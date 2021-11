Nunningerberg In die Fotofalle getappt: Vor dem Baselbiet war der Wolf schon im Thierstein Das Raubtier wurde zuerst im Schwarzbubenland festgehalten. Was bedeutet seine Präsenz für die Region? Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 30.11.2021, 18.08 Uhr

Etwas unscharf, aber klar erkennbar: der Wolf am Nunningerberg. zvg

Eine Woche nach der Rückkehr des Wolfes ins Baselbiet kursiert ein weiteres Bild. Leicht unscharf und doch gut zu erkennen: ein Wolf, der durch das Dickicht des Nunningerberg streift. Das Raubtier ist im Grossraum Nunningen-Meltingen in eine Fotofalle getappt. Ist der Zeglinger Wolf jetzt im Schwarzbubenland?

Nein, denn das Foto wurde bereits am 12. November aufgenommen – noch vor der Baselbieter-Sichtung. Dass das Bild erst diese Woche auftaucht, ist darauf zurückzuführen, dass die SIM-Karten nicht permanent kontrolliert würden, sagt Mark Struch vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons Solothurn. «Es gab zwar schon vermehrt Beobachtungen von hundeartigen Raubtieren, welche jedoch nicht eindeutig als Wolf identifiziert werden konnten. Die Beobachtung vom 12. November ist die erste offiziell bestätigte im Schwarzbubenland», sagt er.

Wer darauf hofft, künftig auf dem Nunningerberg einen Blick auf das Raubtier zu erhaschen, muss enttäuscht werden. Struch sagt:

«Das Tier ist mit grosser Wahrscheinlichkeit weitergezogen.»

Wölfe können in kurzer Zeit lange Strecken hinter sich legen – bis zu 50 Kilometern in einer Nacht. Die knapp 35 Kilometer zwischen dem Nunningerberg und Zeglingen wären also ein Kinderspiel. «Es ist möglich, dass es derselbe Wolf ist», sagt er. Zeitlich würde es passen. Eine weitere Sichtung deutet jedoch darauf hin, dass zwei oder sogar drei Wölfe durch die Region gezogen sind. Vergangene Woche wurde auch im solothurnischen Eppenberg-Wöschnau eine Sichtung bestätigt. «Ein anderer Wolf», sagt Struch. Denn der Wolf im Schwarzbubenland sei kleiner als sein Artgenosse.

Baselbiet ist für den Wolf wohl nur eine Wanderroute in den Jura

Um zu sehen, ob sich die Vermutungen bewahrhaften, arbeitet der Kanton Solothurn mit Kora, einer Stiftung für Wildtiermanagent in der Schweiz, zusammen. Diese ist für das Wolf-Monitoring im Land zuständig. Hierfür sammelt der Kanton Solothurn gegebenenfalls auch DNA-Proben. Mark Struch sagt:

«Eine Möglichkeit, die DNA des Tieres zu finden, ist natürlich die Speichelprobe bei einem Nutztierriss.»

Aber auch eine Kotprobe, ein Bluttropfen oder Haar lassen sich auf DNA-Spuren untersuchen. Dass in den vergangenen Wochen vermehrt Wölfe gesichtet wurden, liege wohl daran, dass Jungwölfe nach ein bis zwei Jahren beim Rudel losziehen, um ihr eigenes Revier zu finden. «Für Nachwuchs ist definitiv gesorgt», sagt Struch. Zurzeit befinden sich in der Schweiz fünfzehn Wolfsrudel mit 137 nachgewiesenen Wölfen.

Er wurde vergangene Woche in Zeglingen gesichtet – der erste bestätigte Wolf im Baselbiet. Amt für Wald beider Basel

Bei einem Wurf bringt eine Wölfin im April bis Mai vier bis sieben Junge zur Welt. Die meisten Schweizer Wölfe stammen aus der westalpinen Population, die sich aus der italienischen Population gebildet hat. «Dasselbe gilt höchstwahrscheinlich für die gesichteten Tiere. Sicher weiss man dies aber erst, wenn DNA-Proben ausgewertet sind», sagt Kora-Wolfexperte Ralph Manz. Auch er nimmt an, dass die Wölfe bloss auf der Durchreise sind. Denn im Moment leben die Tiere in den Alpen und im Jura – das werde sich auch nicht schnell ändern. «Wir gehen nicht davon aus, dass der biologisch mögliche Lebensraum für Wölfe in der Schweiz komplett besiedelt wird.» Da stünden der Kanton Baselland und das Schwarzbubenland nicht zuoberst auf der Liste. Ob das Baselbiet je mehr als eine Wanderroute in den Jura wird, bleibt offen.

