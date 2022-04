Die wichtigsten Fragen zum Innovationspark Uptown Basel

Neues Technologiezentrum Arlesheim bietet ein Zuhause für die Industrie von morgen – das müssen Sie über Uptown Basel wissen Unter dem Namen Uptown Basel wird Privatinvestor Thomas Staehelin in Arlesheim eine halbe Milliarde Franken in ein Kompetenzzentrum für neue Industrien investieren. Nach dem kürzlichen Ja der Gemeindeversammlung zum Quartierplan steht dem nichts mehr im Weg. Die bz klärt die wichtigsten Fragen rund um das Technologiezentrum mit nationaler Ausstrahlung. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

So wird das Schoren-Areal an der Bahnlinie zwischen Arlesheim und Münchenstein in einigen Jahren wohl aussehen. Visualisierung zVg

Uptown Basel wird im Gebiet Schoren auf Arlesheimer Boden an der Grenze zu Münchenstein entwickelt. Es besteht streng genommen aus zwei Arealen mit total knapp 70'000 Quadratmetern Grundfläche: Auf der einen Areal-Hälfte, die einst der Brown, Boveri & Cie. (BBC) gehörte, wurden jahrzehntelang Lokomotiven montiert.

Die Industrieanlagen wurden mit der Fusion von BBC und ABB im Jahr 1988 stillgelegt. Der Kanton Baselland kaufte das Areal 1994 und überliess es ab 2011 der Stamm Bau AG als Werkhof. 2016 wurde das Areal an Uptown Basel verkauft. Auf dieser Arealhälfte ist die Inwertsetzung bereits im Gang.

Zur Entwicklung der zweiten Arealhälfte weiter südlich, die Uptown später hinzugekauft hat, hat die Arlesheimer Gemeindeversammlung vor knapp zwei Wochen grünes Licht gegeben. Dort befindet sich an der Bahnlinie das PTT-Hochhaus aus dem Jahr 1972.

Zvg Uptown Basel

Dieses sowie benachbarte Gebäude werden abgerissen. Im Gebiet, wo im 19. Jahrhundert die erste Fabrik des Baselbiets stand, sollen Industriezweige der Zukunft angesiedelt werden – es findet also eine Re-Industrialisierung statt. Uptown Basel will sich hierzu mit Unternehmen und Gewerbe in der Nachbarschaft vernetzen – etwa mit der Primeo AG (vormals EBM).

Zu Ausrichtung und Bedeutung von Uptown Basel kursierten teilweise unzutreffende Beschreibungen. Ein gewöhnliches «Gewerbegebiet» ist es jedenfalls nicht. Uptown Basel versteht sich als Kompetenzzentrum für Technologiefirmen, die Promotoren reden von «Industrie 4.0», von den Bereichen Robotics, künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und modernen Mobilitätsformen. Ausnahmsweise stehen also bei einer grösseren Arealentwicklung in der Region nicht alleine die Life Sciences im Vordergrund.

Thomas Weber bei der Medienkonferenz zu Uptown Basel im September 2016. Kenneth Nars

Uptown Basel bietet ähnlich wie andere Technologieparks den Mietenden eine Grundinfrastruktur an wie die Gebäudehülle, die Energiezufuhr, Parkplätze, Verpflegungsmöglichkeiten etc. Ein grosses Gewicht wird auf den Mix der Mieterfirmen gelegt, damit ein stimulierendes Firmen-Ökosystem entsteht.

Uptown Basel sei mehr als ein Infrastrukturprojekt, findet der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber. Insgesamt sollen in den Komplex bis zu 100 Firmen einziehen und rund 2500 Arbeitsplätze angesiedelt werden.

Thomas Weber stellt klar: «Bei den Themen IT und Digitalisierung hat Basel im Vergleich zu Zürich oder dem Arc Lémanique Aufholbedarf.» Uptown Basel soll dazu beitragen, Talente in die Region zu bringen oder hier zu halten. Dazu sind Kooperationen mit der Universität Basel, der ETH sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz (etwa in der Quantentechnologie) aufgegleist.

Uptown Basel werde an der Schnittstelle von Forschung & Entwicklung sowie unternehmerischer Tätigkeit in den genannten Bereichen zum bedeutendsten Wirtschaftsgebiet in der Region, prophezeit Weber. Es ergänze sich mit den forschungsstarken und wertschöpfungsintensiven Life-Sciences-Clustern. Verwaltungsratspräsident Thomas Staehelin formuliert gar den Anspruch, dass man bis in zehn Jahren einen Nobelpreis auf das Areal holen wolle.

Ein Blick auf jene Mieter, die seit der offiziellen Eröffnung im vergangenen Sommer bereits eingezogen sind, dient als Orientierungshilfe: Als bisher wichtigste Ansiedlung darf jene des französischen IT- und Kommunikationstechnik-Konzerns Vinci mit den Axians und Actemium gelten. Dieser hat in Arlesheim sein europaweit erstes Cyber-Security-Center aufgebaut, das sich dem Kampf gegen Hackerinnen und Hacker verschrieben hat.

Zudem hat das Basler Medizinaltechnikunternehmen Straumann angekündigt, dass es in Arlesheim ein modernes Technologie- und Innovationszentrum aufbauen will. Hier sollen mittels 3D-Druck Kieferteile erstellt werden. Vor kurzem eingezogen ist das kalifornische Unternehmen Plug and Play, einer der weltweit grössten Start-up-Akzeleratoren. Es versteht sich als eine Art Start-up-Hebamme, die etablierten Unternehmen dabei hilft, ihre spezifischen technischen Probleme durch den Beizug passender Start-ups zu lösen.

Geplant sind insgesamt neun Gebäude, der kürzlich abgesegnete Quartierplan legte die Grundlage für die Bebauung des südlichen Teils. Die Höhe der Gebäude nimmt von West nach Ost (also von der Birs Richtung Bahnlinie) sowie von Nord nach Süd jeweils zu. Das höchste Gebäude ist demnach in der südöstlichsten Ecke geplant und soll bis zu 60 Meter hoch werden. Darin soll ein Dienstleistungszentrum für Life Sciences eingerichtet werden.

Bereits in Betrieb: Das Gebäude 1 von Uptown Basel wurde im Sommer 2021 eingeweiht und beherbergt bereits einige Mieter-Firmen. Zvg

Das Pioniergebäude 1 wurde vergangenen Sommer in Betrieb genommen und ist bereits von Mietfirmen bezogen. Laut Verwaltungsratspräsident Staehelin soll es nach dem Ja des Arlesheimer Souveräns nun auch mit den anderen Bauten zügig vorwärtsgehen. «Im Oktober 2027 sollen die meisten Gebäude bezugsbereit sein. Ich will die Fertigstellung noch erleben können», sagt der 75-Jährige. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt über 500 Millionen Franken.

«Uptown Basel soll keine Firmen-Wüste, sondern als durchgrüntes Areal mit vielen Freiflächen gestaltet werden», sagt Gemeindepräsident Markus Eigenmann. So werden knapp 200 Bäume neu gepflanzt, auch wird es eine Öffnung hin zur Birs geben. Verwaltungsratspräsident Staehelin verspricht, dass es «keine Mauer um das Gelände und keine Pforten geben wird.» Das Areal ist also öffentlich zugänglich und wird durch Fuss- und Velowege durchquert. Auch werde es in den Gebäuden öffentlich zugängliche Infrastruktur wie etwa Cafés geben.

«Es wird keine Mauer um das Gelände und keine Pforten geben», verspricht Verwaltungsratspräsident Thomas Staehelin. Juri Junkov

Zudem gibt es eine begrünte Dachterrasse auf dem eröffneten Bau 1. Punktuell seien dort auch öffentliche Veranstaltungen wie etwa ein Open-Air-Kino möglich, sagt Staehelin. Einschränkend fügt er aber an: «Einige Mieter haben Ansprüche an die Sicherheit, die wir selbstredend erfüllen.»

Der Quartierplan legt auch die Grundlage für eine neue Linienführung der Kantonsstrasse zwischen Arlesheim und Münchenstein. Laut Gemeindepräsident Markus Eigenmann ist langfristig auch eine Aufhebung des in der Landschaft auffälligen Sundgauerviadukts denkbar, das vom Autobahnanschluss Reinach-Nord das Gebiet erschliesst.

Thomas Staehelin, Anwalt und ehemaliger Präsident der Handelskammer beider Basel, tritt mit seiner Familie als Privatinvestor von Uptown auf. Für die Arealplanung ist der Reinacher Architekt und Arealentwickler Hans-Jörg Fankhauser beauftragt. Geschäftsführer von Uptown Basel ist der ehemalige Basler Regierungsrat Baschi Dürr (FDP).

Bis 2021 Basler Regierungsrat, nun Geschäftsführer von Uptown Basel: Baschi Dürr. Roland Schmid

Aus Sicht des Kantons sei dieses private Engagement ideal, sagt Volkswirtschaftsdirektor Weber: «Es braucht jemanden, der eine Vorleistung erbringt, ein grosses Netzwerk zur Wirtschaft hat und so das Areal attraktiv für Unternehmen macht», sagt Weber.

Private seien dazu in der Regel besser geeignet als der Staat. Die Standortförderung des Kantons Baselland unterstützt das Vorhaben durch Koordination mit den involvierten Fachstellen von Bund, Kanton und Gemeinde.

