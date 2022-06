Neumatt Laufen leistet sich einen neuen Werkhof – nach jahrelangem Flickwerk In der «Neumatt» finden Wischfahrzeuge und Schneepflüge eine neue Heimat. Der neue Werkhof war unbestritten, diskutiert wurde nur über den Zeitpunkt und die Verschuldung. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 17.06.2022, 15.55 Uhr

So soll der neue Werkhof der Stadt Laufen aussehen. Visualisierung: zvg Stadt Laufen

Am Schluss war es deutlich: Mit 65 gegen zehn Stimmen genehmigte die Laufener Gemeindeversammlung den Bau eines neuen Werkhofs in der «Neumatt». Damit können die drei bisherigen Standorte am Seidenweg, der Hinteren Gasse und am Birspark aufgehoben werden.

Alle drei Gebäude sind sanierungsbedürftig und weitere Ausbauten nicht möglich. Stadtrat Cédric Jeanbourquin stellte die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt: «Die Arbeitssicherheit ist mangelhaft und die Arbeitsplätze entsprechen nicht der Norm.» Neu könne alles aus einer Hand bedient werden und die Fahrten vom einen Standort zum anderen würden sich erübrigen. Er betonte, dass der Bau «kostengünstig und funktionell» sei. Wolfgang Borer pflichtete ihm als Präsident der Baukommission bei.

Laufnerinnen und Laufner wollen kein Spiel auf Zeit

Jeanbourquin verhehlte nicht, dass der Bau mit Fremdkapital in der Höhe von rund 5,4 Millionen Franken finanziert und jährliche Kosten von gerundet 400’000 Franken folgen würden. Das rief die Gegnerschaft auf den Plan. Statt um den neuen Werkhof, der sogar von den Opponenten als unbestritten bezeichnet wurde, stritt die Versammlung um Schulden, Finanzplanung und mögliche Alternativen.

Martin Meier warnte vor einer hohen Pro-Kopf-Verschuldung. Der Präsident der Finanzkommission ergänzte: «In der Finanzplanung sind für die nächsten Jahre weitere Investitionen vorgesehen.» Er forderte, in den nächsten Jahren Alternativen zu prüfen, und beantragte eine Zurückweisung des Geschäftes, die ihm der Souverän umgehend verwehrte.

Der geplante Werkhof, und wie er sich in die Umgebung einbettet. Visualisierung: zvg Stadt Laufen

«Das Spiel auf Zeit geht nicht auf», konterte Jeanbourquin. Der Stadtrat habe Mietmöglichkeiten und auch die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden geprüft. Alle Varianten mussten verworfen werden. Stadtpräsident Pascal Bolliger erinnerte daran, dass bereits Geld für das Land und die Planung ausgegeben wurde. Es folgte ein Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Gegnern. Unternehmer Alain Chevrolet meinte:

«Ich gebe Geld aus, aber ich habe auf der anderen Seite auch etwas.»

Man dürfe nicht nur die Zahlen ansehen, sondern müsse auch die Aufgaben im Blick haben. Ralph Jordi, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, konterte: «Gewisse Dinge können wir uns leisten, andere nicht. Es geht nicht gegen den Werkhof, sondern es ist der falsche Zeitpunkt.»

«Es ist immer der falsche Moment», sagte Alex Imhof. Der ehemalige Stadtpräsident warnte davor, die Investition auf die nächste Generation zu schieben.

Der neue Werkhof kostet jährlich 400'000 Franken

«Wie sollen die 400’000 Franken jedes Jahr bezahlt werden?», fragte der ehemalige Landrat Rolf Richterich. Bolliger und Jeanbourquin verwiesen auf die eingehenden Baurechtszinsen für die bisherigen Standorte und weniger Überstunden, die zusammengerechnet eine Viertelmillion ergeben sollen. Dazu kämen weitere Synergien im Betriebsablauf. Landrat Linard Candreia sieht den Werkhof als «eine Uraufgabe der Gemeinde» und forderte flüssig: «Das Schiff muss in den Hafen!» Richterich hielt mit aviatischer Sprache entgegen und sieht Laufen auf einem «Blindflug».

Der neue Werkhof soll direkt an der Felswand neben dem Steinbruch zu stehen kommen. Visualisierung: zvg Stadt Laufen

Jordi warnte in einem weiteren Votum vor Steuererhöhungen. Auch der ehemaligen Stadtpräsidentin Brigitte Bos fehlten genauere Angaben zu den erwarteten Einnahmen, aber «es ist mehr als Zeit, eine Lösung voranzubringen»! Bereits Ende der 90er-Jahre wurde erstmals ein Umzug thematisiert. Es wurden konkrete Standorte evaluiert, Mietangebote studiert und alles wieder verworfen, bis im September 2016 das Land in der «Neumatt» der Stadt zum Kauf angeboten wurde. Jeanbourquin will nun vorwärtsmachen und die Baueingabe bereits im August einreichen, damit das über 20-jährige «Providurium» Werkhof ein Ende findet.

Kleineres Minus – bessere Kontrolle gefordert Die Stadt Laufen weist für 2021 einen Verlust von rund 674’000 Franken aus. Das ist um die Hälfte besser als das budgetierte Minus von 1,4 Millionen Franken. Gleichzeitig hat Laufen seine Bruttoverschuldung um 1 Million auf 30 Millionen Franken gesenkt. 2022 zahlt Laufen weitere 3 Millionen Franken zurück. Das Eigenkapital beträgt nun 5,76 Millionen Franken. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission empfahl die Rechnung zwar zur Annahme, mahnte den Stadtrat gleichzeitig, die internen Kontrollen weiter auszubauen.

