Neues Gesetz Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten: So will Baselland die Rechte von Behinderten stärken Das Baselbieter Behindertenrechtegesetz sieht Verbesserungen vor: Bei der Bildung, der Kultur und der Mobilität. In Kraft treten soll es im Jahr 2024. Dimitri Hofer 20.08.2021, 05.00 Uhr

Bessere Bedingungen für Behinderte sieht das Gesetz auch im baulichen Bereich vor. Symbolbild: Keystone

Nach Basel-Stadt macht nun auch das Baselbiet vorwärts bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Seit wenigen Tagen befindet sich das neue Behindertenrechtegesetz in der Vernehmlassung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und zeigen, was sich ändern soll.

Ausgangspunkt des Gesetzes ist eine Verfassungsinitiative des Behindertenforums der Region Basel von 2017. Die Initiative hat zum Ziel, die Verfassungen der beiden Basel mit einer Passage zur Gleichstellung von Behinderten zu ergänzen. Statt die Gleichstellung jedoch in der Verfassung festzuschreiben, entschieden Basel-Stadt und Baselland, ein Behindertenrechtegesetz zu verabschieden. Im Stadtkanton trat das Gesetz bereits am 1. Januar 2021 in Kraft.

Nein. Im Gegensatz zum Gesetz aus der Stadt «werden ausschliesslich Kanton und Gemeinden verpflichtet, in proaktiver Weise behinderungsbedingte Nachteile, die sie in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit feststellen, mit angemessenen Fördermassnahmen anzugehen», heisst es in der Landratsvorlage zum Gesetz. Bei der Ausarbeitung hat man sich an Basel-Stadt orientiert. Das Baselbiet wäre der zweite Kanton der Schweiz, welcher eine solche Gesetzesgrundlage schafft.

Am Projekt waren alle fünf Direktionen, die Baselbieter Landeskanzlei sowie eine Vertretung der Gemeinden beteiligt. Der Behindertenverband beider Basel war ebenfalls involviert.

Die Massnahmen sind vielfältig. So soll die Gleichstellung von Behinderten etwa bei der Ausübung politischer Rechte, bei der Mobilität, bei der Bildung und bei der Kultur vorangetrieben werden.

Die Wahl- und Abstimmungsunterlagen sollen stärker an die Bedürfnisse von Behinderten angepasst sein. Schreibunfähige Stimmberechtigte erhalten bei der Unterzeichnung von kantonalen Initiativen und Referenden eine Stellvertretung. In der Landratsvorlage steht auch, dass «Erklärvideos erstellt werden sollen, um komplexe politische Sachverhalte für die Bürgerinnen und Bürger besser verständlich und zugänglich zu machen».

Für Menschen, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung den öffentlichen Verkehr nicht selbstständig nutzen können, subventioniert der Kanton Baselland schon jetzt Freizeitfahrten. Erst kürzlich bewilligte der Regierungsrat für die kommenden drei Jahre rund 4,5 Millionen Franken. Künftig sollen sich Fahrdienste und öffentlicher Verkehr zu einem aufeinander abgestimmten System ergänzen. Im Bereich der Arbeit will Baselland den Anteil von Kantonsangestellten mit Behinderung erhöhen. Gleichzeitig soll auch dem hindernisfreien Bauen ein grösserer Stellenwert beigemessen werden.

Die Lücken bei den Angeboten zur Unterstützung von besonderen Bildungsbedürfnissen auf der Sekundarstufe II sollen geschlossen werden. Die kantonalen kulturellen Institutionen fördern zudem die Inklusion von Menschen mit Behinderungen.

Für die Anpassung der Rechtsgrundlagen und die Umsetzung der Massnahmen rechnet der Kanton für 2024 und 2025 mit Ausgaben von gesamthaft 5 Millionen Franken. Knapp 4 Vollzeitstellen werden geschaffen.

«Grundsätzlich ist es gut, dass nach Basel-Stadt auch Baselland ein Behindertenrechtegesetz ausgearbeitet hat», sagt Marcel W. Buess, Präsident der Behindertenselbsthilfe IVB. Für eine inhaltliche Beurteilung sei es zu früh. Die Behindertenselbsthilfe und das Behindertenforum der Region Basel würden sich gegebenenfalls an der Vernehmlassung beteiligen. Er übt auch Kritik: «Wir hätten uns ein rascheres Vorgehen gewünscht. Basel-Stadt hat das Gesetz schon auf 2021 umgesetzt.»

Bis Ende November befindet sich das Gesetz in der Vernehmlassung. Im Jahr 2023 soll der Landrat das Gesetz verabschieden. Gemäss Fabienne Romanens, Mediensprecherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion erfolgt die «Inkraftsetzung durch den Regierungsrat idealerweise 2024».