Nünichlingler Mit Glocken die Dämonen und das Virus aus dem Oberbaselbiet vertreiben Die Nünichlingler ziehen am Heiligabend erneut durch Oberbaselbieter Dörfer. Diesmal wieder im üblichen Rahmen. Was hat es auf sich mit diesem Brauch? Simon Tschopp 23.12.2021, 05.00 Uhr

Die Ziefner Nünichlingler. Team Schwarz (24.12.2018)

Morgen Freitag um 21 Uhr gehen in Ziefen die Lichter aus. Mehrere Dutzend in Schwarz gekleidete Männer mit Glocken um den Hals und in teils meterhohen Zylindern ziehen auf der traditionellen Route durchs Dorf. Angeführt vom Besenmann mit weissem Bart und Stange, die mit einem russigen Lappen versehen ist.

Neue Route in Arboldswil, 2G-Regel in Sissach

Trotz der nach wie vor wütenden Coronapandemie kann der Anlass morgen Abend wie üblich durchgeführt werden, war am Mittwoch aus Ziefen zu erfahren. Auch in Arboldswil und – mit Abstrichen – in Sissach ist dies der Fall. In Arboldswil findet der etwa 30-minütige Umzug auf einer neuen Strecke statt. Laut der Sissacher Gemeindeverwaltung wird das Nünichlingle im Bezirkshauptort heuer nach der 2G-Regel und mit Schutzmaske abgehalten werden müssen. Dort sind es ein paar junge Burschen, die ohne vorgegebene Route unterwegs sind.

Für Heiligabend 2020 liessen sich die Arboldswiler und Ziefner spezielle Varianten einfallen, um die damaligen Coronamassnahmen einhalten zu können. Auf dem Berg schellten Nünichlingler und Einwohner mit einer Glocke vor dem eigenen Haus ab dem neunten Schlag während einer Viertelstunde. Im Tal begaben sich Kleingruppen mit maximal fünf Personen auf Nebenstrassen durchs Dorf. Rund eine halbe Stunde lang machten sich 30 Personen lautstark bemerkbar. Die Chlingler kapitulierten nicht vor dem Virus – im Gegenteil: Sie sagten ihm den Kampf an – wie jedes Jahr auch den Geistern.

«Magische Ziefner Nünichlingler» als Buch

Zur Bedeutung dieses Brauchs existieren mehrere Erklärungen. Der heute 83-jährige Ziefner Dorfhistoriker Franz Stohler, einst ein aktiver Chlingler, hat 2008 das Buch «Magische Ziefner Nünichlingler» herausgegeben. Darin schreibt er:

«Die Anfänge der Nünichlingler dürften bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Der Brauch wird mit Glaube und Aberglaube, aber auch mit Geistern und Dämonen in Verbindung gebracht.»

Unbekannt sei, wie der Name «Nünichlingler» entstanden ist. Die Bezeichnung gehe vermutlich zurück auf Nona, die Neunte, eine Schicksalsgöttin oder Geburtshelferin.

Der Ziefner Brauch ist 1834 erstmals schriftlich erwähnt, vor etwa 100 Jahren hat sich ein geordneter Umzug gebildet.

«Es gibt keinen anderen Winterlärmbrauch in der Schweiz, der so nahe an der Wintersonnenwende liegt wie die Ziefner Nünichlingler.»

Der Brauch habe also etwas mit einem alten Sonnenkult zu tun, hält Stohler in seinem Werk weiter fest.

2011 wurde das Nünichlingle mit sechs weiteren Baselbieter Traditionen und Bräuchen in die «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz» aufgenommen. Damit wird die Unesco-Konvention zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes umgesetzt.

Der «Malaga» und seine Folgen

Nach dem Chlingle geht's für einen Teil der Ziefner Aktiven weiter im Restaurant Tanne mit gemütlichem Beisammensein bis in die frühen Morgenstunden des Weihnachtstages. In der Dorfbeiz wurde früher noch ausgiebig dem traditionellen Chlinglerwein Malaga gehuldigt – mit bekannten Folgen: Schon mancher Nünichlingler nahm zur Glocke auch noch einen Kater mit nach Hause.

