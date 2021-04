Oberbaselbiet Altersregionen: Darum kehrt Wittinsburg dem oberen Homburgertal den Rücken Ob Feuerwehr, Kreisschule, Forst und Wasserverbund: Überall macht Wittinsburg bei den Projekten des oberen Homburgertals mit. Die kleinste Altersversorgungsregion des Kantons aber ist der Gemeinde zu klein. Hier hält sie zum restlichen Oberbaselbiet. Michael Nittnaus 26.04.2021, 05.00 Uhr

Wittinsburg zählt zum oberen Homburgertal, sprang – anders als die fünf anderen Talgemeinden – bei der Altersregion Oberbaselbiet aber nicht ab. Bild: Gerry Thönen

Im Oberbaselbiet hat sich eine kleine Insel abtrünniger Gemeinden gebildet, die lieber ihr eigenes Süppchen kochen. Sie wollen nicht im Verbund mit den 26 anderen Gemeinden eine vom Baselbieter Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) vorgeschriebene Versorgungsregion bilden, sondern eine eigene gründen. Es sind dies Läufelfingen, Häfelfingen, Buckten, Känerkinden und Rümlingen – sprich das ganze obere Homburgertal.

Wobei: Eine Gemeinde fehlt. Wittinsburg hat sich entschieden, bei der viel grösseren Altersregion Oberbaselbiet mitzumachen, die das obere Homburgertal fast vollständig umschliesst. Dabei ist die 430-Seelen-Gemeinde sonst immer an Bord, wenn es im Tal um Zusammenarbeit geht: bei der Feuerwehr, der Kreisschule, dem Forstrevier oder der Wasserversorgung. Und auch beim Thema Altersversorgung spannt man beim Spitexverein und der Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge oberes Homburgertal zusammen.

Fünf Gemeinden stiegen mitten im Prozess aus

Wieso lässt Wittinsburg plötzlich sein Tal links liegen? «Das ist eine Frage der Optik», sagt Gemeindepräsidentin Caroline Zürcher. «Aus unserer Sicht scheren nicht wir aus, sondern die fünf anderen Gemeinden.» Tatsächlich waren vergangenes Jahr noch alle 31 Gemeinden bei den Planungen zur Versorgungsregion Oberbaselbiet dabei. Erst Ende Januar fällten die Gemeinderäte der fünf Gemeinden den Entscheid, auszusteigen.

Caroline Zürcher, Gemeindepräsidentin von Wittinsburg. Bild: zvg

Knackpunkt war eine 72-seitige Studie der Metron Raumentwicklung AG aus Brugg. Diese kam zum Schluss, dass das APG am besten umgesetzt werden könne, wenn alle 31 Gemeinden zusammenspannen. Für die fünf Ortschaften des oberen Homburgertals ein zu grosser, zu träger Verband. Nicht so für Zürcher:

«Ich kann diese Haltung nicht teilen. Kleine Gemeinden, die sich in einer grösseren Region solidarisieren, sind stärker und haben beim Kanton mehr Einfluss.»

Ganz konkret sei sie überzeugt, dass die ältere, hilfsbedürftige Bevölkerung besser in einer grösseren Region bedarfsgerecht und hochwertig betreut werden könne.

Leistungsvereinbarungen auch über die Region hinaus

Zürcher verweist auch auf den Kanton, der Versorgungsregionen mit mindestens 15'000 Einwohnern empfiehlt. Die fünf Gemeinden kommen auf 3000. Dass Wittinsburg offener für grössere Zusammenarbeit ist, zeigte auch schon der Beschluss der Gemeindeversammlung Ende 2018, dem Verein «Region Oberbaselbiet» (ROB) beizutreten, dem 22 Gemeinden angehören. Ihm wurde auch – von allen 31 Gemeinden – die Federführung beim Projekt der Altersregionen übertragen.

Dass so spät im Prozess Gemeinden absprangen, nimmt ROB-Geschäftsführer Gerry Thönen «emotionslos zur Kenntnis», wie er auf Anfrage sagt. «Ich respektiere ihre Haltung, die Frage ist aber, ob eine Kleinstregion für die Bevölkerung das beste ist.» Für die Altersregion Oberbaselbiet problematischer wären Abgänge von einzelnen, verstreut liegenden Gemeinden gewesen, doch so bleibe es ein zusammenhängendes Gebiet, so Thönen. Ausserdem schreibe das APG sowieso vor, dass die neun Baselbieter Versorgungsregionen die Angebote der angrenzenden Gemeinden berücksichtigen müssen.

Darauf legt auch die Wittinsburger Gemeindepräsidentin Zürcher grossen Wert:

«Die Wittinsburger können weiterhin ins Altersheim nach Läufelfingen oder die hiesige Spitex nutzen.»

Entsprechende Leistungsvereinbarungen würden abgeschlossen. Überhaupt hat Zürcher keine Angst, dass die getrennten Wege bei der Altersversorgung die Zusammenarbeit in den vielen anderen Bereichen stören könnten. Sie ist überzeugt: «Es zieht sich kein Graben durch unser Tal.»