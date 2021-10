Roger von Büren eröffnet ein neues Restaurant in Pratteln

Neues Restaurant in Pratteln Schwierige Jungs servieren Spitzen-Speisen Er hat den «Roten Bären» im Kleinbasler Rotlichtviertel auf die Landkarte der Gourmetgastronomie gesetzt. Nun nimmt Koch Roger von Büren ein spannendes Projekt in Angriff: In Pratteln eröffnet er demnächst gemeinsam mit Klienten aus dem Reinacher Erlenhof eine neue Edelbeiz. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Im Moment wird hier noch eingerichtet, doch am 20. Oktober ist es dann so weit: Erlenhof-Chef Pascal Brenner und Spitzenkoch Roger von Büren in ihrer neuen Edelbeiz, dem «Landhof» in Pratteln. Roland Schmid (8. Oktober 2021)

Roger von Büren hätte wohl noch Jahre so weitermachen können: Bis zum Ausbruch der Pandemie lief das Geschäft im «Roten Bären» wie geschmiert. Das Konzept, bei dem die Gäste nicht wie in anderen Gourmetlokalen die klassische Menüfolge von Vorspeisen und Hauptgängen serviert erhalten, sondern frei verschiedene Teller auf der Karte kombinieren können, hat voll eingeschlagen. Von Büren, Chefkoch des 2016 eröffneten Trendlokals mitten im Basler Rotlichtviertel, avancierte spätestens mit der Aufnahme in die Restaurant-Bibel «Gault & Millau» 2018 zum Shootingstar der hiesigen Gilde.

Der Spitzengastronom war einst selbst delinquent

Allerdings ist die Spitzengastronomie ein Hamsterrad. Von Büren fand im «Roten Bären» irgendwann keine Erfüllung mehr: «Ich wurde langweilig», räumt der 37-Jährige ein. Die Coronakrise habe ihn zum Nachdenken gebracht. Eine neue Herausforderung musste her, zugleich wollte von Büren, der mit seiner Partnerin seit Jahren in Liestal lebt, nicht weg aus der Region. Er griff im Sommer zum Telefon und rief beim Zentrum Erlenhof in Reinach an. Der Erlenhof ist eine der grössten Wohn- und Arbeitsintegrationsinstitutionen der Nordwestschweiz mit mittlerweile 300 Klienten und fast ebenso vielen Mitarbeitenden. Ein Böse-Buben-Heim, wie es früher etwas abschätzig hiess, ist es schon lange nicht mehr.

Von Büren fragte an, ob er in der Küche des Erlenhofs Jugendliche ausbilden könne. Dazu muss man wissen: Der heutige Spitzengastronom war einst selbst ein «böser Junge»: In seinen wilden Teenagerjahren kam er selbst einige Male mit dem Gesetz in Konflikt. Im Massnahmenzentrum Arxhof im Oberbaselbiet absolvierte er dann eine Kochlehre – das brachte die Wende in seinem Leben. «Und nun bin ich an einem Punkt, wo ich etwas zurückgeben möchte», sagt der gebürtige Solothurner.

Die Klienten sollen das Restaurant in Zukunft selber führen

Erlenhof-Chef Pascal Brenner war von der Anfrage begeistert – doch diese brachte ihn auf eine noch bessere Idee: Wie es der Zufall wollte, erwarb das Zentrum Erlenhof in jenen Wochen das ehemalige Biorestaurant Landhof in Pratteln. Im herrschaftlichen Haus vom Anfang des 20. Jahrhunderts wollte Brenner eine Wohngruppe für acht bis zehn Jugendliche einrichten. Die beiden modifizierten schliesslich die Pläne: Nun wird im Erdgeschoss ein Restaurant eingerichtet. Dieses wird von Büren gemeinsam mit jungen Klienten des Erlenhofs führen. Die Eröffnung ist für den 20. Oktober geplant.

Pascal Brenner erläutert die Philosophie des Lokals:

«Wir wollen Begegnungen ermöglichen und zeigen, dass unsere Klienten wie alle anderen Menschen ein gutes Stück unserer Gesellschaft sind.»

Von Büren will die Mitarbeitenden in seiner Küche nach dem Empowerment-Ansatz dazu ermutigen, Stück für Stück selber Verantwortung zu übernehmen. Auf diesem Weg sieht von Büren seine eigene Vergangenheit als Vorteil: «Ich kann mich womöglich besser als andere in die Gefühlslage und Bedürfnisse der Klienten hineinversetzen.»

Der neue «Landhof» kann und will nicht nur Gourmets ansprechen

Mit dem gastronomischen Konzept wagt von Büren einen Spagat: Der neue «Landhof» soll schon höhere Ansprüche erfüllen. Eine gewöhnliche Dorfbeiz würde der Philosophie nicht entsprechen. Solche gebe es zudem noch immer genug, sagt von Büren. Umgekehrt kann und will er nicht «nur» Gourmets ansprechen. In dem Lokal am Rande der Prattler Gewerbezone würde ein zu abgehobenes Gastrokonzept nicht funktionieren. Man werde über Mittag preisgünstige Menus anbieten, verspricht von Büren.

Regionale Küche mit globalem Touch: Spitzenkoch Roger von Büren will im «Landhof» eine anspruchsvolle und doch erschwingliche Küche anbieten. Roland Schmid

Basis der neuen «Landhof»-Küche sind einheimische Produkte: Ein möglichst grosser Teil des Gemüses wird vom Garten des Erlenhofs geliefert. Auch betreibt der Erlenhof eine Zucht Schottischer Hochlandrinder; von Büren will nach dem Mark-und-Bein-Ansatz mit dem ganzen Tier arbeiten. Dennoch wird in der Edelbeiz keine klassische Schweizer Kost geboten. Zwar kommt das Hauptprodukt jeweils aus der weiteren Region, dieses wird aber mit Geschmacksrichtungen aus anderen Küchen, etwa der asiatischen, verfeinert.

Das Ziel ist, dass die Klienten das Restaurant dereinst selber führen, fügt Erlenhof-Leiter Brenner an. Ob das mit diesem Konzept und an diesem Ort gelingt, ist nicht gewiss. Krisen und schwierige Situationen werde es geben, ist von Büren überzeugt.

«Es kann sein, dass wir letztlich keinen Erfolg haben werden. Doch das stellt für mich einen Teil der Herausforderung dar.»

Das ist womöglich der wichtigste Gedanke, den der Koch seinen jungen Mitarbeitenden auf den Weg gibt: Mache dich mit Freude und Hingabe an eine Aufgabe oder Arbeit. Tust du das, ist es auch nicht schlimm, wenn du scheiterst.