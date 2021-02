Neustart Gastro-Profi übernimmt das Laufner Traditionslokal Zemp – und will viel verändern Rudi Stroppa, der langjährige Gastgeber des «Röschenzerhofes», wechselt in die Nachbargemeinde. Gemeinsam mit seinem Küchenchef hat er die Bäckerei und Restaurant Zemp im Laufner Stedtli übernommen. Die beiden wollen im krisengeschüttelten Lokal auf italienische Spezialitäten setzen. Dimitri Hofer 06.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Bäckerei und Restaurant Zemp soll neuer Wind einkehren.

Bild: Kenneth Nars/DIV

Er macht sich keine Illusionen: «Das Image des Lokals ist bei null», sagt Rudi Stroppa. Der Österreicher spricht damit auf die vielen Wirtewechsel der vergangenen Jahre an. Der Ruf der Bäckerei und Restaurant Zemp in der Altstadt von Laufen, einst in der Region eine beliebte Adresse, hat stark gelitten.

Trotz des lädierten Ansehens versucht der 51-Jährige als Gastgeber zusammen mit seinem Küchenchef Simon Dörflinger, im traditionsreichen Betrieb einen Neuanfang. Zusammen verliessen die beiden das Restaurant Röschenzerhof in Röschenz, den Stroppa in den letzten Jahren zu einer renommierten gutbürgerlichen Beiz mit Anspruch aufgebaut hat.

Die neuen Betreiber wollen auf Italianità setzen

Seit Anfang Jahr sind sie in Laufen tätig und werden vieles verändern. «Wir haben vor, das Lokal stark umzubauen und setzen auf eine kleine, italienisch angehauchte Karte mit hausgemachter Pasta», sagt Rudi Stroppa. Solche kann man bereits zum Mitnehmen kaufen. Der krisengeschüttelte Betrieb soll wieder zu einem Treffpunkt für die Bevölkerung werden.

Eine Bäckerei mit angegliedertem Café soll das Traditionslokal jedoch auch weiterhin sein. «Wir möchten uns dort auf Patisserie fokussieren», so der Steier, der vor seiner Zeit im Restaurant Röschenzerhof während 16 Jahren im ehemaligen Restaurant Piccobello am Basler Rheinufer tätig gewesen war. Seine österreichische Herkunft schlägt sich unter anderem im Apfelstrudel nieder, der derzeit in der Auslage der Bäckerei zu finden ist. Aber natürlich werde es auch die Erdbeertorten, für die das Lokal einst in der Region bekannt war, weiterhin geben.

Restaurant Röschenzerhof hat ein neues Konzept

Mit ihrem neuen Konzept stehen die Chancen nicht schlecht, dass Stroppa und Dörflinger die Bäckerei und Restaurant Zemp zurück auf die Erfolgsspur zurückführen können. «Wir hoffen, dass wir im März wieder Gäste empfangen dürfen», sagt Rudi Stroppa. Beim Engagement der beiden handelt es sich um ein weiteres Kapitel in der ereignisreichen Geschichte des Betriebs im Stedtli. Immer wieder kam es zu erfolglosen Neueröffnungen. Im Jahr 2020 verkaufte die Familie Zemp die Liegenschaft an die Terraluk Immobilien AG.

Das Restaurant Röschenzerhof hat seit dem Abgang von Stroppa im vergangenen Frühling einen neuen Geschäftsführer: den Elsässer Ausone Isler. Das Restaurant im Röschenzer Dorfkern setzt seither stärker als zuvor auf regionale Produzenten. «Wir sind im Guten auseinandergegangen», betont Stroppa. Nur wenige Kilometer von seiner einstigen Wirkungsstätte entfernt hat er in den kommenden Monaten grosse Pläne.