 Seiten wird Sissachs fünftägiger Ausnahmezustand in all seinen Facetten gezeigt. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Szene vom Umzug von 2019 (Räblüs und Räbäschränzer aus Wintersingen). Kenneth Nars

Ein neu erschienenes Fasnachtsbuch kann eine wegen Corona ausgefallene Fasnacht zwar nicht entschädigen. Aber ein gewisser Ersatz dafür ist es schon. Denn was das Herausgeber-Quartett mit «Eusi Fasnecht – An der Sissacher Fasnacht herrschen fünf Tage Ausnahmezustand» fertiggebracht hat, versetzt Fasnächtler wie Nicht-Fasnächtler in bares Erstaunen. Das Werk besticht durch Qualität, Vielseitigkeit, Struktur – und mit seinen fast 350 Seiten nicht zuletzt auch durch Quantität.