Biersommelier eröffnet Laden im Liestaler Stedtli

Neues Geschäft 700 Biere aus der Region und der Welt: Liestaler Biersommelier eröffnet Laden im Stedtli Ab Ende April hat Liestal ein Fachgeschäft für Hopfen und Malz. Otto van Gogh läutet den «Biertipp» gleich mit einem Festival ein, an dem regionale Brauereien vertreten sind. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab 29. April ist Otto van Goghs «Biertipp» an der Kanonengasse 3 offen. Kenneth Nars

Jahrelang hat Otto van Gogh nach dem richtigen Lokal für sein zukünftiges Geschäft gesucht – und im vergangenen Winter schon fast aufgegeben. Doch dann war plötzlich ein Laden an der Kanonengasse 3 in Liestal ausgeschrieben. «Ich habe mich sofort darauf gestürzt», sagt van Gogh. Am Freitag werden ihm die Schlüssel übergeben. Ende April eröffnet er den «Biertipp». Anbieten will er dort rund 700 Biere, von Produkten regionaler Mikrobrauereien bis hin zu internationalen Grössen.

Van Gogh ist seit fünf Jahren ausgebildeter Biersommelier. «Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, in die Gastroszene zu wechseln», berichtet er, «die Idee war eigentlich, ein Restaurant zu eröffnen.» Als er aber die Ausschreibung für den Kurs zum Biersommelier von Gastro Suisse sah, realisierte er, dass ihm dies viel besser entspricht.

Die Ausbildung beinhaltet theoretisches Wissen über Herstellung und Geschichte des Biers, wichtiger ist aber die Praxis: Es wird gelehrt, wie man gutes Bier erkennt, das passende Bier zu unterschiedlichen Speisen findet oder verschiedene Bierstile unterscheidet. Seine eigenen Favoriten, so van Gogh, seien hopfige Biere wie Pale Ales oder IPAs. Zwischendurch geniesst er auch ein Sauerbier.

Brauereien aus der Region und Foodtrucks am Festival

Nach den zwölf Kurstagen, die sich über drei Monate erstreckten, musste van Gogh ausserdem eine Prüfung ablegen. Sie bestand aus drei Teilen: eine Theorieprüfung, das Erstellen einer Bierkarte für ein fiktives Restaurant sowie der Ausschank. «Den letzten Teil habe ich vergeigt», sagt van Gogh und lacht. Zu viel Schaum sei im Glas gelandet.

Im «Biertipp» wird das aber kein Thema sein, denn anders als an der Prüfung serviert der Sommelier das Bier nicht vom Zapfhahn, sondern aus der Flasche oder der Dose. Ausschenken darf er die Biere nur zum Degustieren.

Für den 29. und 30. April jedoch hat sich van Gogh eine befristete Ausschankbewilligung besorgt. Am Freitag, dem 29., eröffnet er sein Geschäft. Am Samstag folgt sogleich die erste «Biertipp»-Veranstaltung: In der Kanonengasse organisiert van Gogh ein Bierfestival mit Brauereien aus der Region. Elf solche hätten bereits zugesagt, auch zwei Foodtrucks werden vor Ort sein.

«Ich wollte gleich mit einem Anlass anfangen, damit das Geschäft auch bekannt wird.»

Auch nach der Eröffnung wolle er versuchen, regelmässig Events durchzuführen. «Um auch attraktiv zu bleiben», meint er. Jede Woche soll ausserdem eine Brauerei im Zentrum des Geschäfts stehen.

Schlagzeug-Sabbatical ab Sommer

Wie viel Arbeit das Führen des Ladens und das Organisieren der Veranstaltungen in Anspruch nehmen wird, kann van Gogh noch nicht genau abschätzen. Bis zu den Sommerferien ist er weiter in seinem jetzigen Beruf tätig – er unterrichtet Schlagzeug an einer Musikschule. Danach folgt ein einjähriges Sabbatical.

Dieses hat van Gogh geplant, als er auf der Suche nach einem Standort in Liestal oder Basel nicht vorwärtsgekommen ist. «Entweder stimmte das Ambiente nicht, oder die Miete war nicht bezahlbar», sagt er dazu.

Das Sabbatical kommt nun aber, obwohl er den für ihn perfekten Ort gefunden hat, trotzdem gelegen.

«Ich nehme mir das Jahr, um zu lernen, wie viel Prozent ich für den Laden aufbringen muss.»

Je nach Ergebnis würde er Teilzeit zum Schlagzeug-Unterrichten zurückkehren. Auch will er sehen, wie gut der Laden funktionieren wird. Ein Fachgeschäft für Bier gibt es in Liestal bisher nicht. «Die Resonanz war bisher extrem gut», sagt Otto van Gogh.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen