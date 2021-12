Nutzungsstrategie Waldenburg will wohlige Wärme Im Stedtli ist ein Wärmeverbund geplant, der mit einheimischem Holz betrieben werden soll. Wenn sich genügend Interessierte melden, wird er 2024 in Betrieb genommen. Simon Tschopp 20.12.2021, 05.00 Uhr

Für Waldenburgs Stadtkern steht ein Wärmeverbund zur Diskussion. Kenneth Nars (Archiv)

Der 1120 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Hauptort des Bezirks Waldenburg hat sich eine Nutzungsstrategie zurechtgelegt. Eine der vorgesehenen Massnahmen ist, den Adelberg im Herzen des Stedtli aufzuwerten.

Dies soll mit einem Wärmeverbund geschehen, den die Gemeinde Waldenburg in Zusammenarbeit mit der Elektra Baselland (EBL) realisieren möchte und der ein grosser Teil des Stedtli mit erneuerbarer Energie für Heizung und Warmwasser versorgen könnte. Personen, die im vorgegebenen Perimeter Gebäude besitzen und an einem Anschluss interessiert sind, werden aufgefordert, sich zu melden.

Bis Frühling fällt der definitive Entscheid

Auf dem Waldenburger Schulareal betreibt die EBL bereits einen kleinen Wärmeverbund mit einer Holzschnitzelfeuerung, die in den kommenden Jahren ersetzt werden muss. Deshalb ist die Idee entstanden, mit einem grösseren Wärmeverbund die bestehende Anlage zu ersetzen. Der Gemeinderat lässt verlauten:

«Eine durch die EBL in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat klar gezeigt, dass in Waldenburg grosses Potenzial für einen Wärmeverbund besteht.»

Das Projekt erfordert jedoch, dass neben der Gemeinde, die zur Turnhalle künftig auch die Kirche via Fernwärme beheizen will, genügend weitere Hauseigentümer für einen Anschluss gewonnen werden können. Bis nächsten Frühling will die Elektra Baselland definitiv entscheiden, ob sie das Vorhaben umsetzt. Ziel ist, den Wärmeverbund Waldenburg im Jahr 2024 in Betrieb zu nehmen.

Dafür ist der Bau einer neuen Wärmezentrale samt Verteilnetz für die Fernwärme nötig. Die im Boden verlegten Leitungen transportieren das aufgewärmte Wasser im Zentrum von Waldenburg via Hausanschluss zu den Kunden. Die EBL übernimmt als Vertragspartnerin die Planung, Finanzierung und den Betrieb. Auf dem Areal der Firma Tschudin + Heid wird die Heizzentrale in bestehenden Räumen gebaut. Eine Holzfeuerung, die mit einheimischen Schnitzeln aus regionalen Wäldern gespeist wird, erzeugt die Wärme. Das mache einen Wärmeverbund auch für hiesige Forstbetriebe interessant, ist die Waldenburger Exekutive überzeugt.

Mehrere Heizkessel, diverse Energieträger

Während die Betreiberin EBL in die Heizungsanlage und das Verteilnetz des Wärmeverbunds investiert, «entstehen auf der Seite der Hausbesitzer nur kleine Investitionen». Die Zentrale verfügt über mehrere Heizkessel und ist auf unterschiedliche Energieträger ausgelegt. Dadurch sei die Wärmeversorgung rund um die Uhr sichergestellt.