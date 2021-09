Neues Modell In Binningen flimmert die Wahlwerbung bald über Bildschirme Plakatständer gelten als Auslaufmodell: Binningen setzt deshalb auf digitale Plakate vor Abstimmungen und Wahlen. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Solche Bilder könnten in Binningen bald Geschichte sein. Kenneth Nars

Seit bald zwei Jahren ist in Binningen das wilde Plakatieren vor Wahlen und Abstimmungen verboten. Was die Passanten meist freut, ist für die Parteien ein grosses Problem: Die gleichberechtigt an die Parteien verteilten Flächen auf den offiziellen Grossplakatständern haben eine lange Vorlaufzeit, satte neun Wochen vor dem Abstimmungstermin müssen die Plätze gebucht und eine Woche später schliesslich bereits die Plakate geliefert werden.

Mit diesen von der Plakatgesellschaft APG vorgegebenen Fristen wollen sich die Binninger Politiker nicht mehr abfinden. Quer durch alle Fraktionen wurde mit einer Motion gefordert, dass wie in Allschwil und Oberwil künftig in Binningen der eigene Werkhof die Logistik übernehmen soll. Die Hoffnung: grösstmögliche zeitliche Flexibilität und Autonomie. Die Anlieferung der Plakate soll künftig sechs bis sieben Wochen vor dem Abstimmungstermin stattfinden.

Der Gemeinderat widersprach nicht grundsätzlich, warnte aber, der Vertrag mit der APG habe eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten, ausserdem verfüge die Gemeindeverwaltung nicht so recht über professionelle Plakatierungsfertigkeiten. Der Gemeinderat erklärte:

«Das Aufziehen von Plakaten will gelernt sein.»

Ausstieg aus dem Vertrag war chancenlos

Die Grünen wollten explizit einen Ausstieg aus dem Vertrag mit der APG, unterlagen damit am Montag im Einwohnerrat aber deutlich. Die Mehrheit des Rats einigte sich dennoch generell auf einen schrittweisen Umstieg in eine digitale Plakatierungslösung. Nebst dem Erwerb von fünf konventionellen Plakatstellen für insgesamt 22500 Franken werden in Binningen bald auch digitale «Screens» für Wahlen und Abstimmungen werben.

Kosten sollten damit keine verbunden sein, ein externer Werbeanbieter soll die Bildschirme finanzieren und betreiben, jeweils vor den Abstimmungsterminen sollten die Bildschirme dann der Gemeinde «kostenneutral» zur Verfügung stehen. Die SVP verlangte einen Zusatz, wonach explizit keine zusätzlichen Kosten für die Gemeinde generiert werden dürften, drang damit aber nicht durch.

Gemeindepräsident Mike Keller betonte, für die Abstimmung vom kommenden November werde es noch nicht reichen, vermutlich aber per März 2022 soll das neue System mit den kürzeren Anlieferungszeiten für die konventionellen Plakate funktionieren. Welcher externe Dienstleister die Plakatierung dann vornimmt, ist noch offen.