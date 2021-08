War der Polizeieinsatz an Liestaler Demo verhältnismässig?

Öffentliche Kritik Mit Helm und Schild gegen 40 Demonstrierende: War der Polizeieinsatz in Liestal verhältnismässig? In den sozialen Medien sorgt der Grosseinsatz der Baselbieter Polizei an einer unbewilligten Demonstration in Liestal für Unverständnis. Man könne die Kundgebung nicht mit der Anti-Corona-Demo mit 8000 Teilnehmenden vom März vergleichen, wehrt sich der Kanton. Diese war bewilligt. Kelly Spielmann 12.08.2021, 18.19 Uhr

Die Polizei war an der Demonstration mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Jorimphotos

Rund 40 junge Frauen und Männer gehen am Mittwochabend vom Bahnhof Liestal in Richtung Wasserturmplatz. «Immobilienhaie enteignen – Wohnen für alle» steht auf dem grossen Transparent, das die Demonstrierenden tragen. Sie rufen Parolen, fordern bezahlbaren Wohnraum. Die Gruppe befindet sich am Ende der Poststrasse, als plötzlich mehrere Dutzend Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur aus Fahrzeugen springen und in Richtung der Demonstrierenden rennen.

Vor dem Wasserturmplatz bilden sie eine Sperre – man habe den Teilnehmenden mehrmals gesagt, ein Umzug durchs Stedtli sei nicht erlaubt, sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei, am Tag nach der Demonstration. Diese hätte nur am Bahnhof stattfinden dürfen. Denn: Sie war unbewilligt, eine Reaktion auf die Hausbesetzung von fünf Frauen an der Heidenlochstrasse am Tag zuvor. Viele Teilnehmende schaffen es an der Polizeisperre vorbei, am Wasserturmplatz halten sie eine kurze Rede und gehen weiter via Fischmarkt, Regierungsgebäude und BLKB-Kreuzung zurück an den Bahnhof.

Zwölf Personen wurden angehalten und auf den Polizeiposten gebracht. Im Verlauf der Nacht konnten sie diesen wieder verlassen. Jorimphotos

Die Polizei hält an der Kundgebung zwölf Personen an und nimmt sie für weitere Abklärungen mit auf den Polizeiposten, wie Gaugler später sagt. Sie erhalten einen Platzverweis und werden in der Nacht wieder entlassen. In einer Medienmitteilung schreibt die Polizei ausserdem, es sei zu Sachbeschädigungen gekommen – Gaugler sagt auf Nachfrage, es sei ein Patrouillenfahrzeug beschädigt worden. Weitere Abklärungen liefen noch.

Ein Demonstrierender wird abgeführt. Jorimphotos

Unverständnis für den Polizeieinsatz

Der Einsatz sorgt bei vielen für Unverständnis. So schreibt beispielsweise alt Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (SP) auf Twitter: «Riesiges Polizeiaufgebot für eine kleine Demo. Was soll das?», ⁦und markiert Sicherheitsdirektorin und Parteikollegin Kathrin Schweizer. Wenig später folgt ein zweiter Tweet:



Am Tag nach der Demonstration sagt Leutenegger Oberholzer auf Anfrage, sie habe am Bahnhof den Bus nehmen wollen, als plötzlich ein grosses Polizeiaufgebot auftauchte. «Ich dachte an eine Übung», berichtet sie. Von der Demonstration habe sie nach Rückfrage bei der Polizei erfahren. Zugleich habe ein Buschauffeur den Wartenden verkündet, auf unbestimmte Zeit würden keine Busse fahren. Der Bahnhofplatz sei von der Polizei weiträumig abgesperrt. «Dann habe ich die kleine Gruppe junger Menschen gesehen, die gegen die Wohnungsnot demonstrierten und mich gefragt: Sind das die Demonstrierenden?»

Die Gruppe von Demonstrierenden umfasste rund 40 Personen. Jorimphotos

Für Leutenegger Oberholzer ist klar: «Dieses Polizeiaufgebot war völlig überrissen. Es waren viel mehr Polizisten in Vollmontur und Polizeiautos vor Ort als Demonstrierende!» Sie vergleicht dabei die Polizeipräsenz mit derjenigen der Liestaler Anti-Corona-Demonstration mit rund 8000 Teilnehmenden vom März. Letztere war, anders als die Kundgebung vom Mittwochabend, bewilligt. Auch bei einer unbewilligten Demonstration muss das Polizeiaufgebot verhältnismässig sein, findet Leutenegger Oberholzer – «das kostet ja».

«Erklärungsbedürftig ist auch, weshalb die Demonstration dieser kleinen Gruppe nicht bewilligt worden ist», fügt sie an. «Wenn die Behörden von einer grossen Demonstration ausgingen, warum haben sie die Sperrung des Bahnhofplatzes und den ÖV nicht besser organisiert und kommuniziert? Und wo waren eigentlich die politisch verantwortlichen Personen?»

Mit ihrer Meinung ist Susanne Leutenegger Oberholzer nicht alleine. Auch die Juso Baselland äussert sich auf Twitter: «Massive Repression. Mehr Polizei in Vollmontur als Menschen an der Demo. Polizei greift Demonstrantinnen und Demonstranten tätlich an.» Antwort erhält die Juso von Nils Jocher, Vizepräsident der Baselbieter SP: «Aber bei den Covid-Leugnerinnen und -Leugnern geht man auf Kuschelkurs. Unverständlich.»

Und am Tag nach der Demonstration:

Keine Kenntnisse von tätlichen Angriffen

Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer gibt auf Anfrage der bz keine Stellungnahme ab. «Die Demonstrationen sind nicht vergleichbar – diejenige im März war von der Stadt Liestal bewilligt, die am Mittwoch nicht», erklärt Adrian Baumgartner, Mediensprecher der Sicherheitsdirektion, den Entscheid. Auch Stadtpräsident Daniel Spinnler möchte sich auf Anfrage nicht zur Situation äussern – das Sicherheitsdispositiv sei Sache der Polizei.

Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei, erklärt auf Anfrage ebenfalls: «Ein Faktor war unter anderem, dass es sich dabei, im Gegensatz zur Demonstration Mitte März, um eine unbewilligte Demonstration handelte.» Man habe aufgrund der Aufrufe zur Kundgebung in den sozialen Medien gemeinsam mit der Stadt Liestal eine Lagebeurteilung durchgeführt und ein entsprechendes Sicherheitsdispositiv erstellt. Zu diesem gebe man aus polizeitaktischen Gründen keine Auskunft – wie viele Einsatzkräfte vor Ort waren, sagt Gaugler nicht.

Die Polizei sagt, es habe keine Verletzten gegeben. Jorimphotos

Was er dementiert, sind die Vorwürfe der Juso: «Von tätlichen Angriffen gegenüber den Demonstrierenden haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Kenntnisse. Auch gab es, gemäss unseren Kenntnissen, keine verletzten Personen.»