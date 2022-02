Neuwiller/Allschwil Deponie Roemisloch: Chemie-Vertreter sehen keinen Handlungsbedarf Von der sanierten Chemiemüll-Deponie Roemisloch in Neuwiller bei Allschwil gehe keine Gefahr für Mensch und Umwelt aus, sagt die GI DRB, die BASF, Novartis und Syngenta vertritt. Sie widerspricht damit der Gemeinde Allschwil, die nach eigenen Messungen Alarm schlug. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 03.02.2022, 12.01 Uhr

Im Gebiet Roemisloch (F), nahe der Schweizer Grenze, lagerte auch die Basler Chemie Abfälle ab. 2011 und 2012 wurde die Deponie saniert. zvg GI DRB

Die Mitteilungen waren von einer Deutlichkeit, wie man sie von behördlicher Seite selten antrifft. Mehrfach berichtete die Gemeinde Allschwil im vergangenen Jahr davon, bei Messungen im Neuwillerbach, gleich unterhalb der Grenze Schweiz-Frankreich, habe man Schadstoffe in gefährlichen Konzentrationen gefunden. Das weise darauf hin, dass die frühere Chemiemüll-Deponie Roemisloch in Neuwiller (F) offensichtlich nicht korrekt saniert worden sei.

Dem widerspricht die für die Sanierung zuständige Organisation GI DRB (Groupement d'inérêts pour la sécurité des écharges de la Région Bâle). Es bestehe keine Gefahr für Mensch und Umwelt, gaben Vertreter der GI DRB am Donnerstagvormittag an einer Medienkonferenz in Basel bekannt. Das hätten eigene Messungen von Grund- und Oberflächenwasser gezeigt. Deshalb bestehe auch kein Handlungsbedarf. Das decke sich mit den Einschätzung der zuständigen Behörden in Frankreich, aber auch in der Schweiz.

Allschwil hatte woanders gemessen

Die GI DRB gab eigene Messungen in Auftrag. Gesucht wurde nach drei Stoffen, unter anderem nach Benzidin, welches die Gemeinde Allschwil in ihren Berichten hervorgehoben hatte. Die GI DRB kommt zum Fazit: «Die Werte lagen unter dem Bestimmungsgrenze von einem Nanogramm pro Liter. Das heisst von weniger als einem Milliardstel Gramm pro Liter.» Die untersuchten Substanzen seien im Neuwillerbach und im Mülibach nicht nachweisbar gewesen; die französischen Vergleichswerte für Benzidin seien im Neuwillerbach unterschritten.

Die Vertreter der GI DRB zweifelten in ihren Ausführungen die Korrektheit der Analysen, die Allschwil in Auftrag gegeben hatte, nicht an. Doch es seien «falsche Rückschlüsse» gezogen worden: «Aus der Anzahl der gefundenen Substanzen kann allein keine potenzielle Gefährdung abgeleitet werden», hält die GI DRB fest. Auch sei es üblich und kaum zu verhindern, dass bei sanierten Deponien noch Stoffe in kleinen Konzentrationen im Untergrund vorhanden seien und nach und nach austreten würden.

«Eine Sanierung auf null Kontamination und null Austritt – das kommt praktisch nie vor», sagte Altlasten-Experte Klaus Schnell.« Sie werden kaum je in der Lage sein, dass zu bewerkstelligen, und das wäre auch nicht verhältnismässig. Der Schaden für die Umwelt wäre womöglich sogar grösser als der Nutzen der Massnahme.»

Die unterschiedlichen Messergebnisse, welche die Gemeinde Allschwil und die GI DRB anführen, rührten von anderen Messorten her, wie Schnell erläuterte. So habe Allschwil unter anderem direkt beim Roemislochbach messen lassen, die DI GRB hingegen beim Neuwillerbach, der ab der Landesgrenze Mülibach, in Allschwil selber auch Dorfbach heisst.

Rot verfärbtes Wasser wegen Eisenoxid

Der Roemislochbach führe aber in der Regel nur nach Regen Wasser, sagte Schnell, und da sei es auch zu erwarten, dass Stoffe der früheren Deponie verfrachtet werden könnten. Die Konzentrationen seien aber äusserst gering und würden im Verlauf der Zeit noch weiter sinken.

Rötlich-brauner Roemislochbach. zvg Gem. Allschwil

In den Mitteilungen der Gemeinde Allschwil war ein Foto mit rötlich verfärbtem Wasser zu sehen, gleich bei einer Grundwassermessstelle im Roemislochbach, unmittelbar neben dem früheren Deponiekörper. Das sei wohl auf im Wasser enthaltenes Eisen zurückzuführen, sagte Schnell. Es oxidiere, wenn es an die Oberfläche gelange, bei Kontakt mit Sauerstoff und nehme eine rötlich-braune Färbung an. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt gehe davon aber keine aus.

Die frühere Deponie Roemisloch wurde in den 1950er und 1960er-Jahren auch von Basler Chemiefirmen als Ablagerungsort für Abfälle genutzt. Die GI DRG liess die Deponie in den Jahren 2011 und 2012 sanieren: Der Deponiekörper wurde abgetragen und das Material entsorgt. Trägerfirmen der GI DRG sind BASF, Novartis und Syngenta.

Die Sanierung, die laut GI DRG rund sieben Millionen Euro kostete, sei auf freiwilliger Basis erfolgt. Das Nachsorgemonitoring habe gezeigt, sagten die GI DRG-Vertreter, dass die Massnahme erfolgreich gewesen sei. Die Behörden beider Länder bekräftigten dies, auch die nun erfolgten Messungen seien nicht auf Anweisung der jeweiligen Ämter, sondern freiwillig erfolgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen