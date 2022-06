Oberdorf Pleiten, Pech und Pannen: Drei Männer nach brutalem Überfall auf Poststelle vor Gericht Drei Männer überfallen Ende 2020 eine Post in Oberdorf. Schon bei den Vorbereitungen läuft vieles schief. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 13.06.2022, 19.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das in Brand gesetzte Fluchtfahrzeug. Baselbieter Polizei

Der Überfall war brutal, und er dauerte fast eine halbe Stunde: Zwei Männer mit Sturmmasken schlugen und fesselten an einem Samstag Morgen im November 2020 in der Post in Oberdorf einen Angestellten. Kurz darauf überfielen sie eine weitere Mitarbeiterin und wollten sie mit vorgehaltener Pistole zwingen, den Tresor zu öffnen. Doch der Tresor liess sich zu jener Zeit noch gar nicht öffnen, die Männer verloren irgendwann die Geduld und flüchteten schliesslich mit rund 25'000 Franken Bargeld aus den Kassenschubladen. In der Nacht zuvor hatten sie ein Gitter auf der Rückseite der Post aufgeschweisst, so waren sie frühmorgens unbemerkt in das Gebäude gelangt.

Bereits die Vorbereitung des Raubüberfalles war eine Ansammlung von Pleiten, Pech und Pannen: Die Männer klauten auf der grossen SBB-Bau­stelle in Liestal zwei Gasflaschen zum Schweissen, diese stellten sich aber bald als zu schwer und daher unhandlich heraus. Daraufhin holten sie sich bei einer Firma in Pratteln zwei kleinere Gasflaschen, um wiederum feststellen zu müssen, dass man nicht über das pas­sende Verbindungsstück zum Schweissgerät verfügte. Kein Fachgeschäft der Region konnte den Hobbyschweissern weiterhelfen, sodass sich einer der Männer schliesslich eine passende Gasflasche von seinem Bruder ausleihen musste.

Zuerst Fiat, dann Subaru, schliesslich Lieferwagen

Ein Autodiebstahl für ein vorgesehenes Fluchtfahrzeug in Hölstein ging ebenfalls schief, weil das mitgebrachte Spezialwerkzeug zum Starten eines Fiat Panda im Zündschloss kurzerhand abbrach. Schliesslich klaute man bei einer benachbarten Garage einen Subaru. Nach dem Überfall fuhren die Männer damit zum nahegelegenen Schützenhaus und setzten den Wagen in Brand. Zuvor hatten sie ein paar Meter weiter einen ausgeliehenen Lieferwagen einer lokalen Baufirma abgestellt, er diente an jenem Morgen als unauffälliges, definitives Fluchtfahrzeug.

Erfolgreich war das Eindringen in die Post: Gegen drei Uhr nachts schweissten die Männer ein Gitter an der Rückseite des Gebäudes auf, um später im Innern auf die Mitarbeiter zu warten. Damit der Lichtbogen nicht auffiel, deckten sie die Arbeitsstelle mit einer Plane ab. Am Montag begann im Straf­justizzentrum in Muttenz der Prozess gegen drei Männer, welche die Staatsanwaltschaft nun wegen Raubes angeklagt hat.

Der 28-jährige Hauptan­geklagte wohnt quasi um die Ecke, er hatte schon länger die Abläufe bei der Poststelle im Auge. Er beteuerte allerdings vor Gericht, beim Überfall sei er Schmiere gestanden und habe die Post gar nicht betreten.

Pistole sei nicht echt gewesen

Ein 31-jähriger Mitangeklagter hingegen betonte, man habe praktisch alles gemeinsam gemacht. Auf seinen Aussagen basiert offensichtlich die gesamte Anklage. Er meinte, man habe eigentlich nicht derart Gewalt anwenden wollen. Und die Pistole sei bloss eine Luftdruck­waffe gewesen, und sie habe auch gar nicht funktioniert.

Die Beziehung zwischen den beiden Angeklagten wurde am Montag nicht so ganz klar. «Er ist der Cousin von der Schwester meiner Schwägerin», erklärte der 28-Jährige. «Nein, ich bin der Cousin des Ehemannes der Schwägerin», korrigierte ihn der 31-Jährige.

Bei Schuldspruch droht Landesverweis

Beide stammen aus Italien, leben in der Schweiz, sind vorbestraft und haben finanzielle Probleme. Die Richter müssen auch über Landesverweisungen entscheiden: Der 28-jährige Hauptangeklagte ist kurz vor dem Überfall Vater geworden, er ­sagte vor Gericht, er wolle nun seine Freundin heiraten. «Wenn Sie mich ausweisen, dann ­müssen Sie drei Leute aus der Schweiz rauswerfen», meinte er.

Auch ein dritter Mann sitzt vor Gericht, der 44-jährige war zumindest bei den Vorbereitungen mit dabei und ist dann an jenem Abend kurzfristig aus der Sache ausgestiegen. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen strafbaren Vorbereitungshandlungen zu einem Raub angeklagt.

«Was haben Sie sich an Beute erhofft?»

Mysteriös bleibt die Person eines «Alberto», der laut dem 28-Jährigen auch dabei war. Die beiden Mitangeklagten allerdings kennen keinen Alberto, möglicherweise hat ihn der 28-Jährige erfunden. Das erbeutete Geld ist weg. Der 31-Jährige gab zu, seinen Anteil in Sportwetten «investiert» zu haben. «Was haben Sie sich an Beute erhofft?», fragte der Gerichts­präsident den Mann am Montag. «Sicher mehr als das. Das war ja nichts», schimpfte der 31-Jährige.

Am Dienstag halten die Parteien ihre Plädoyers, das Urteil wird nächste Woche ge­fällt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen