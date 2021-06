Unterwegs in Basels Bermuda-Dreieck

Ochsengasse Ein Hilferuf aus dem Milieu: Unterwegs im «Bermuda-Dreieck» Kleinbasels Das Quartier rund um die Webergasse und Ochsengasse ist bekannt für Drogenkonsum und lautstarke Auseinandersetzungen. Doch nun droht die Situation zu eskalieren. Wir haben mit den Anwohnenden, Sexworkerinnen und Gewerbetreibenden gesprochen. Helena Krauser 19.06.2021, 05.00 Uhr

Andrea Strähl und Hayati Kiziler sind die einzigen aus der Szene, die sich mit ihrem Namen und ihrem Gesicht in der Öffentlichkeit zu der Situation im Quartier äussern. Roland Schmid

Wenn Andrea Strähl durch die Ochsengasse geht, wird sie links und rechts gegrüsst. Hier im «Bermuda-Dreieck» des Kleinbasel kennt man sie. Vor Jahren führte sie die «Alte Schmitti» an der Unteren Rheingasse. Als sie dort mit dem Rotlichtmilieu in Kontakt kam, begann eine Abwärtsspirale, die sie 2015 dazu brachte, die Bar zu schliessen. Seitdem ist Strähl jeden Tag nach der Arbeit in den Beizen der Weber- und Ochsengasse unterwegs. «Hier ist es wie in einem kleinen Dorf, jeder kennt jeden und nichts bleibt unbeobachtet», sagt sie.

Zurzeit wird Strähl bei ihren Besuchen im Quartier für ihren Einsatz und ihren Mut gelobt. Der Grund ist eine Petition, die sie vor einer Woche lanciert hat. Sie trägt den Titel «Petition zur Wahrung der Lebensqualität im Bermuda-Dreieck». Im Begleittext beschreibt Strähl, dass sich die Seniorinnen und Senioren, die Gewerbetreibenden und deren Kundschaft im Quartier wieder sicher fühlen wollen. Dies sei nicht mehr möglich, die Drogenszene habe sich vor ein paar Monaten ausgebreitet und die Überhand gewonnen. Die Webergasse sei nun in der Hand von «Kügelidealern» und deren Kunden, schreibt Strähl. Gewalttätige Auseinandersetzungen, Überfälle, Lärmbelästigung und Verschmutzung der Strassen seien zur Normalität geworden. Anwohnende trauten sich nicht mehr aus dem Haus und trotz vieler Anrufe bei der Polizei ändere sich nichts.

Vor dem kleinen Laden treffen sich nachts die «Kügelidealer». Roland Schmid

Dass es im Milieu wilder zu und her geht als in anderen Ausgangsmeilen der Stadt, ist bekannt. Auch dass die Drogenszene rund um den Claraplatz seit Jahren präsent ist und es häufiger zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, ist nichts Neues. Im Gespräch ist Andrea Strähl aber überzeugt, diesmal sei es anders. Der Hilferuf an die Behörden kommt aus dem Inneren des Milieus. Hier wolle niemand, dass mit Repressionen oder Gentrifizierung der stadtweit einzigartige Mikrokosmos plattgewalzt wird. Das Gewerbe und die Anwohnenden schätzen das lebendige Umfeld.

«An jedem Tisch sitzt eine bunt zusammen gewürfelte Gruppe»,

sagt Strähl. Inzwischen sei es aber so weit, dass ein Wirt in seiner Bar übernachte, weil er befürchtet, sein Lokal sei sonst nicht sicher, erzählt Strähl.

Niemand will nach Mitternacht alleine auf die Strasse



Angst äussern fast alle der Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ausser dem Gewerbetreibenden Hayati Kiziler und Andrea Strähl will niemand mit seinem Namen oder Gesicht in der Zeitung stehen. Der Wirt stellt uns eine Sexworkerin vor, die in einer seiner Wohnungen arbeitet. Sie versteht uns, spricht aber selbst fast kein Deutsch.

So erzählt er, dass sie sich nach Mitternacht nicht mehr traue, auf der Strasse zu stehen und Angst habe vor den «Kügelidealern». Sie nickt und scheint einverstanden zu sein mit seinen Beschreibungen. Eine ihrer Kolleginnen wurde Anfang Juni am helllichten Tag in ihrem Zimmer überfallen. Ein Mann, mit dem sie aufs Zimmer ging, habe sie gewürgt, eine Stichwaffe gezückt und sie bedroht, teilte die Polizei mit. Er stahl ihr Smartphone und floh. Die Frau wurde leicht verletzt.

In der Medienmitteilung machte die Polizei dazu folgende Angaben: «Unbekannter, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180-185 cm gross, schwarze Hautfarbe, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, braune Augen, dicke Lippen, Dreitagebart, Jeansjacke, Bluejeans und schwarze Baseballmütze, sprach vermutlich Deutsch.» Die Polizei formulierte, was hier im Lokal zunächst niemand wirklich auszusprechen wagt. Keiner möchte als Rassist dastehen. Keine Ressentiments sollen geschürt werden. Andrea Strähl wendet sich jedes Mal ab, wenn jemand von «den Schwarzen» spricht. Sie möchte in keinen Zusammenhang mit abfälligen Bemerkungen gebracht werden.

Es geht um Machtdemonstration

Aber es ist klar: Gemäss den Schilderungen gibt es auf der Strasse zwei Fronten. Auf der einen Seite stehen Männer und Frauen aus den Maghreb Staaten und auf der anderen Menschen aus Ungarn, Rumänien, der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Wichtiger als ihre Herkunft scheint, was sie tun und welche Auswirkungen dies auf die Stimmung im Milieu hat.

Mit uns im Lokal sitzt ein älterer Mann. Er lebt im Wohnheim der Stiftung «Wohnen im Alter» an der Ochsengasse und erzählt von einem Vorfall: Vor ein paar Tagen, als er gerade eine Bar verlassen wollte, um nach Hause zu gehen, seien fünf Männer auf ihn zu gekommen. Sie hätten gesagt, sie wollten ihm helfen, da er augenscheinlich nicht gut zu Fuss war. Sie kamen ihm nach, da habe er gemerkt, dass sie ihm das Portemonnaie weggenommen haben. Gleich drauf habe er eine Hand auf seinem Handgelenk gespürt. «Einer von ihnen wollte mir die Uhr abnehmen», sagt er. «Da habe ich ihm auf die Hand geschlagen.» Seit dem Raub fühlt er sich unsicher, wenn er abends auf die Strasse geht.

«Aber ab neun Uhr Abends nur noch drinnen sitzen ist auch keine Option»,

sagt er. Zu sehr liebe er die Gesellschaft anderer Menschen, das Leben im Quartier.

Ein Anwohner hat die Schlägereien auf Video festgehalten.

Roland Schmid

Der ältere Mann zeigt uns Videos, die er von der Dachterrasse des Wohnheims aus aufgenommen hat. Darauf sind lautstarke Streits und Schlägereien zu sehen. Andrea Strähl sagt, dass es nicht erst unangenehm würde, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt.

«Es geht immer auch um Machtdemonstration», sagt sie.

«Wenn man auf dem Trottoir an einer Gruppe vorbeigehen möchte, weichen sie sicher nicht aus. Und wenn du eine Frau bist, kommen sie näher, berühren dich und machen dumme Sprüche.»

Wenn es so weitergeht, sagt sie, rate sie, hier nachts nicht mehr entlangzugehen.

Nicht ohne Begleitung auf die Strasse – sogar der harte Kerl

Der Wirt meldet sich nochmals zu Wort. «Das ist der Grund, weshalb ich mir ein Trottinett gekauft habe», sagt er. Damit er schneller zu Hause sei. Ausserdem schaue er, dass er in Begleitung sei, wenn er gegen Mitternacht das Lokal schliesst. Es sind also nicht nur die Frauen und älteren Männer, die sagen, dass sie sich nachts nicht mehr alleine auf die Strasse trauen. Auch der harte Kerl, der sonst den Aufpasser für die Frauen im Haus spielt, erzählt, er sei lieber nicht alleine unterwegs.

Das ist jetzt bei strahlendem Sonnenschein schwer vorstellbar. Gerade läuft das EM-Spiel Finnland gegen Russland. Es liegt keine Aggressivität in der Luft. Im Gegenteil. Die Herzlichkeit, mit der sich die Menschen hier begegnen, ist fast rührend.

Die Polizei sieht keine Veränderung

Andrea Strähl richtet sich mit ihrer Petition direkt an die Regierung. «Dort sitzen die Experten. Die sollen sich überlegen, wie die Situation verbessert werden kann», sagt sie. Der Polizei möchte niemand einen grossen Vorwurf machen. Auch wenn es hin und wieder heisst, die Streifenfahrzeuge würden einfach vorbeifahren und die Polizisten nicht intervenieren, wenn es laut ist oder jemand handgreiflich wird.

«Klar steigen die nicht aus. Das wäre viel zu gefährlich», sagen sie. Auch würden sie nicht erwarten, dass die Polizei ständig Personenkontrollen macht, schliesslich sei sonst der Vorwurf, Racial Profiling zu betreiben, gerechtfertigt. Was die Anwohnenden aber enttäusche, sei eine bestimmte Antwort, die sie von der Polizei bekommen, wenn sie wegen Lärm oder Verschmutzung anrufen. Es heisse dann immer

«Sie wissen ja, wo Sie wohnen, oder?»,

sagt ein Anwohner. «Als ob wir hier kein Recht auf Sicherheit und Nachtruhe hätten.»

Kanton bestätigt die Einschätzung nicht

Der Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) Toprak Yerguz bestätigt die Aussagen der Wirte und Anwohnenden nicht. «Wir stellen jeden Sommer dasselbe Phänomen fest: Mit wärmerem Wetter halten sich die Menschen vermehrt draussen auf. Die Folgen sind mehr Lärmklagen und mehr Auseinandersetzungen, vor allem wenn auch Alkohol oder Drogen im Spiel sind», sagt er. Die Polizei treffe jeweils auf den Sommer hin Massnahmen wie beispielsweise eine höhere Patrouillendichte.

Tagsüber ist in der Webergasse alles friedlich. Nachts sieht es anders aus. Roland Schmid

Nach ungefähr einer Stunde gehen wir mit Andrea Strähl ins Pollo Locco am Ende der Webergasse. Das Lokal wird von Hayati Kiziler geführt. Wir sprechen auf der Terrasse mit einem Anwohner. Von hier aus geht der Blick auf das Wohnheim der Stiftung und in die Ochsengasse, wo der Mann lebt. Er macht an den Wochenenden vor dem Wohnheim sauber.

«Morgens liegen dann überall die Guinness Bierflaschen rum, die es nur da vorne im Lädeli gibt»,

erzählt er. Von dem kleinen Laden in der Webergasse haben uns auch andere erzählt. Zurzeit geht nur hin und wieder jemand in den offenen Hauseingang und verschwindet dort. Ob sich hier abends tatsächlich scharenweise Menschen treffen, streiten und laute Musik hören, wie erzählt wird, lässt wir an dem frühen Abend nicht feststellen.

Im Innern des Pollo Locco treffen wir Kiziler. Er hat nicht viel übrig für die kleinen Scherereien wegen «ein bisschen Abfall». «Es geht in erster Linie um Gewalt und Kriminalität, die durch die Kügelidealer ins Viertel kommt», sagt er. Es interessiere ihn nicht, ob die Dealer etwas Illegales machen oder nicht, er sei schliesslich nicht die Polizei.

«Aber ich will nicht, dass die Situation eskaliert und bald einer von uns fehlt»,

sagt er. Vor allem sorgt er sich, dass seine Gäste nicht mehr kommen, wenn die Stimmung noch aggressiver werde. Schon jetzt stelle er einen Rückgang fest.

Drogendealer: Kein neues Phänomen

Ähnliches erzählt Viky Eberhard von der Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe «Aliena»: «Einige Frauen berichten, dass derzeit weniger Kunden in die Toleranzzone kommen». Sie sagt aber auch, die Präsenz der Drogendealer sei kein neues Phänomen. Seit Jahren würden sie die Frauen auf der Strasse belästigen und ihnen die Arbeit erschweren. Andrea Strähl erzählt, dass auch zwischen den Sexworkerinnen ein Konkurrenzkampf gäbe. «Manche von ihnen stecken sich Rasierklingen zwischen die Finger. Damit fahren sie den anderen Frauen dann übers Gesicht und verursachen schlimme Narben.» So würden die Frauen versuchen, sich gegenseitig das Geschäft zu ruinieren. Denn wer eine grosse Narbe im Gesicht hat, bekommt weniger Kunden.

Auch unter den Frauen herrscht ein harter Konkurrenzkampf.

Roland Schmid

Für Kiziler ist klar: Es geht darum zu zeigen, wer das Sagen hat. «Die Kügelidealer urinieren hier immer vor meinem Lokal und lassen ihren Müll rumliegen.» Vor drei Wochen, als wieder jemand an die Scheibe urinierte, eskalierte die Situation, erzählt Kilziler. Er habe gegen die Scheibe geschlagen und dem Mann gesagt, er solle gehen. Er sei gegangen, aber mit vier Kollegen zurückgekommen.

«Alle fünf traten gegen die Scheibe. Da holte ich meine Schreckschusspistole und schoss ein Mal»,

erzählt Kiziler. Darauf sei die Polizei angefahren. Der mutmassliche Dealer hatte sie gerufen. Kiziler wurde gemäss seiner Aussage wegen der meldepflichtigen Schreckschusspistole und rassistischen Aussagen festgenommen. Während er dies erzählt, wird er lauter und wütender. «Sie haben mich 36 Stunden behalten.» Aber auch er will der Polizei keinen Vorwurf machen. Das sagt er ausdrücklich. Aber er wolle nicht dafür büssen, wenn die Dealer ihn provozierten. Die Zustände seien demütigend, sagt Kiziler. Bevor er sein Lokal morgens öffnet, müsse er regelmässig die Terrasse mit dem Wasserschlauch vom Urin befreien und hin und wieder ein zerrissenes Hemd aus dem Blumenkästen fischen, das nach einer Schlägerei liegen geblieben sei.

Unterstützung aus dem Grossen Rat

Strähls Petition trifft offenbar auf offene Ohren. Sie hat innerhalb von fünf Tagen gut 380 Unterschriften gesammelt und erhält Unterstützung aus dem Parlament. Grossrat Johannes Sieber (GLP) hat Strähl darin bestärkt, eine Petition zu lancieren. Er betrachtet das Quartier als einen Mikrokosmos, der zur Stadt gehört und bedroht sei. «Ich finde es ist die Aufgabe der Polizei dort für die Sicherheit der Anwohnenden und Gewerbetreibenden zu sorgen und das Quartier nicht sich selbst zu überlassen.»

Sieber ist überzeugt, es sei keine einfache Aufgabe für die Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann, eine Lösung zu finden. «Es braucht Fingerspitzengefühl und Gespräche mit den Betroffenen.» Er wolle nun zunächst einmal abwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt und wenn nötig nach der Sommerpause zu weiteren politischen Instrumenten greifen.