OBSTBAU Die Ernte ist in Gefahr: Jetzt ist es auch den Bienen in der Region zu kalt Wegen der tiefen Temperaturen zittern Obstbauern um die diesjährige Ernte. Denn die Kälte schadet nicht nur den Blüten, sie unterbindet auch die Bestäubungsflüge der Bienen. Letztere werden im Baselbiet seit Jahren gezielt im Obstbau eingesetzt. Eva Oberli 16.04.2021, 05.00 Uhr

Hansruedi Brunner aus Therwil züchtet seit Jahren selber Wildbienen, um die Bestäubung seiner Obstkulturen sicherzustellen. Nicole Nars-Zimmer





Es ist ein Bild des Jammers: Obstbaumkronen, die am Karfreitag noch von einer strahlend weissen Blütenpracht geschmückt waren, tragen nun Hunderte braun verfärbte Köpfchen. Alle erfroren. Verantwortlich dafür sind Frostnächte, die wir dieses Jahr in überdurchschnittlich grosser Zahl erleben.

«In Basel/Binningen gab es bis am Donnerstag, 15. April 2021, bereits sechs Frostnächte», statuiert Sina Lenggenhager, Meteorologin bei SRF Meteo, auf Anfrage.

«Im langjährigen Mittel gibt es in Basel im April nur eine bis zwei Frostnächte.»

Im Oberbaselbiet waren es, gemessen am Standort Rünenberg, bisher sieben Frostnächte. Das entspricht einer Verdoppelung des regionalen Mittelwerts, der 3,5 Frostnächte pro Jahr beträgt.

Durch die milde Phase Anfang April hätten manche Pflanzen einen regelrechten Wachstumsschub hingelegt und seien dadurch jetzt auch anfälliger auf Frost.

Auch die Bienenzüchter sind besorgt

Zurzeit treffen zwei temperaturabhängige Faktoren sehr ungünstig aufeinander: Den kälteempfindlichen Blüten wird es nachts zu kalt und tagsüber bleiben wegen der niedrigen Temperaturen die Besuche von Insekten und damit die Bestäubung aus. Dass die diesjährige Ernte wegen Frost und fehlenden Bienenflugs gleich doppelt in Gefahr ist, ist für alle Produzenten ein Grund zur Sorge. Auch für jene, die die fleissigen Arbeiterinnen gezielt im eigenen Betrieb ansiedeln.



«Die Schüttelkirschen sehen nicht gut aus. Es wird sich zeigen, ob wir die Erntemaschine in diesem Jahr überhaupt einsetzen können», meint Lisette Fiechter von Fiechter Beerenkulturen Zunzgen zu den bisherigen Frostschäden. Neben Steinobst produziert die Familie auf ihrem 28 Hektar grossen Betrieb verschiedene Beerensorten, hauptsächlich für die Migros. Die Stauden scheinen, in schützendes Vlies eingepackt und von Frostkerzen gewärmt, der Kälte bisher getrotzt zu haben.

Seit etwa zehn Jahren kümmert sich Lisette Fiechter selbst um die Honigbienen, die ihre Kulturen bestäuben. Zuvor hatte ein Imker seine Völker jeweils zu Beginn der Tracht vorbeigebracht. Als sich dieser allmählich zur Ruhe setzten wollte, begann Fiechter, sich mit der Bienenhaltung auseinanderzusetzen und Imkerkurse zu besuchen. 65 Völker pflegt sie zurzeit, im letzten Jahr haben diese eine Honigernte von etwa 20 Kilogramm eingebracht.

Der grosse Vorteil der Honigbiene als Bestäuberin liegt für Familie Fiechter in der grossen Anzahl der Tiere pro Volk.

«Bei uns dauert die Blüte der Obstbäume wetterbedingt manchmal nur wenige Tage. Damit in dieser kurzen Zeit möglichst viel bestäubt wird, brauchen wir einfach diese Masse.»

Neben den domestizierten Honigbienen summen in der Schweiz noch an die 600 wilde Arten durch Gärten, Wiesen und Wälder. Eine davon ist die Gehörnte Mauerbiene. Seit einigen Jahren etabliert sich diese pflegeleichte Art als bewusst eingesetzte Bestäuberin im gewerblichen Obstanbau.

Bauernhof kauft gezielt Bienen-Populationen

Auch auf dem Betrieb von Familie Fiechter kommt die Mauerbiene zum Einsatz. «Wir erweitern derzeit die Besiedlungsmöglichkeiten für Wildbienen, indem wir Populationen zukaufen und funktionale Nistkästen bauen.» Lisette Fiechter sorgt ausserdem für eine attraktive Bepflanzung mit Bienenfavoriten wie Weiden, Rosen oder Kornelkirschen, sodass die fleissigen Arbeiterinnen auch über den Sommer guten Pollen finden.

Über die Frage, ob die Wild- oder Honigbiene die effizientere Bestäuberin ist, streiten sich Experten und Lobbyisten leidenschaftlich. Unter dem Strich findet Lisette Fiechter: «Eine Kombination aus beiden ist die beste Lösung, weil so die unterschiedlichen Stärken beider Arten zum Tragen kommen.»

Derselben Ansicht ist Hansruedi Brunner, der selbst seit zehn Jahren Wildbienen züchtet. Er sieht den Mix zwischen Wildbiene, Honigbiene und Hummel als optimal. «Man darf nicht nur auf eine Art setzen, in der Natur gibt es schliesslich auch nur das Zusammenspiel.»

Wenig Aufwand, aber nicht zu vernachlässigen

In seiner Züchterkarriere hat Brunner, der in Therwil auf 10 Hektar Beeren kultiviert, schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Letztere vor allem durch parasitäre Krankheiten. Wie in anderen Massentierhaltungen auch müsse man einfach hinterher sein und jedes Frühjahr bis spätestens im März saubere und frische Nistmöglichkeiten bereitstellen. Die im Vorjahr bewohnten «Hotelzimmer», wie Hansruedi Brunner seine Niströhren bezeichnet, werden Mitte Mai mit den letztjährigen Parasiten entfernt und die Schädlinge so immer wieder ausgebremst.



Während die adulten Tiere nach der Bestäubersaison sterben, entwickeln sich aus deren Eier Maden, die sich in Kokons verpuppen. Diese Kokons kann man praktischerweise bis zur nächsten Saison im Tiefkühler aufbewahren. «Im Frühling holt man sie heraus, platziert sie in den Hotelzimmern inmitten der blühenden Kulturen und nach sieben bis zehn Tagen schlüpfen die Tiere und schwärmen aus.» Für die Bestäubung seiner Pflanzen hat Hansruedi Brunner 30 Wildbienen-Stationen über die gesamte Anbaufläche verteilt.

Im urbanen Raum boomen zurzeit spezielle Bepflanzungen mit Wildblumen, die Wildbienen und andere Insektenpopulationen fördern sollen. Brunner hält von diesen künstlichen Natur-Imitaten wenig.

«Ich will eine gesunde Struktur auf meinem Betrieb und sehe zu, dass sich die Wildbienen wohlfühlen. Wenn man aber naturnah arbeitet, ergibt sich das fast von allein. Überall noch zusätzlich Blümchen aussäen – das braucht’s nicht.»

Im Jahr 2014 haben der Baselbieter Obstverband, der Bienenzüchterverband beider Basel, die Fachstelle Bienen der Kantone Baselland, Basel-Stadt und Solothurn sowie die Fachstelle Spezialkulturen des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain Richtlinien ausgearbeitet, um aus dem nicht immer friedlichen Nebeneinander von Obstbau und Imkerei ein Miteinander zu machen. Dazu gehören etwa der schonende Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, eine förderliche Kommunikation untereinander und vor allem der Einsatz der regionalen Bestäubungsimkerei.

Bei der klassischen Bestäubungsimkerei werden die Bienenvölker vom Imker in mobilen Kästen, sogenannten Magazinen, in den Obstplantagen installiert. Für den Zeitraum zwischen Öffnung der Knospe bis zum Verblühen verweilen die Bienen zwischen den Bäumen, verteilen Pollen und sammeln Nektar. Dass dieses System beiden Seiten dient, weil es Honig und Früchte hervorbringt, ist selbstredend. Für den Imker springt dabei noch eine Standmiete von durchschnittlich 100 Franken pro Volk heraus.

Ungewisse Ernte-Aussichten

Ernteeinbussen werden die Obstbauern dieses Jahr in Kauf nehmen müssen, so viel steht fest. Wie gross und wie teuer die Schäden sein werden, ist aber noch unklar. Der Schweizer Obstverband will sich bis Ende Monat ein Bild über die Zustände in den betroffenen Regionen verschaffen. Auch beim hiesigen Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung Ebenrain will man sich noch nicht auf die Äste rauslassen, was für das Jahr 2021 an Ertrag zu erwarten ist.