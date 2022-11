Notbremsung Busfahrer bremst – Passagierin fliegt: Immer wieder stürzen Fahrgäste im öffentlichen Verkehr Stürze in Linienbussen sind fast nicht zu vermeiden, auch wenn die regionalen Transportunternehmen Schulungen anbieten und Fahrgäste sensibilisieren. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 24.11.2022, 17.27 Uhr

Vielleicht hat auch es auch diese Buschauffeurin der BLT schon erlebt. Eine Notbremsung, während derer im Fahrgastraum ein Passagier gestürzt ist. Archivbild: Juri Junkov

Tritt ein Busfahrer auf die Bremse seines Fahrzeuges, kann das im Fahrgastraum fatale Folgen haben. Eine Buspassagierin wurde am Montagabend in Sissach durch eine Trennscheibe im Bus geschleudert, als der Chauffeur eine Notbremsung vollziehen musste. «Bei einem solchen Ereignis wirken Kräfte, da haben sie fast keine Chance, sich festzuhalten», sagt Simon Dürrenberger, Leiter Markt der Autobus AG Liestal (AAGL). Trotzdem sollen sich Fahrgäste festhalten, am besten sei, den Arm um die Stange zu schlingen.